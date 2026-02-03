曼谷親子酒店2026: 帶B去旅行必睇！11間高CP值/近BTS/有Kids Club酒店推介，湊B無難度！

曼谷，絕對係香港人嘅「第二個鄉下」！美食、按摩、Shopping樣樣都平靚正，帶埋屋企嘅「老闆」（小朋友）一齊去就最開心不過。但plan行程最頭痛嘅，莫過於揀酒店——要近BTS、要房夠大、最好仲要有嘢俾小朋友玩… 真係諗到頭都大埋！

唔使驚！我哋已經幫你做足功課，精選咗11間超適合親子遊嘅曼谷酒店，由設備齊全嘅服務式公寓，到奢華級度假村，再到最新開幕嘅話題酒店都有！快啲睇下邊間係你嘅心水，準備同小朋友嚟個完美嘅曼谷假期啦！

公寓式酒店推介：住得似屋企，夠晒方便！

帶住BB或幼兒，有時都想喺酒店煮下簡單嘢食，或者洗下衫。呢幾間有齊廚房同洗衣機嘅公寓式酒店就最啱你！

1. 曼谷薩默塞特億甲邁服務公寓 (Somerset Ekamai Bangkok)

賣點： 行去BTS Ekkamai站都係6-8分鐘腳程，地點超方便。房入面有齊客廳、廚房同洗衣機，湊B一流！酒店本身仲有兒童遊樂區、沙池同兒童泳池，小朋友見到包保玩到唔捨得走，盡情放電！

開幕年份： 2016

2. 曼谷東臨儷舍 (Oriental Residence Bangkok)

賣點： 由國際級設計師操刀，風格溫馨典雅。間房大到可以俾小朋友跑，最細房型都有70平方米（約750呎）！廚房設備齊全到好似返咗屋企咁，絕對係高CP值之選。

開幕年份： 2012

3. 曼谷素坤逸斯德布里奇套房酒店 (Staybridge Suites Bangkok Sukhumvit)

賣點： 2023年新開！位於日本人區Phrom Phong，治安好又多嘢食。間間房都有微波爐、大雪櫃同洗衣機，處理小朋友嘅副食品完全無問題。最正係有日式大浴場(Onsen)，等爸爸媽媽喺小朋友瞓咗之後可以好好鬆一鬆！

開幕年份： 2023

奢華度假體驗：歎世界，一家大細都開心！

想旅程豪啲，俾屋企人一個五星級嘅享受？呢幾間酒店嘅設施同服務，保證令你喜出望外。

4. 曼谷凱賓斯基酒店 (Siam Kempinski Hotel Bangkok)

賣點： 講到奢華親子酒店，點可以唔提佢？酒店有個超大嘅庭院同泳池，好似城市中嘅綠洲。最犀利係佢哋有全曼谷唯一嘅直達泳池(Pool Access)客房！仲有超夢幻嘅森林主題家庭套房，上下格床加埋動物佈置，小朋友實會超級興奮！

開幕年份： 2010

5. 素坤逸SHAN別墅 (Shan Villas Sukhumvit)

賣點： 曼谷市中心都有Villa住？無錯！呢度充滿度假feel，周圍都係打卡位。最啱幾家人一齊嚟玩，可以包起成棟有私家泳池嘅Villa，夜晚開個Poolside Party都仲得！

開幕年份： 2021

6. 曼谷素拉汪瑟萬豪酒店 (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse)

賣點： 萬豪品牌，質素有保證。頂樓嘅無邊際泳池可以望到湄南河靚景，打卡無得輸！酒店嘅Kids’ Room玩具款式超多，設施又新又乾淨，小朋友一定樂而忘返。部分房型有廚房同洗衣機，夠晒貼心。

開幕年份： 2018

交通位置無得輸：落樓就係BTS站同商場！

帶住小朋友，最怕行路同塞車。以下呢幾間酒店就主打「無敵位置」，幫你慳返唔少交通時間。

7. 曼谷暹羅廣場諾富特酒店 (Novotel Bangkok On Siam Square Hotel)

賣點： 距離BTS Siam站只係1分鐘路程！真係行兩步就到，去Siam Paragon、CentralWorld都方便到極。最重要係未滿16歲小朋友唔加床可以免費入住，對家庭嚟講CP值超高！

裝修年份： 2018

8. 曼谷藝術酒店 (Arte Hotel Bangkok)

賣點： 喺正人氣商場Terminal 21隔離，行5分鐘就到BTS Asok站同MRT Sukhumvit站，雙鐵交匯，去邊都咁方便！酒店有三人房同四人家庭房，12歲以下小朋友唔加床仲可以免費住，精明嘅爸爸媽媽實識揀！

開幕年份： 2016

9. 曼谷帕亞泰易思廷大酒店 (Eastin Grand Hotel Phayathai)

賣點： 懶人福音！呢間2023年新酒店最大賣點係直通機場快線(ARL)同BTS Phaya Thai站，由機場一程車就到酒店大堂，推住BB車同拖住行李都完全唔狼狽。酒店仲有兩個超靚嘅無邊際泳池，景觀一流！

開幕年份： 2023

最新話題之選：酒店本身就係一個景點！

想試新嘢？呢兩間近年新開嘅酒店，憑住超強設施同話題性，成為親子遊嘅人氣新貴！

10. 曼谷蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店 (Grande Centre Point Surawong)

賣點： 酒店頂樓竟然有水上樂園！雖然規模唔算超大，但有齊兒童滑梯同噴水設施，已經足夠小朋友玩半日。另外仲有PS5、街機遊戲室，由細路到大細路都啱玩。絕對係酒店放電首選！

開幕年份： 2023

11. 曼谷拉差阿帕森購物區 Moxy 酒店 (Moxy Bangkok Ratchaprasong)

賣點： 2024年全新開幕，啱晒鍾意Shopping嘅潮人家庭！酒店就喺The Market商場樓上，對面係Big C，隔離係CentralWorld，位置屈機。雖然房間唔算好大，但設計夠潮夠好玩，大堂仲有遊戲區，帶住青少年嚟就最啱，唔怕佢哋悶親！

開幕年份： 2024

睇完以上推介，係咪已經心郁郁，想即刻買機票出發呢？快啲上 Trip.com 比較下價錢，揀返間最啱你一家大細嘅心水酒店，為你哋嘅曼谷之旅揭開完美序幕啦！