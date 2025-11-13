Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站

如果你本來就很喜歡到曼谷Shopping，那接下來推介的這家曼谷新酒店一定很適合你！在人氣商圈瘋狂購物後，一定會累到不行，這時候一間近的酒店住宿就很重要了。立即跟Yahoo購物專員來了解這家位於素坤逸區（Sukhumvit）的「曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店」。

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

靠近人氣EM商圈 匯聚超多話題美食潮店

要說這家曼谷新酒店的最大特色，一定是超近EM商圈，包括很新的EmQuartier和EmSphere商場，那有超多人氣美食與打卡位，喜愛Shopping的女生們千萬不能錯過啊！而且酒店周邊有多家便利店、餐廳及按摩店，生活設施很齊全。酒店更設有自動售賣機，不用外出都買到飲料等物品。 住宿設有24小時前台服務，可以3種語言為住客提供服務，包括中文（普通話），非常貼心呢。

廣告 廣告

酒店設計非常時尚新穎，靚到可以用來打卡。（圖片：酒店官網）

酒店有超美泳池，充滿泰式渡假感，打卡一流。（圖片：酒店官網）

TRIBE 極大房型配備廚房 適合一家大細

酒店提供多個房型給大家選擇，如果你是一家大細入住，可考慮TRIBE極大房型，面積24平方米且配備廚房，廚具、雪櫃等煮食設施都一應俱全，每人每晚也只是大概$420。TRIBE基本房或TRIBE基本雙床房也是小資必選，目前11月最低每晚房價只是$601，人均低至$300。

TRIBE 極大房型，適合多人數或一家大細。（圖片：酒店官網）

廚房非常實用，煮食設施齊備。（圖片：酒店官網）

提供往返BTS接駁車 方便住客前往輕軌站和市中心

這家曼谷新酒店的位置介於BTS Phrom Phong及Thong Lo之間，可選擇走10至15分鐘到輕軌站，但其實酒店有提供每小時一班的接駁車服務，非常貼心。不過提醒一下大家，如果晚上的話，周邊較為陰暗，建議叫車返回酒店會比較好。

曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店 （TRIBE Living Bangkok Sukhumvit 39）

TRIBE基本房房型：11月-12月每晚房價低至$584.5，人均$292.3起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂

部分房型有視野開闊的景觀，可以盡情欣賞曼谷美景。（圖片：酒店官網）

酒店內設施齊全，就算全天在酒店悠閒渡過也可。（圖片：酒店官網）

曼谷素坤逸39號雅高TRIBE生活酒店 （TRIBE Living Bangkok Sukhumvit 39）

地址：122 Soi Sukhumvit 39 Sukhumvit Road, Klongton Nuea Wattana（地圖按此）

交通方法：從BTS的Phrom Phong站（蓬澎站）步行約15分鐘即可抵達

更多相關文章：

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

曼谷酒店｜人均$206起！曼谷湄南河畔新酒店GLOW Bangkok Riverside 河景露台房、河景戶外泳池

曼谷酒店｜5星新酒店推介！人均低至$601起 2大打卡無邊際泳池 機場快線直達、鄰近Siam Paragon

曼谷酒店｜連接BTS站超方便曼谷新酒店！兩大Infinity pool俯瞰曼谷市景、人均$540起就住到

曼谷酒店推介｜復古網紅酒店Miami Hotel最平人均$150！BTS NANA站好方便+超多打卡位+夢幻露天泳池

曼谷按摩｜按摩通行證遊走Asok/Siam/Thonglor 37間人氣SPA店！60分鐘按摩每次低至$102.3起

曼谷SPA｜曼谷高質平價按摩推介！$104起嘆腳底按摩、正宗泰式按摩 鄰近Terminal 21商場/超打卡純白泰式建築

曼谷旅遊｜單身女子必去曼谷打卡景點半日遊！半價優惠、人均$185起 去勻人氣猛男餐廳76 GARAGE+漂浮咖啡廳

曼谷兩大機場邊個好？素萬那普機場BKK vs廊曼機場DMK市區交通大比拼 附曼谷機票最平價錢