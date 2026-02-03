八號花園業主大會直擊︱九成票通過叫停大維修、踢走工程顧問
曼谷親子酒店2026: 帶B去旅行必睇！11間高CP值/近BTS/有Kids Club酒店推介，湊B無難度！
曼谷，絕對係香港人嘅「第二個鄉下」！美食、按摩、Shopping樣樣都平靚正，帶埋屋企嘅「老闆」（小朋友）一齊去就最開心不過。但plan行程最頭痛嘅，莫過於揀酒店——要近BTS、要房夠大、最好仲要有嘢俾小朋友玩… 真係諗到頭都大埋！
唔使驚！我哋已經幫你做足功課，精選咗11間超適合親子遊嘅曼谷酒店，由設備齊全嘅服務式公寓，到奢華級度假村，再到最新開幕嘅話題酒店都有！快啲睇下邊間係你嘅心水，準備同小朋友嚟個完美嘅曼谷假期啦！
出發前必備！至筍優惠一眼睇晒
泰國5G網卡⚡️7天35GB｜即日可用｜曼谷機場領取🇭🇰$38.46
泰國5G eSIM⚡即日可用｜HK$1.95起｜24小時計費📱
超值機票優惠 😍 熱門航班快閃機票
日韓台泰旅行優惠！🔥 50% 起
曼谷直達芭堤雅、沙美島！酒店接送，即日出發🚗🇭🇰$357
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
公寓式酒店推介：住得似屋企，夠晒方便！
帶住BB或幼兒，有時都想喺酒店煮下簡單嘢食，或者洗下衫。呢幾間有齊廚房同洗衣機嘅公寓式酒店就最啱你！
1. 曼谷薩默塞特億甲邁服務公寓 (Somerset Ekamai Bangkok)
賣點： 行去BTS Ekkamai站都係6-8分鐘腳程，地點超方便。房入面有齊客廳、廚房同洗衣機，湊B一流！酒店本身仲有兒童遊樂區、沙池同兒童泳池，小朋友見到包保玩到唔捨得走，盡情放電！
開幕年份： 2016
2. 曼谷東臨儷舍 (Oriental Residence Bangkok)
賣點： 由國際級設計師操刀，風格溫馨典雅。間房大到可以俾小朋友跑，最細房型都有70平方米（約750呎）！廚房設備齊全到好似返咗屋企咁，絕對係高CP值之選。
開幕年份： 2012
3. 曼谷素坤逸斯德布里奇套房酒店 (Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit)
賣點： 2023年新開！位於日本人區Phrom Phong，治安好又多嘢食。間間房都有微波爐、大雪櫃同洗衣機，處理小朋友嘅副食品完全無問題。最正係有日式大浴場(Onsen)，等爸爸媽媽喺小朋友瞓咗之後可以好好鬆一鬆！
開幕年份： 2023
奢華度假體驗：歎世界，一家大細都開心！
想旅程豪啲，俾屋企人一個五星級嘅享受？呢幾間酒店嘅設施同服務，保證令你喜出望外。
4. 曼谷凱賓斯基酒店 (Siam Kempinski Hotel Bangkok)
賣點： 講到奢華親子酒店，點可以唔提佢？酒店有個超大嘅庭院同泳池，好似城市中嘅綠洲。最犀利係佢哋有全曼谷唯一嘅直達泳池(Pool Access)客房！仲有超夢幻嘅森林主題家庭套房，上下格床加埋動物佈置，小朋友實會超級興奮！
開幕年份： 2010
5. 素坤逸SHAN別墅 (Shan Villas Sukhumvit)
賣點： 曼谷市中心都有Villa住？無錯！呢度充滿度假feel，周圍都係打卡位。最啱幾家人一齊嚟玩，可以包起成棟有私家泳池嘅Villa，夜晚開個Poolside Party都仲得！
開幕年份： 2021
6. 曼谷素拉汪瑟萬豪酒店 (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse)
賣點： 萬豪品牌，質素有保證。頂樓嘅無邊際泳池可以望到湄南河靚景，打卡無得輸！酒店嘅Kids’ Room玩具款式超多，設施又新又乾淨，小朋友一定樂而忘返。部分房型有廚房同洗衣機，夠晒貼心。
開幕年份： 2018
交通位置無得輸：落樓就係BTS站同商場！
帶住小朋友，最怕行路同塞車。以下呢幾間酒店就主打「無敵位置」，幫你慳返唔少交通時間。
7. 曼谷暹羅廣場諾富特酒店 (Novotel Bangkok On Siam Square Hotel)
賣點： 距離BTS Siam站只係1分鐘路程！真係行兩步就到，去Siam Paragon、CentralWorld都方便到極。最重要係未滿16歲小朋友唔加床可以免費入住，對家庭嚟講CP值超高！
裝修年份： 2018
8. 曼谷藝術酒店 (Arte Hotel Bangkok)
賣點： 喺正人氣商場Terminal 21隔離，行5分鐘就到BTS Asok站同MRT Sukhumvit站，雙鐵交匯，去邊都咁方便！酒店有三人房同四人家庭房，12歲以下小朋友唔加床仲可以免費住，精明嘅爸爸媽媽實識揀！
開幕年份： 2016
9. 曼谷帕亞泰易思廷大酒店 (Eastin Grand Hotel Phayathai)
賣點： 懶人福音！呢間2023年新酒店最大賣點係直通機場快線(ARL)同BTS Phaya Thai站，由機場一程車就到酒店大堂，推住BB車同拖住行李都完全唔狼狽。酒店仲有兩個超靚嘅無邊際泳池，景觀一流！
開幕年份： 2023
最新話題之選：酒店本身就係一個景點！
想試新嘢？呢兩間近年新開嘅酒店，憑住超強設施同話題性，成為親子遊嘅人氣新貴！
10. 曼谷蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店 (Grande Centre Point Surawong)
賣點： 酒店頂樓竟然有水上樂園！雖然規模唔算超大，但有齊兒童滑梯同噴水設施，已經足夠小朋友玩半日。另外仲有PS5、街機遊戲室，由細路到大細路都啱玩。絕對係酒店放電首選！
開幕年份： 2023
11. 曼谷拉差阿帕森購物區 Moxy 酒店 (Moxy Bangkok Ratchaprasong)
賣點： 2024年全新開幕，啱晒鍾意Shopping嘅潮人家庭！酒店就喺The Market商場樓上，對面係Big C，隔離係CentralWorld，位置屈機。雖然房間唔算好大，但設計夠潮夠好玩，大堂仲有遊戲區，帶住青少年嚟就最啱，唔怕佢哋悶親！
開幕年份： 2024
睇完以上推介，係咪已經心郁郁，想即刻買機票出發呢？快啲上 Trip.com 比較下價錢，揀返間最啱你一家大細嘅心水酒店，為你哋嘅曼谷之旅揭開完美序幕啦！
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
文詠珊Janice Man曼谷遭捕獲 素顏狀態驚艷網民：真的是氣質美女
現年37歲嘅「𡃁界始祖」文詠珊（Janice Man），由模特兒成功轉型演員，仲試過連續兩年獲得金像獎最佳女配角提名。佢同富三代老公吳啟楠（Carl）於2019年結婚，雖然婚後與老公長駐上海，但仍堅持幕前工作。去到去年9月，佢突然喺社交網站上載一張BB腳仔嘅照片，無預警下宣佈已經誕下BB，升呢做人母。日前，有網民喺泰國成功野生捕獲佢，仲被佢嘅素顏狀態驚艷到。
眾人追思大S「為何只有具俊曄沒穿全黑」？身上大衣承載27年深情：大S送的禮物
女星大S（徐熙媛）離世至今已滿一年，2日其丈夫具俊曄與S家人、眾多親友在金寶山舉行雕像揭幕儀式，用最深情的方式紀念離去的她。
咪神對決︱鄧凱文同「大騎樓」比舞封胸即輸
【on.cc東網專訊】無綫新咪神鄧凱文日前在社交網Po沙灘水着照，疑因太過性感被公司下「封胸令」，上載兩日就Del Post。未知是否有派福利陰影，她已變得乖乖，不敢再過分顯示天斌本錢。她近日與另一咪神「大騎樓」郭珮文為男主持曾錦燊拍跳舞片，本應是球來球往，撼動
習近平轉向「不費一槍一彈」就瓦解台灣 分析人士：中國入侵的可能性已降低
在接連清洗解放軍高層將領後，中國國家主席習近平已將軍隊實質指揮權牢牢掌握在自己手中。隨著親信與潛在制衡力量相繼出局，未來中國將如何處理對台灣關係，將幾乎完全取決於習近平個人的判斷與意志。
袁惟仁逝世終年57歲 王菲《旋木》作曲人 曾被爆多次出軌 晚年2次跌倒慘成植物人
曾經撰寫王菲《旋木》、《執迷不悔》、那英《征服》嘅台灣音樂人袁惟仁，自2018年喺上海時失足跌倒，導致腦溢血並發現腦瘤後，健康狀況大不如前，近年更因再次跌倒而成為植物人。
港男多年儲下黃金被母私自變賣！價值約350萬 為幫細佬俾首期？
金價近期屢創新高，不少市民選擇放售套現。有港男於社交平台發文稱，自己投資黃金多年，儲下價值約350萬元的金幣及金粒，誰知卻被母親私自變賣，將款項交給弟弟作結婚置業之用，事主頓感晴天霹靂，與家人關係降至冰點。
熊黛林雙胞胎女兒長相大不同！一家四口遊新加坡 7歲姊妹一靜一動萌翻網友
熊黛林日前和丈夫郭可頌帶著7歲雙胞胎女兒到新加坡旅遊，一家四口的旅行照曝光後引起網友討論，焦點集中在雙胞胎姐妹明顯不同的外型與性格，也讓不少人感嘆基因真的很奇妙。
陸永晒細女廣告片人見人愛 12歲已接近180cm
【on.cc東網專訊】組合農夫近期多多搞作，兩人夾份開設工作室外，成員陸永在社交網站上載一段與細女SimSim以父女檔形式拍攝的牙刷廣告片，齊齊介紹牙刷及盲盒。影片中，SimSim着紅色衞衣襯灰色棉褲，五官精緻散發青春少女味，更遺傳陸永的優良基恩，12歲的她暴風
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
巴士安全帶｜范徐麗泰籲議員重視審議條例草案：一條法律影響千家萬戶 湯家驊：有錯要認｜Yahoo
政府上周五宣布暫時撤回強制巴士乘客佩戴安全帶的法例，被外界視為行政和立法機關「集體甩轆」。立法會前主席范徐麗泰今日（3 日）在《明報》撰文，提出立法會議員履職的 3 點看法。其中，范徐麗泰認為議員需要「重視審議條例草案，參與法案委員會」。她表示，雖然逐條審議條例是細緻且需時較長的工作，「曝光率很低，卻是立法會主要職責。」至於身兼資深大律師的行政會議成員湯家驊今日亦在社交平台發文，表示重要政策決定和立法後因民情反彈而要即時撤回本身是極「不理想」，不只有損行政主導之可信性，政策朝令夕改更非良好管治的表現。湯家驊認為經一事長一智，「有錯不但要認，更重要的是要改」，建議政府加強自我質疑機制，俗稱 B 隊之培訓，避免重蹈覆轍。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
胡‧說樓市｜新居屋安楹苑: 預製廁所接口現積水，鑿開地台驚現大窿?
新居屋安楹苑爆出交樓質素爭議！《胡‧說樓市》直擊低層單位，在未接通水電的情況下，洗手間地台濕度高達26.2% 。業主報執修竟被房署以「肉眼看不見」為由拒絕，拆開地台後更發現驚人「大窿」與積水。究竟「十年結構保證」是否形同虛設？
【759阿信屋】今期勁筍推介（02/02-15/02）
759阿信屋推出最新勁筍推介，韓國高級大理石紋鑊系列低至$115-162/件、Klean Nara 99.9消毒濕紙巾 $53.8/2件、獅王Nanox one洗衣液 $35/件、Johnson排水管清潔劑 $31.5/件，各位街坊買新年用品、大掃除用具就最啱啦！
許仕仁病逝終年 77 歲 卸任政務司長後捲新地案入獄 廿萬一餐法國菜終入不敷支破產｜Yahoo
前政務司司長許仕仁周日（ 1 日）下午在東區尤德夫人那打素醫院因病逝世，享年 77 歲。人稱「橋王」的許仕仁，曾任積金局行政總監及政務司司長，2007 年換屆時離開政府。許其後被廉政公署拘捕，在 2014 年因涉嫌收受新鴻基地產利益，被裁定公職人員行為失當等罪名成立，判監 7 年半，成為香港歷來被定罪的最高級官員。他在赤柱監獄服刑期間表現良好，於 2019 年 12 月 18 日刑滿出獄。
2026開工吉日｜雲文子馬年開工吉日吉時推介＋開運5大貼士：幸運顏色戰衣、生肖相沖宜忌
2026開工吉日3大吉日吉時排行榜！想2026馬年工作順利，官運亨通，從商者生意興隆。選擇一個吉日吉時開工非常重要。
金庫計劃｜特朗普啟動「金庫計劃」 砸120億美元備料戰略關鍵礦產 盧特尼克：奪回中國控制權
美國總統特朗普周一（2日）宣佈，啟動一個總金額達120億美元的關鍵礦產儲備計劃「金庫計劃（Project Va...
【大生生活超市】賀年精選優惠 海味鮑魚 $80/2罐、流心蛋卷 $50/2件（即日起至03/03）
大生生活精選一系列賀年好物，包括多款精選賀年禮盒、福袋及大生海味、威士忌及紅白酒等大方得體拜年好禮，同時仲有一系列清潔用品讓你乾乾淨淨迎接新一年！
Tory Burch突發激減低至45折！$1XXX買大容量返工袋、半價買idle宋雨琦同款、皇牌Ella Tote bag只需$1,673！
臨近新年，又是採購新裝的好時機，各大時裝網站都輪番進行不同品牌的優惠，實在令人眼花撩亂。最近美國輕奢品牌Tory Burch於Farfetch突發激減，最低折至45折，由OL返工常用的大容量Tote bag、明星同款小廢包甚至多個皇牌系列如Ella、Fleming、Kira系列都有折。是次減價袋款多達二百多款，超多選擇，Tory Burch fans還是一直心思思想入手的朋友趕急把握這次機會吧！
49歲梁詠琪遊日淡妝樣令人驚呆！少女般的「發光肌」保養秘訣，低成本自製「椰子油咖啡渣磨砂膏」護膚神器
即將踏入50歲的「短髮女神」Gigi梁詠琪近日現身日本南青山，被網民捕獲並上傳合照。極佳的素顏狀態瞬間引發熱議！網民形容與 Gigi 對視一刻「整個驚呆了」，大讚她皮膚細緻，肌膚狀態好到令人目瞪口呆！究竟這位凍齡女神如何維持如少女般的「發光肌」？原來秘訣就藏在廚房之中！