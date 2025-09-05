曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士

熱氣球節・一文整合｜政府揭 8 月測試失敗
是的！你沒有看錯，坐Emirates飛曼谷來回機票連稅包行李，每人只要$399！要一試世界上最大型客機之一的雙層寬體客機空中巴士A380，Yahoo購物專員看過官網價錢，最平都要$1,608起。相比之下，是次優惠價真的是超值之選，即睇優惠詳情！
超抵價$399坐Emirates飛曼谷
Trip.com 9月10日9pm推出一口價機票優惠，搭乘Emirates到曼谷每人只要$399，價錢已經包括稅項、附加費等，十分划算！由於阿聯酋航空是傳統航空公司，票價包括了飛機餐、機上娛樂系統及25KG寄艙行李限額，比起其他傳統航空公司提供的20KG或23KG多2-5KG，即使多帶幾件「戰衣」出發到曼谷影相打卡，或在泰國大買特買都不怕會超重。
曼谷來回機票連稅$399
旅遊日期：2025年9月11日至2025年10月31日
每張訂單只可使用一次特價機票優惠且每張訂單最多只能有一位乘客
推廣活動期間，通過APP頁面選擇含稅（含燃油費等稅費）399 HKD 預訂香港前往曼谷、附有「一口價」優惠標籤的限量來回經濟艙機票（僅限成人票）
可預訂日期及航班時間以頁面顯示為準
成功搶平價機票貼士
要成功搶到，記得在9月10日9pmAPP頁面並點選附有「一口價」優惠標籤之價格方能享受優惠。大家還要提前看看月曆，淡季平日出發的話，成功率普遍會高一點。另外，想付款時可以快速完成填寫步驟，可以在Trip.com常用旅客及付款方法欄中事先填寫護照及付款信用卡資料，那麼付款時就可以點選常用資料以節省時間。
