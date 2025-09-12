曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

泰國旅遊｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳、俯瞰湄南河靚景、最平$959有交易

泰國美食多不勝數，既有平民的街頭小食，亦有高級的酒店級或米芝蓮美食，菜式多元化，絕對是美食天堂！今次為大家精選5間曼谷人氣米芝蓮餐廳，涵蓋傳統皇室泰菜、法日Fusion、泰南菜、新派德國菜等，最平$959有交易，再附上網上預訂連結，免排隊又易溝通，保證帶來一場高質奢華的泰式Fine Dining體驗！

免排隊曼谷米芝蓮餐廳1. R-Haan

連續6年蟬聯曼谷米芝蓮二星的R-Haan，主打高級皇室泰菜，環境寧靜雅緻，隱藏在住宅小巷中，是泰國最具人氣的當代皇室泰菜餐廳之一。主廚Chumpol曾是泰皇御廚，多次擔任APEC國宴主廚，有「泰國國寶級主廚」之稱，深受本地及國際食客追捧，必試打卡招牌菜「冬陰功湯」以虹吸管技術烹煮，令香料味道均勻深入湯中，配以新鮮大城府河蝦，每一啖湯都散發豐富層次且口感清新；創新經典泰式甜品「芒果糯米飯」使用三款芒果製作，香濃而不膩，被認為是最好吃的芒果糯米飯。晚市套餐每位THB 5,512（約港幣$1,332），另加每位THB 3,812（約港幣$937）可享Wine Pairing。

R-Haan

地址：131 Soi Sukhumvit 53, Khlong Tan Nuea, Vadhana, Bangkok, Thailand（地圖按此）

營業時間：6pm-11pm

交通：BTS Thong Lo站步行約15分鐘

按此經Michelin預訂

連續6年蟬聯曼谷米芝蓮二星的R-Haan，主打高級皇室泰菜，環境寧靜雅緻。（相片來源：R-Haan@IG）

「冬陰功湯」以虹吸管技術烹煮，令香料味道均勻深入湯中，配以新鮮大城府河蝦，每一啖湯都散發豐富層次且口感清新。（相片來源：R-Haan@IG）

創新經典泰式甜品「芒果糯米飯」使用三款芒果製作，香濃而不膩，被認為是最好吃的芒果糯米飯。（相片來源：R-Haan@IG）

免排隊曼谷米芝蓮餐廳2. Mezzaluna

連續八年獲得曼谷米芝蓮二星評級的Mezzaluna，位於Lebua酒店State Tower大廈65樓，雙層落地玻璃窗環繞整個半月形餐廳，可俯瞰湄南河及曼谷市區全景，景色優美。日籍主廚Ryuki Kawasaki以創新法日料理聞名，曾獲得日本辻料理學院「年度最佳主廚」，並在法國著名米芝蓮餐廳Paul Bocuse餐廳實習，將歐陸料理與日式工藝手法融合，推介「炭烤新潟村上A5牛肉」、「日式炸鴿子配鵝肝」，創意與技術兼備。Tasting Menu套餐為每位THB 8,000（約港幣$1,933），共有七道菜，包括招牌的村上牛肉以及鮑魚意大利飯等。

Mezzaluna

地址：65F, Tower Club at Lebua, 1055 Silom Road, Si Lom, Bang Rak, Bangkok（地圖按此）

營業時間：7:30pm-12:30am（星期日休息）

交通：BTS Saphan Taksin站步行約8分鐘

按此經Michelin預訂

Mezzaluna位於Lebua酒店State Tower大廈65樓，雙層落地玻璃窗環繞整個半月形餐廳，可俯瞰湄南河及曼谷市區全景，景色優美。（相片來源：Mezzaluna@IG）

「炭烤新潟村上A5牛肉」（相片來源：Mezzaluna@IG）

日籍主廚Ryuki Kawasaki以創新法日料理聞名。（相片來源：Mezzaluna@IG）

免排隊曼谷米芝蓮餐廳3. Sorn

為泰國首間米芝蓮三星餐廳，位於曼谷Khlong Toei區， 坐落於一棟經過精心修復的大宅內，裝修融入泰國南部雨林元素，主廚Supaksorn致力復興泰國南部傳統食譜，9成食材產自南部14省，且強調為新鮮原味的本地食材，晚市套餐定價每位THB 8,000（約港幣$1,760），推介招牌菜「蟹肉棒」以新鮮藍蟹配蟹黃及黃辣椒醬，口感鮮美又辣勁十足；「米飯沙律」則用薑黃米配香草及海鮮，芳香又層次分明。由於Sorn深受foodies們追捧，因此極難訂位，國外客可透過email在每月15日凌晨12點（曼谷時間）預約下個月的訂位，或在每月25日中午12點透過TableCheck網站進行線上訂位。

Sorn

地址：56 Sukhumvit 26, Khlong Tan Nuea, Khlong Toei, Bangkok（地圖按此）

營業時間：6pm-10pm（星期六休息）

交通：BTS Phrom Phong站步行約15分鐘

按此經官網預訂 按此經Michelin預訂

Sorn位於曼谷Khlong Toei區， 坐落於一棟經過精心修復的大宅內，裝修融入泰國南部雨林元素。（相片來源：Sorn@IG）

招牌菜「蟹肉棒」以新鮮藍蟹配蟹黃及黃辣椒醬，口感鮮美又辣勁十足。（相片來源：Sorn@IG）

主廚Supaksorn致力復興泰國南部傳統食譜，9成食材產自南部14省，且強調為新鮮原味的本地食材。（相片來源：Sorn@IG）

免排隊曼谷米芝蓮餐廳4. Sühring

這間德國Fine Dining餐廳獲得米芝蓮二星，亦是2025「亞洲50最佳餐廳」第11位，在飲食界的地位可媲美神級的Gaggan！餐廳坐落於曼谷Yan Nawa區一棟翻新的1970年代別墅中，裝修走現代簡約風格，以木質及綠植為主，帶來舒適的家庭氛圍。菜式由德國雙胞胎主廚主理，他們善用傳統德國料理技法，如發酵、醃漬與風乾，再融合當地食材，打造一道道精緻的現代德國菜，像「德式風味鹹牛肉泥配AKI帝王魚子醬」、「特大布列塔尼龍蝦（Brittany Langoustine）」等。價錢方面，想划算一點可試試THB 4,800（約港幣$1,180），另有兩種晚市套餐，價錢由THB 7,800-9,800不等（約港幣$1,917-2,409）。

Sühring

地址：10 Soi Yen Akat 3, Chong Nonsi, Yan Nawa, Bangkok（地圖按此）

營業時間：12:30pm-2:30pm / 5:30pm-10pm（星期一及二休息）

交通：BTS Chong Nonsi 站轉乘的士約17分鐘車程

按此經Michelin預訂

這間德國Fine Dining餐廳獲得米芝蓮二星，亦是2025「亞洲50最佳餐廳」第11位，在飲食界的地位可媲美神級的Gaggan！（相片來源：Sühring@IG）

菜式由德國雙胞胎主廚主理，他們善用傳統德國料理技法，如發酵、醃漬與風乾，再融合當地食材，打造一道道精緻的現代德國菜。（相片來源：Sühring@IG）

德式風味鹹牛肉泥配AKI帝王魚子醬（Labskaus & AKI Ossetra Imperial Caviar）（相片來源：Sühring@IG）

特大布列塔尼龍蝦（Brittany Langoustine）（相片來源：Sühring@IG）

免排隊曼谷米芝蓮餐廳5. Cadence by Dan Bark

2020年開業六個月內即獲得米芝蓮一星，韓裔美籍主廚Dan Bark在芝加哥長大，入行18年，曾任職於芝加哥多間頂級餐廳如Avenues、Grace等工作，擅於製作創新Fusion菜，如「燈汁鴨」( Duck à l’Orange）、「海膽吐司」（Uni Toast），將西方與亞洲風味的融合，加上優雅的用餐空間，帶來一場味覺藝術。餐廳提供午市套餐及晚市套餐，較抵食的午市套餐有兩款，定價分別為THB 3,900（約港幣$959）及THB 5,300（約港幣$1,303），另加THB650-1,600（約港幣$160-393），可配Mocktail、Cocktail或餐酒。

Cadence by Dan Bark

地址：225 Soi Pridi Banomyong 25, Khlong Tan, Khlong Toei, Bangkok（地圖按此）

營業時間：12nn – 3pm / 6pm-11pm（星期一及二休息）

交通：BTS Ekamai站步行約30分鐘

按此經Michelin預訂

2020年開業六個月內即獲得米芝蓮一星。（相片來源：Cadence by Dan Bark@IG）

「海膽吐司」（Uni Toast）（相片來源：Cadence by Dan Bark@IG）

「燈汁鴨」( Duck à l’Orange）（相片來源：Cadence by Dan Bark@IG）

韓裔美籍主廚Dan Bark在芝加哥長大，入行18年，曾任職於芝加哥多間頂級餐廳如Avenues、Grace等工作。（相片來源：Cadence by Dan Bark@IG）

