優惠

尖沙咀凱悅酒店自助餐買二送二　人均低至 $315 歎大閘蟹

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。
Yahoo 旅遊

曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm

Yahoo 購物
Yahoo 購物
曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm
曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm

泰國曼谷又有新酒店！位於曼谷蘇坤逸區（Sukhumvit）的KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，不但是希爾頓Curio系列在泰國的首間酒店，更以現代設計融合在地文化，打造出獨具風格的精品住宿體驗。酒店地理位置優越，步行至BTS Phrom Phong站或Emsphere商場只要約5分鐘，無論是交通或購物都非常方便。每晚房價也相當抵住，人均只要$539.5起就可以住到Hilton新酒店！

廣告
位於曼谷蘇坤逸區（Sukhumvit）的KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，是泰國首間希爾頓Curio系列酒店。（圖片：酒店官網）
位於曼谷蘇坤逸區（Sukhumvit）的KROMO Bangkok, Curio Collection by Hilton，是泰國首間希爾頓Curio系列酒店。（圖片：酒店官網）
KROMO Bangkok酒店天台無邊際泳池。（圖片：酒店官網）
KROMO Bangkok酒店天台無邊際泳池。（圖片：酒店官網）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

AgodaExpediaTrip.comKayak

酒店住宿優惠格價平台：

AgodaBooking.comTrip.com

行程及飲食優惠平台：

KKdayKlook

希爾頓首間Curio系列酒店落戶BTS Asoke、Phrom Phong站

KROMO Bangkok今年9月新開幕，選址在BTS Asoke及Phrom Phong站之間，10分鐘步程就可以到達 Terminal 21、EmQuartier購物中心，無論是國際品牌、設計師小店，還是特色餐廳與咖啡廳，都能一次滿足到。位置便利之外，酒店硬件也相當不錯。306間客房提供多種房型以滿足不同旅客需求，除了基本大床房、雙床房外，還有露台房型，特別適合喜歡曬太陽或到室外走走的朋友。

306間客房提供多種房型以滿足不同旅客需求。（圖片：酒店官網）
306間客房提供多種房型以滿足不同旅客需求。（圖片：酒店官網）
露台房型特別適合喜歡曬太陽或到室外走走的朋友。（圖片：酒店官網）
露台房型特別適合喜歡曬太陽或到室外走走的朋友。（圖片：酒店官網）
KROMO Bangkok融合現代設計與泰國文化，以米色、淡橙色為主色調，感覺溫暖且年輕有活力。（圖片：酒店官網）
KROMO Bangkok融合現代設計與泰國文化，以米色、淡橙色為主色調，感覺溫暖且年輕有活力。（圖片：酒店官網）

年輕活力設定、打卡無邊際泳池、早餐供應至1pm

酒店設計、天台無邊際泳池及早餐也是重點。有別於曼谷清一色的「白色雲白」奢華感覺，KROMO Bangkok融合現代設計與泰國文化，以米色、淡橙色為主色調，再有泰國畫像作點綴，感覺溫暖且年輕有活力；曼谷酒店指定打卡項目：無邊際泳池，旅客可在此一邊暢泳，一邊欣賞曼谷天際線，無論是日落餘暉或璀璨夜景，都十分IG-albe；相信港人一定很喜歡KROMO Bangkok酒店早餐的安排，因為早餐由6:30am供應至1pm，不再需要早起，可以瞓到自然醒再來份豐盛早餐，盡情體驗泰式慢活之旅。

曼谷克羅莫酒店, 希爾頓格芮精選（Kromo Bangkok, Curio Collection by Hilton）

10-12月每晚最平房價：$1,079起，人均$539.5起

按此經Trip.com預訂 按此經Klook預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂 按此經Hyatt預訂

相信港人一定很喜歡KROMO Bangkok酒店早餐的安排，因為早餐由6:30am供應至1pm，不再需要早起，可以瞓到自然醒再來份豐盛早餐，盡情體驗泰式慢活之旅。（圖片：酒店官網）
相信港人一定很喜歡KROMO Bangkok酒店早餐的安排，因為早餐由6:30am供應至1pm，不再需要早起，可以瞓到自然醒再來份豐盛早餐，盡情體驗泰式慢活之旅。（圖片：酒店官網）
天台無邊際泳池，旅客可在此一邊暢泳，一邊欣賞曼谷天際線，無論是日落餘暉或璀璨夜景，都十分IG-albe。（圖片：酒店官網）
天台無邊際泳池，旅客可在此一邊暢泳，一邊欣賞曼谷天際線，無論是日落餘暉或璀璨夜景，都十分IG-albe。（圖片：酒店官網）

曼谷克羅莫酒店, 希爾頓格芮精選（Kromo Bangkok, Curio Collection by Hilton）

地址：525 Sukhumvit Road, Sukhumvit 29 Alley, Khlong Toei Nuea,10110,Bangkok,Thailand（地圖按此

交通：BTS Asoke/Phrom Phong站，約5-10分鐘步程

更多相關文章：

泰國國喪期旅遊指南｜天燈節煙火及音樂表演取消！遊客要黑色穿著嗎？夜市/酒吧開放嗎？

曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味

曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易

曼谷新商場Central Park Bangkok開幕！17間米芝林指南美食+打卡空中花園+獨家POP MART快閃店

泰國Snoopy75週年展！巨型Snoopy船長現身曼谷河畔 25位創作人聯手打造4大展區

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊

清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區

清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區

清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌

11 travel

其他人也在看

訪港旅客平均消費低於日韓台星　「窮遊」趨勢持續逾十年

訪港旅客平均消費低於日韓台星　「窮遊」趨勢持續逾十年

本土研究社發現，訪港旅客人均消費持續下跌十年，遠低於日韓台星，南韓同樣面對旅客窮遊，但以「體驗導向」取代購物熱潮。

Yahoo財經 ・ 1 天前
機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃

機票優惠｜HKexpress 12週年優惠！全線航點$12起 超前部署2026年、2027年旅遊計劃

HKexpress突發推出12週年機票優惠，全線航點$12起，日本/韓國單程$112起、其他航點如中馬越泰低至$12，出發日期覆蓋2026年4月至2027年3月，讓大家超前部署來年櫻花季、暑假、紅葉季及聖誕節等旅遊計劃！

Yahoo 旅遊 ・ 13 小時前

凱悅計劃在香港開設首間安達仕酒店 與永泰地產、資本策略地產簽管理協議

凱悅酒店集團（紐約證券交易所代碼：H)今日宣布，旗下酒店品牌與永泰地產(00369)及資本策略地產(00497)簽署管理協議，攜手於香港開設首間安達仕品牌酒店。此新建酒店預計於2027年開幕，屬Central Crossing標誌性綜合發展項目其中一部分。Central Crossing坐落於香港中環威靈頓街118號，將涵蓋甲級寫字樓、綠化公共空間，以及歷史建築保育元素，為中環注入全新活力。香港中環安達仕酒店將捕捉這座城市新興的創意面向，向賓客展示商業之都富有人情味的一面。酒店的設計靈感源於一封給香港的情書，將這座城市特有的雙重底蘊——傳統與現代、東方與西方、商務與創意—— 精細地融匯成為文化與設計的多彩景象。酒店設有125間客房和套房，包括可兼作私人活動空間的高級選項。(SY)

infocast ・ 13 小時前

聯合航空開通每日往返香港與曼谷及胡志明市航線

聯合航空(UAL.US)宣布，正式開通每日往返香港與曼谷及胡志明市的兩條全新航線。新航線將與聯合航空來往洛杉磯及三藩市的航班無縫銜接。聯合航空亦成為唯一提供香港直飛曼谷及胡志明市航班的美國航空公司。 新增航班UA820將於每日早上9時20分從香港出發，並於當地時間11時25分到達曼谷。UA152則於每日晚上9時15分從香港出發，於當地時間10時55分到達胡志明市。兩條新航線將由波音787-9客機營運，機艙共設有257個座位，包括48個United Polaris商務艙座位。 聯合航空國際航線網絡的高級副總裁帕特里克奎爾(Patrick Quayle)表示，加入曼谷與胡志明市的航線，進一步鞏固了聯合航空作為跨太平洋地區的領先航空公司的地位。 此外，今日起，聯合航空來往馬尼拉與三藩市的直航航班增至每日兩班。截至今年底，聯合航空共提供由美國飛往亞太地區32個城市的航班，為其他美國航空公司的四倍。 香港機場管理局航空樞紐發展總監方瑞文指，擴展航線不僅加強美國與東南亞之間的連繫，亦有助鞏固香港國際機場作為亞洲領先國際航空樞紐的地位，更充分展現了香港國際機場持續拓展全球航空網絡的決心。(sl/u)

AASTOCKS ・ 16 小時前
許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院

許紹雄驚傳病危入院 家人圈中好友前往醫院

現年76歲嘅資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，雖然鮮有幕前演出，不過經常喺社交網站發布影片分享生活日常。今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人及唔少圈中好友前往醫院。

Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定

網上熱話｜內地旅客搭地鐵 驚嘆港人一行為：竟如此淡定

雖然香港地鐵的班次十分頻密，但不少人在閘門關閉提示聲響起時，仍然「搶閘」進入車廂的情況十分常見。不過，近日就有內地網民在小紅書發文，直言十分佩服港人的淡定。該網民指，曾無數次目睹港人乘搭地鐵時，當閘門關閉的提示聲響起時，依舊從容不迫且淡定地走進地鐵車廂。該網民直言十分佩服港人此行為，更稱自己要親眼目睹閘門打開才敢進。他

am730 ・ 1 天前
美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌

美財長罵陸「不尊重」？紐時：中國還有一張比稀土能讓美國更痛的王牌

繼稀土管制引發美國產業鏈震盪後，中國在原料藥領域的主導地位再度成為博弈焦點。美藥典委員會最新報告顯示，全美 679 種原料藥 (佔總量的 37%) 至少依賴一種中國關鍵起始材料，其中 211 種的核心原料更被中國獨家掌控。 《紐約時報》報導，若中方在原料藥領域採取措施，衝擊恐遠

鉅亨網 ・ 4 小時前
神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」　九頭身比例網驚：青出於藍

神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」　九頭身比例網驚：青出於藍

女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」

姊妹淘 ・ 18 小時前
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！

Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！

YAHOO著數 ・ 22 小時前
西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」

西貢「重災區」逸瓏園跌完再跌蝕讓1球 呎價僅僅過1萬創新低「撈底」入貨慘變「接火棒」

西貢近年頻現蝕讓，逸瓏園為重災區之一，最新一宗蝕讓成交為逸瓏園第2座中層D室，兩房一廳連儲物室，實用面積676平方呎，向西南望內園景，以702萬元沽出，呎價約10,385元，創近年同類單位呎價新低。閱讀更多：油塘「蝕讓重災區」又一滴血｜海傲灣一房蝕251萬易手 近三年成交全數見紅 最慘個案輸44%深水埗納米樓AVA 61百分百蝕讓150呎開放式253.8萬沽 輸80萬8年貶值24%據世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，該單位原業主於2023年12月以820萬元購入，當時已較一手購入價回落約8%，新買家屬「撈底」，兩年後再轉手，帳面虧蝕118萬元，持貨期內再跌約14%，同一買慘變「接火棒」；若追溯至九年前的一手價，累計跌幅逾兩成。28Hse網站現時有一個相似兩房戶盤，該單位實用面積691平方呎，叫價795萬元，呎價11,505元。同系Squarefoot網站則有一個同為676平方呎的單位放盤，叫價720萬元，呎價10,651元。 延伸閱讀: 海傲 深水埗 西貢 油塘 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

28Hse.com ・ 16 小時前
立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙

立法會選舉2025｜據報江旻憓料不參選 護照及勝算成兩大障礙

立法會選舉提名期展開，任職賽馬會對外事務助理經理的巴黎奧運女子重劍金牌得主「劍后」江旻憓，此前盛傳會轉戰政界，「劍指」新界北地區直選。她上周四（23日）在一個公開活動上現身時，未有回應會否參選。此前有政圈流傳江旻憓有意參選新界北地區直選，期望「明星效應」可以對投票起鼓勵作用，不過最新報道引知情人士指，江旻憓確實曾考慮過

am730 ・ 20 小時前
生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？

Yahoo Food ・ 1 天前
皇后山邨 35 歲男子死亡　生前稱刀傷自己造成　警方改列誤殺　女友人被捕提堂︱Yahoo

皇后山邨 35 歲男子死亡　生前稱刀傷自己造成　警方改列誤殺　女友人被捕提堂︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】上水一名 35 歲男子上周二（21 日）被發現倒臥於皇后山邨皇匯樓一單位內，身上有刀傷，送院後證實死亡。警方經調查後，昨（26 日）將案件由送院時死亡案改列誤殺案，並拘捕死者的女性朋友。

Yahoo新聞 ・ 15 小時前
深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！

深田恭子凍齡背後藏驚人內幕！ 日劇天后健康危機真相揭秘！

1982年11月2日，深田恭子出生在東京北區，小小年紀就對演藝圈充滿憧憬，因為超愛華原朋美，她13歲就跑去參加Horipro的「PURE GIRL徵選」，結果直接拿下冠軍！🌟 1997年，她在NHK的《海峡》初次亮相，雖然只是小配角，但那雙靈動大眼已經開始搶鏡。

Japhub日本集合 ・ 15 小時前
重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90%　炒家欲哭無淚

重蹈Nokia失敗覆轍？這些昔日明星股暴跌逾90%　炒家欲哭無淚

從Nokia錯失轉型，到Beyond Meat、Peloton、Lululemon股價暴跌逾九成，這些品牌的起落揭示同一課題：拒絕改變導至喪失市場。

Yahoo財經 ・ 1 天前
郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事

郭富城60歲生日，方媛極速修身亮相天王生日派對！結婚8年仍甜蜜如初的天王夫妻愛情故事

郭富城於10月26日迎來60歲大壽，與妻子方媛及兩位千金一起慶祝生日！方媛上週才公布順利誕下第三胎女兒，產後首度公開亮相，穿白色貼身T恤配牛仔褲，腹部平坦美腿纖細，狀態驚人，網友直呼：「三寶媽修身太快了吧！」！

Yahoo Style HK ・ 1 小時前
青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡　父母涉疏忽照顧被捕　據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo

青衣長康邨 12 歲男童墮樓亡　父母涉疏忽照顧被捕　據了解二人遊澳門獨留兒子在家︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】青衣長康邨昨晚（26日）發生一宗男童墮樓死亡事件。晚上約 7 時 59 分，警方接獲途人報案，指有男童倒臥在康順樓對開平台，懷疑從高處墮下。救援人員接報到場，發現一名 12 歲男童已當場死亡。現場沒有檢獲遺書，警方初步相信男童是從上址一單位墮下，死因有待驗屍後確定。

Yahoo新聞 ・ 17 小時前
山曹不悅「彈入彈出」 艾馬利：一早計劃好

山曹不悅「彈入彈出」 艾馬利：一早計劃好

【Now Sports】在阿士東維拉周日英超1:0小勝曼城一役，今夏從曼聯借入的山曹上半場後備入替，因下半場再被換走而面露不悅，領隊艾馬利賽後堅稱這是兩人已溝通好的計劃，不是這名翼鋒踢得不好。由於布安迪亞受傷，山曹（Jadon Sancho）在上半場29分鐘便入替，但踢到下半場74分鐘，艾馬利以基桑入替他，只見他走到場邊時顯得相當失望，而艾馬利則捉住他解釋，但這名從曼聯租借過來的翼鋒似乎不太領情。賽後，被問到山曹的反應及這個調動，艾馬利表示：「這個決定確實不容易，但首先，我考慮的是山曹在上周四歐霸盃踢了60分鐘，即使他的體能狀況已有好轉，但還不夠。其次，我和他之前的計劃，是讓他在下半場上陣，但布安迪亞受傷後，決定讓他提早落場，以增加比賽時間和體能，並充份發揮他的技術和能力，而他的表現也不錯，但我在換入他前，就知道下半場會換走他，我之前也這樣對過摩根羅渣士和布安迪亞。」這名阿士東維拉領隊隨後再補充：「這不是甚麼懲罰，而是一個計劃，就是讓他踢45分鐘，其他後備球員也做好了準備，好像馬倫、馬臣和巴克利，他們都表現得非常出色。」另外，談到這場勝仗，艾馬利為球員的表現及主場球迷的打氣聲感到自豪，

now.com 體育 ・ 14 小時前
解讀 | 紅軍是否經已衛冕失敗？

解讀 | 紅軍是否經已衛冕失敗？

紅軍今夏作出了巨大的陣容轉變，但相信沒有人會預期多位頂級球員皆未能交出水準表現了吧，到底紅軍的衛冕冠軍之路，是否完結了嗎？

Yahoo 體育 ・ 1 天前