曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm

泰國曼谷又有新酒店！位於曼谷蘇坤逸區（Sukhumvit）的KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，不但是希爾頓Curio系列在泰國的首間酒店，更以現代設計融合在地文化，打造出獨具風格的精品住宿體驗。酒店地理位置優越，步行至BTS Phrom Phong站或Emsphere商場只要約5分鐘，無論是交通或購物都非常方便。每晚房價也相當抵住，人均只要$539.5起就可以住到Hilton新酒店！

位於曼谷蘇坤逸區（Sukhumvit）的KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，是泰國首間希爾頓Curio系列酒店。（圖片：酒店官網）

KROMO Bangkok酒店天台無邊際泳池。（圖片：酒店官網）

希爾頓首間Curio系列酒店落戶BTS Asoke、Phrom Phong站

KROMO Bangkok今年9月新開幕，選址在BTS Asoke及Phrom Phong站之間，10分鐘步程就可以到達 Terminal 21、EmQuartier購物中心，無論是國際品牌、設計師小店，還是特色餐廳與咖啡廳，都能一次滿足到。位置便利之外，酒店硬件也相當不錯。306間客房提供多種房型以滿足不同旅客需求，除了基本大床房、雙床房外，還有露台房型，特別適合喜歡曬太陽或到室外走走的朋友。

306間客房提供多種房型以滿足不同旅客需求。（圖片：酒店官網）

露台房型特別適合喜歡曬太陽或到室外走走的朋友。（圖片：酒店官網）

KROMO Bangkok融合現代設計與泰國文化，以米色、淡橙色為主色調，感覺溫暖且年輕有活力。（圖片：酒店官網）

年輕活力設定、打卡無邊際泳池、早餐供應至1pm

酒店設計、天台無邊際泳池及早餐也是重點。有別於曼谷清一色的「白色雲白」奢華感覺，KROMO Bangkok融合現代設計與泰國文化，以米色、淡橙色為主色調，再有泰國畫像作點綴，感覺溫暖且年輕有活力；曼谷酒店指定打卡項目：無邊際泳池，旅客可在此一邊暢泳，一邊欣賞曼谷天際線，無論是日落餘暉或璀璨夜景，都十分IG-albe；相信港人一定很喜歡KROMO Bangkok酒店早餐的安排，因為早餐由6:30am供應至1pm，不再需要早起，可以瞓到自然醒再來份豐盛早餐，盡情體驗泰式慢活之旅。

10-12月每晚最平房價：$1,079起，人均$539.5起

相信港人一定很喜歡KROMO Bangkok酒店早餐的安排，因為早餐由6:30am供應至1pm，不再需要早起，可以瞓到自然醒再來份豐盛早餐，盡情體驗泰式慢活之旅。（圖片：酒店官網）

天台無邊際泳池，旅客可在此一邊暢泳，一邊欣賞曼谷天際線，無論是日落餘暉或璀璨夜景，都十分IG-albe。（圖片：酒店官網）

曼谷克羅莫酒店, 希爾頓格芮精選（Kromo Bangkok, Curio Collection by Hilton）

地址：525 Sukhumvit Road, Sukhumvit 29 Alley, Khlong Toei Nuea,10110,Bangkok,Thailand（地圖按此）

交通：BTS Asoke/Phrom Phong站，約5-10分鐘步程

