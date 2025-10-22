Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

曼谷酒店優惠｜蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店只要$199！酒店附打卡高空泳池、Let's Relax Spa

「泰」想去旅行！香港轉涼之際，也是快閃泰國最谷的最佳時機，一來雨季過去，二來當地天氣比較涼爽，跑行程、Shopping也相對輕鬆一點～Yahoo購物專員留意到2023年11月才開幕的蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店Grande Centre Point Surawong推出激抵價，每晚只要$199，房價已經包稅，2人入住除開每人只是$99.5，即睇優惠詳情！

2023年11月才開幕的蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店Grande Centre Point Surawong推出激抵價，每晚只要$199！（圖片：Trip.com）

$199住曼谷CBD蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店

看到$199這口價，就知道這次優惠要在Trip.com搶購！Trip.com今日（22日）12pm推出激抵價優惠，入住開業才2年的蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）只要$199，價錢已包所有稅項，十分抵住！大家記得校定鬧鐘準時開搶啊～

蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）

價錢：$199

優惠推出日期時間：2025年10月22日12pm

SHOP NOW 即睇更多Trip.com泰國優惠

蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店最基本房型也有近470平方呎，獨立浴缸可以洗走每日Shopping的疲勞外，還有大扇落地窗讓你飽覽曼谷夜景。（圖片：Trip.com）

酒店有打卡高空泳池、Let's Relax Spa

蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店屬LH Mall & Hotel（LMH）集團旗下，斥資20億泰銖打造出這間結合了傳統泰式與歐洲建築風格的酒店。它位於曼谷CBD，鄰近Silom和Sathon，步行即可到昭帕亞河碼頭，加上距離BTS Surasak站只是5-8分鐘步程，交通相當便利。酒店配套相當齊全，399間客房中，最基本房型也有近470平方呎，獨立浴缸可以洗走每日Shopping的疲勞外，還有大扇落地窗讓你飽覽曼谷夜景。除此之外，Grande Centre Point Surawong還有頂樓景觀餐廳、29樓高空泳池、Let's Relax Spa，將各位旅客到曼谷旅行的check-list一次過準備好，就算留在酒店也有多個節目啊！

29樓高空泳池可以遠眺ICONSIAM。（圖片：Trip.com）

酒店內有Let's Relax Spa！（圖片：Trip.com）

蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）

地址：299 Surawong Rd, Khwaeng Suriya Wong, Khet Bang Rak, Bangkok（地圖按此）

交通：BTS Surasak站步行5-8分鐘

