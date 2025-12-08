Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

曼谷新酒店2025｜格蘭德中心臻尚大酒店12月開幕 人均$740.5起歎天際泳池/豐富親子設施 鄰近四面佛

曼谷今年底再有全新城市奢華地標隆重登場！曼谷格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok） 已於2025年12月1日正式開幕。這間酒店地理位置極佳，正正鄰近四面佛，35樓設有可飽覽城市全景的天際泳池，還有兒童玩樂室、遊戲室及日式溫泉，堪稱是集奢華住宿、美食、打卡及親子放電於一身的曼谷新酒店！

住客步行即可到達大型購物中心CentralWorld及BTS Chit Lom站，非常方便。

坐落Ratchaprasong區 步行即達四面佛／大型購物商場

曼谷格蘭德中心臻尚大酒店位於人氣Ratchaprasong區，地理位置極為方便，正正就在著名的四面佛旁邊，住客步行即可到達大型購物中心CentralWorld及BTS Chit Lom站。酒店設計融合了泰國傳統文化與現代舒適感，提供一個遠離煩囂的都市休憩之所。

人均$740.5起住曼谷最奢華新酒店

雖然格蘭德中心臻尚大酒店是曼谷的全新奢華地標，但其房價卻相當吸引。根據平台顯示，在12月至1月期間，最低房價每晚只需$1,481起，以兩人入住計算，人均每晚約$740.5即可率先體驗這間位於市中心、設備齊全的頂級酒店，性價比極高，絕對是快閃曼谷的熱門選擇。

格蘭德中心臻尚大酒店

12月至1月價錢：每晚$1,481起，人均$740.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Klook預訂

509間豪華客房 飽覽城市天際美景

酒店共設有509間客房及套房，以現代精緻風格設計，可飽覽皇家曼谷體育俱樂部（RBSC）和城市天際線的壯麗景色。所有客房均設有高規格配置，包括Dyson風筒、LRL高級寢具及Nespresso咖啡機。房間面積由45平方米至195平方米不等，最小的Prestige Signature房間也有45平方米，適合兩位成人和一位小童入住；而最頂級的Prestige Penthouse面積高達195平方米，設有兩間臥室、全景客廳及豪華浸浴浴缸，專為追求極致奢華的旅客而設。

四款房型面積由45平方米至195平方米不等，設計走現代精緻路線。

最頂級的Prestige Penthouse面積高達195平方米，設有兩間臥室、全景客廳及豪華浸浴浴缸。

包羅萬有：名廚粵菜/天台爵士樂餐廳/泰式甜品咖啡廳

酒店的餐飲體驗同樣令人期待。住客可以在位於大堂樓層、著名的Chef Man Restaurant享用正宗的粵菜，或選擇中式早餐菜單。The Garden Restaurant提供泰式及國際自助早餐，並設有玻璃屋景觀。如果想感受曼谷的夜生活，位於45樓的Brass House Bangkok是一間屋頂爵士樂餐廳，供應具創意的泰式料理和雞尾酒。此外，住客亦可在Bloom & Brew Café享受泰式甜品主題的咖啡及輕食，或在Sky Bar於泳池旁享用飲品，欣賞城市景觀。

The Garden Restaurant提供泰式及國際自助早餐。

屋頂爵士樂餐廳Brass House Bangkok供應具創意的泰式料理和雞尾酒。

Bloom & Brew Café提供泰式甜品主題的咖啡及輕食。

天際泳池＋遊戲室 大人細路放電之選

格蘭德中心臻尚大酒店的設施極為豐富，足以讓旅客在酒店內待足一整天。酒店35樓設有50米長的天際泳池，可提供令人屏息的城市全景，打卡一流。愛好運動的住客，可使用面積超過500平方米的Gravity Fit Club健身中心，內配備先進的TechnoGym器材，同樣可俯瞰城市天際線，對住美景做Gym特別醒神。酒店亦非常適合家庭旅客，設有專為兒童設計、提供創意玩樂空間的Kids Club兒童玩樂室，以及設有街機和數碼遊戲機的遊戲室，讓大人小朋友都能盡情「放電」。此外，住客更不可錯過位於10樓的Let's Relax Onsen & Spa，提供日式溫泉體驗和專業泰式水療服務，讓人徹底放鬆身心。

酒店35樓設有50米長的天際泳池，打卡一流。

酒店設有Kids Club兒童玩樂室供小朋友放電。

遊戲室設有街機和數碼遊戲機，大人細路都啱玩。

Let's Relax Onsen & Spa設有日式溫泉體驗。

值得一提的是，酒店設有獨特的會員獎勵機制。住客透過官網預訂每晚每間房，可獲得5個酒店代幣；透過旅行網站預訂則可獲得2個代幣。這些代幣可以用來兌換禮品或餐飲，例如用10個代幣可以換到兩杯咖啡和兩個甜品。

格蘭德中心臻尚大酒店（Grande Centre Point Prestige Bangkok）

地址： 153, Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330, Thailand

交通方法：從素萬那普國際機場出發乘機場快線到市中心拉差達火車站再轉乘MRT到暹羅（Chit Lom）站，再步行即可抵達，全程約30至40分鐘。

官方網站：按此

酒店設計融合了泰國傳統文化與現代舒適感。

