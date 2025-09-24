Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

曼谷新酒店優惠｜2025年4月新開曼谷暹羅VELA酒店只要$99！鄰近BTS國家體育館站/Siam商圈/老城區/朱拉隆功大學街

Trip.com今日12點起推出$99一口價曼谷酒店優惠，當中包括2025年4月新開業的曼谷暹羅VELA酒店，折後每晚人均只需$49.5，超級抵住！酒店鄰近Silom BTS的國家體育館National Stadium站，方便遊走Siam商圈、MBK購物商場、老城區、朱拉隆功大學街、BACC曼谷藝術文化中心、Jim Thompson金湯普森博物館，最適合旺中帶靜的朋友，即睇優惠詳情！

2025年4月新開業的曼谷暹羅VELA酒店，折後每晚人均只需$49.5，超級抵住！（圖片：Trip.com）

4月新開幕！泰國建築美學×玩味色彩

VELA be Bangkok Siam今年4月才開幕，坐落在Jim Thompson金湯普森博物館旁邊，由泰國建築及室內設計團隊ASWA設計，冷灰調外貌與室內色彩鮮艷的空間成強烈對比，玩味感十足！酒店外牆加入了很多泰式元素：經典寺廟、宮殿或民居曲線屋頂的「Pun-Lom」雕刻、不銹鋼鏈條仿泰國傳統家居蚊帳，非常特別。孔雀藍色配巨色橙色櫃枱的Lobby大堂，相當吸睛，而房間則用上酒紅色或灰藍色的瓷磚，有別於大部分曼谷酒店清一色的低調奢華感。

酒店外牆加入了很多泰式元素：經典寺廟、宮殿或民居曲線屋頂的「Pun-Lom」雕刻、不銹鋼鏈條仿泰國傳統家居蚊帳，非常特別。（圖片：Soopakorn Srisakul）

孔雀藍色配巨色橙色櫃枱的Lobby大堂，相當吸睛。（圖片：Trip.com）

一口價$99 優惠低至4折

今次Trip.com於9月24日中午12點推出曼谷暹羅VELA酒店一口價優惠，折後每晚只需$99，除開人均只需$49.5，雖然今次優惠預告沒有提及入住房型、入住日期等詳情，但睇返最平的Vela單人優選特大床，Trip.com顯示最平都要$345，如今只需$99，優惠低至29折，抵呀！

曼谷暹羅VELA酒店每晚$99

房間則用上酒紅色或灰藍色的瓷磚，有別於大部分曼谷酒店清一色的低調奢華感。（圖片：Trip.com）

曼谷暹羅VELA酒店最貴的尊貴套房也只是$888起，大家不妨多訂幾晚大房，嘆個夠！（圖片：Trip.com）

曼谷暹羅VELA酒店VELA be Bangkok Siam

地址：29 Kasem San 3 Alley, Wangmai, Pathum Wan, Bangkok 10330（地圖按此）

交通：Silom BTS的國家體育館National Stadium站步行5分鐘

