曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味

計劃前往曼谷的朋友不妨跳出以往的旅遊路線，暫時放下JJ Market、Jodd Fair、Iconsiam的人潮與熱鬧，轉向近年食客們新興的景點—朱拉隆功地區。朱拉隆功大學街道幾乎都是食店，逐漸形成泰國人也愛去的美食戰地，而餐廳營業時間多集中於傍晚至深夜，建議於5pm至11pm間前往。本篇文章精選了朱拉隆功地區10大必吃美食，從文青咖啡、創意甜品到地道泰式料理，通通幫你整理好。吃貨們記得收藏，下一次到曼谷就照著這份清單吃遍朱拉隆功吧！

朱拉隆功大學的餐廳營業時間多集中於傍晚至深夜，建議於5pm至11pm間前往。（Getty image）

朱拉隆功美食1.BAAN KOOK KAI媽媽面

店內招牌湯底被網民譽為「靈魂湯底」，以清爽的檸檬汁調味，酸甜開胃，泰式香料層次豐富。配料毫不馬虎，大隻鮮蝦肉質飽滿、魷魚Q彈有嚼勁，每一口都充滿海鮮的甜美。份量相當實在，價格親民，性價比極高，讓人吃得滿足又不傷荷包，難怪經常大排長龍。

BAAN KOOK KAI媽媽面（圖片來源：Gynee Tan@小紅書）

BAAN KOOK KAI媽媽面

地址：32 Soi Chula 3, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330（地圖按此）

營業時間：3pm-12am

朱拉隆功美食2.陳瑞興餐室

喜歡吃鴨的朋友一定要到訪陳瑞興餐室，超過五十年以上主打鴨肉料理的老字號餐廳，連續八年榮獲米其林必比登推薦，深受本地人喜愛。店內招牌鴨粿條湯底濃郁香醇，味道層次分明又有淡淡的中藥香氣。麵條選擇多樣，無論是粗粿條、細粿條、雞蛋麵或米粉都搭配得恰到好處。滷鴨肉真的燉滷得很可口，肉質紮實又鮮嫩。配料方面誠意十足，鴨腸爽脆不韌、鴨血滑嫩入味、鴨胗綿密不腥，每一口都吃得出新鮮與火候，讓人回味無窮。

陳瑞興餐室（圖片來源：🦊狐狸皓旅遊🦊 @小紅書）

陳瑞興餐室（圖片來源：🦊狐狸皓旅遊🦊 @小紅書）

陳瑞興餐室

地址：649 ถนน บรรทัดทอง Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330（地圖按此）

營業時間：10:30am-7:30pm

朱拉隆功美食3.Nueng Nom Nue

來自布吉島的Nueng Nom Nue又被稱為牛奶小子，大大的Logo霓虹燈和紅白裝潢超顯眼，幾乎是朱拉隆功的地標之一。店內主打每日新鮮製作的牛奶和創意吐司，吐司皆使用日本麵包粉自製，日式風格的吐司搭配香濃的泰式沾醬。最多人吃的是脆皮麵包烤串，外脆內軟，可選擇班蘭、鹹蛋、泰奶、咖椰醬、北海道奶油等多款口味的沾醬。另外，還有蟹肉棒海苔吐司、熔岩冰淇淋吐司等，賣相吸引。另一招牌就是各種口味的濃郁牛奶，原味濃郁香醇，其他味道則偏甜。建議外賣站在街上吃，不然晚上去的話基本要等一小時以上。

Nueng Nom Nue（圖片來源：咪咪還是咕嚕@小紅書）

Nueng Nom Nue（圖片來源：咪咪還是咕嚕@小紅書）

Nueng Nom Nue

地址：1471 Banthat Thong Rd, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand（地圖按此）

營業時間：4pm-1am

朱拉隆功美食4.Jae Wan

因Blackpink Lisa曾經到訪而爆紅的甜品店，此後瞬間成為網紅朝聖地，不少粉絲都為了吃到Lisa同款而排隊。主打泰式糖水，加入仙草、珍珠、椰珠、啫哩等組合不同配搭，有點像泰式風味的台灣仙草。Lisa點的是店內招牌之一—火山仙草鮮奶冰，濃郁的鮮奶香氣與滑順口感完美融合，搭配Q彈有勁的仙草，入口清涼又不膩，甜度恰到好處，既解渴又消暑。

Jae Wan（圖片來源：Amanda的吃飯日常✨@小紅書）

Jae Wan（圖片來源：Amanda的吃飯日常✨@小紅書）

Jae Wan

地址：1700 Banthat Thong Rd, Khwaeng Rong Muang, Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330（地圖按此）

營業時間：1:30pm-11:30pm (星期日休息）

朱拉隆功美食5.Som Som Seafood

來到泰國怎能錯過一頓正宗的咖喱蟹料理呢！Som Som Seafood以招牌咖喱蟹肉拌飯圈粉無數饕客。香濃的咖喱湯底融合濃郁椰香與辛香料，味道層次豐富，光是聞到就讓人食慾大開。蟹肉足料，鮮嫩飽滿，每一口都是真材實料。將金黃咖喱湯汁淋在熱騰騰的泰式炒飯上，鹹香惹味，讓人忍不住連吃兩碗飯。另外，椒鹽皮皮蝦、原隻爆膏大頭蝦、碳烤魷魚、泰式生蝦沙拉等都是人氣菜品。

Som Som Seafood（圖片來源：五🐑蛋捲@小紅書）

Som Som Seafood

地址：659 Chulalongkorn 4 Alley, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330（地圖按此）

營業時間：1am-10pm（星期三休息）

朱拉隆功美食6.Pungdet烤麵包

朱拉隆功名店之一，售賣塞滿各種邪惡醬料的碳烤餐包，豐富多樣的口味選擇如吉士醬、斑蘭醬、金莎醬、藍莓忌廉芝士等，每一款都是熱量炸彈。麵包表層烤得金黃酥脆，內裡柔軟綿密，即叫即烤。其中斑斕口味特別清新，帶有淡淡椰香，吃起來輕盈不膩，是許多顧客的最愛。而喜歡濃郁風味的朋友絕不能錯過Nutella口味，滿滿的榛果巧克力一咬即爆醬，每一口都充滿幸福感。雖然人龍不斷但製作過程很快，大概等15分鐘就有得食，旁邊還有小店面提供食水和座位。

Pungdet烤麵包（圖片來源：今天辭職了嗎🐑@小紅書）

Pungdet烤麵包（圖片來源：牛馬的一天@小紅書）

Pungdet烤麵包

地址：1604 Banthat Thong Rd, Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok（地圖按此）

營業時間：11:30am-11:30pm

朱拉隆功美食7.Pa Nee Kung Chae Nam Pla

由推車小攤升級為兩層樓店面的「Pa Nee Kung Chae Nam Pla 」是在泰國社群間相當火紅的生醃店，憑藉著新鮮的食材搭配吸引了無數泰國人來此排隊嚐鮮。店內目前有三種口味的生醃：生蠔、鮮蝦、以及綜合口味，客人可選擇外帶或是內用，每份都是115泰銖，整個碗裝套組還提供了炸蒜酥、濃郁的特調海鮮醬、生菜配菜，一整個就是超級泰。鮮蝦肉質飽滿，特別鮮甜，入口彈牙；生蠔滑嫩清爽，毫無腥味，吃起來相當順口；搭配店家特製的酸甜辣蘸料，再撒上細碎洋蔥，香氣撲鼻，味道瞬間升級。如果你是海鮮愛好者又自問擁有健康腸胃的話，不妨挑戰一下吧！

Pa Nee Kung Chae Nam Pla生醃（圖片來源：咻比嘟比@小紅書）

Pa Nee Kung Chae Nam Pla生醃（圖片來源：咻比嘟比@小紅書）

Pa Nee Kung Chae Nam Pla生醃

地址：36 ซอย จุฬาฯ 14 Khwaeng Wang Mai, Pathum Wan, Krung Thep Maha Nakhon 10330（地圖按此）

營業時間：4pm-9pm （星期一休息）

朱拉隆功美食8.Kimpo Khao Tom Pla

在曼谷眾多粥品店中，Kimpo Khao Tom Pla憑藉其新鮮食材與細膩湯底獲得米其林推薦，成為在地人與旅客心中的海鮮粥首選。店家主打每日現煮的海鮮粥，粥頭清澈鮮美，米粒軟綿不爛，入口即化，暖胃又滿足。若想一次品嚐多種海味，推薦點選他們的綜合海鮮粥，內含魚片、魷魚與鮮蝦等，每一口都吃得到海鮮的鮮甜與彈牙口感，搭配熱騰騰的粥底，簡直是寒涼早晨或宵夜時段的完美選擇。

Kimpo Khao Tom Pla（圖片來源：兩顆西柚 @小紅書）

Kimpo Khao Tom Pla（圖片來源：兩顆西柚 @小紅書）

Kimpo Khao Tom Pla

地址：985 Banthat Thong Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330, Thailand（地圖按此）

營業時間：3:30pm-10:30pm

朱拉隆功美食9.Jeh O chula

從2018年至2025年，Jeh O Chula連續多年榮登米其林必比登推介榜單，絕對是曼谷夜貓族心中的美食好去處。其中最具代表性的招牌料理—冬陰功MAMA麵更是每桌必點。這道麵以泰式冬陰功湯底為靈魂，酸酸辣辣，香氣撲鼻，開胃又過癮。雖然使用的是平凡即食麵條，但配料卻極為豪華：厚切脆皮五花肉、手工豬肉丸、Q 彈魷魚、鮮甜大蝦等，再加入檸檬片與生雞蛋提味，整碗端上桌時份量驚人！

Jeh O chula（圖片來源：Thai 餓了_在泰國 @小紅書）

Jeh O chula

地址：113 Rong Muang, Pathum Wan, Bangkok 10330（地圖按此）

營業時間：4:30pm-12am

朱拉隆功美食10.Mother cows

位於牛奶小子旁邊的 Mother Cows是一家低調卻實力滿分的甜品小店。這家店最早起源自泰國南部的合艾府，初衷是希望提供真正天然無添加的乳製品給當地居民。店家堅持使用自家飼養「有機母牛」所產的鮮乳，不僅讓牛奶口感更濃郁細緻，連奶醬與甜點的原料也都純淨無負擔，入口即化、香氣撲鼻，非常適合嘴饞時吃。招牌鮮牛奶冰沙與黃油焦糖煎吐司，絕對是甜品控不可錯過的夢幻組合。前者細緻綿密，奶香濃郁卻不膩，入口清爽，讓人一口接一口停不下來。後者外層煎得酥脆，散發淡淡的黃油香氣，焦糖均勻地裹滿整片吐司，內裡柔軟香嫩。

Mother cows（圖片來源：別管我腿毛 @小紅書）

Mother cows

地址：1973 Banthat Thong Rd, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok 10330（地圖按此）

營業時間：3pm-1am

