最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站
立即跟Yahoo購物專員來了解這家位於素坤逸區（Sukhumvit）的「曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店」。
如果你本來就很喜歡到曼谷Shopping，那接下來推介的這家曼谷新酒店一定很適合你！在人氣商圈瘋狂購物後，一定會累到不行，這時候一間近的酒店住宿就很重要了。立即跟Yahoo購物專員來了解這家位於素坤逸區（Sukhumvit）的「曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店」。
靠近人氣EM商圈 匯聚超多話題美食潮店
要說這家曼谷新酒店的最大特色，一定是超近EM商圈，包括很新的EmQuartier和EmSphere商場，那有超多人氣美食與打卡位，喜愛Shopping的女生們千萬不能錯過啊！而且酒店周邊有多家便利店、餐廳及按摩店，生活設施很齊全。酒店更設有自動售賣機，不用外出都買到飲料等物品。 住宿設有24小時前台服務，可以3種語言為住客提供服務，包括中文（普通話），非常貼心呢。
TRIBE 極大房型配備廚房 適合一家大細
酒店提供多個房型給大家選擇，如果你是一家大細入住，可考慮TRIBE極大房型，面積24平方米且配備廚房，廚具、雪櫃等煮食設施都一應俱全，每人每晚也只是大概$420。TRIBE基本房或TRIBE基本雙床房也是小資必選，目前11月最低每晚房價只是$601，人均低至$300。
提供往返BTS接駁車 方便住客前往輕軌站和市中心
這家曼谷新酒店的位置介於BTS Phrom Phong及Thong Lo之間，可選擇走10至15分鐘到輕軌站，但其實酒店有提供每小時一班的接駁車服務，非常貼心。不過提醒一下大家，如果晚上的話，周邊較為陰暗，建議叫車返回酒店會比較好。
曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店 （TRIBE Living Bangkok Sukhumvit 39）
TRIBE基本房房型：11月-12月每晚房價低至$584.5，人均$292.3起
按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂
曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店 （TRIBE Living Bangkok Sukhumvit 39）
地址：122 Soi Sukhumvit 39 Sukhumvit Road, Klongton Nuea Wattana（地圖按此）
交通方法：從BTS的Phrom Phong站（蓬澎站）步行約15分鐘即可抵達
