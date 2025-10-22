專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
曼谷酒店優惠｜蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店只要$199！酒店附打卡高空泳池、Let's Relax Spa
「泰」想去旅行！香港轉涼之際，也是快閃泰國最谷的最佳時機，一來雨季過去，二來當地天氣比較涼爽，跑行程、Shopping也相對輕鬆一點～Yahoo購物專員留意到2023年11月才開幕的蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店Grande Centre Point Surawong推出激抵價，每晚只要$199，房價已經包稅，2人入住除開每人只是$99.5，即睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
$199住曼谷CBD蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店
看到$199這口價，就知道這次優惠要在Trip.com搶購！Trip.com今日（22日）12pm推出激抵價優惠，入住開業才2年的蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）只要$199，價錢已包所有稅項，十分抵住！大家記得校定鬧鐘準時開搶啊～
蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）
價錢：$199
優惠推出日期時間：2025年10月22日12pm
酒店有打卡高空泳池、Let's Relax Spa
蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店屬LH Mall & Hotel（LMH）集團旗下，斥資20億泰銖打造出這間結合了傳統泰式與歐洲建築風格的酒店。它位於曼谷CBD，鄰近Silom和Sathon，步行即可到昭帕亞河碼頭，加上距離BTS Surasak站只是5-8分鐘步程，交通相當便利。酒店配套相當齊全，399間客房中，最基本房型也有近470平方呎，獨立浴缸可以洗走每日Shopping的疲勞外，還有大扇落地窗讓你飽覽曼谷夜景。除此之外，Grande Centre Point Surawong還有頂樓景觀餐廳、29樓高空泳池、Let's Relax Spa，將各位旅客到曼谷旅行的check-list一次過準備好，就算留在酒店也有多個節目啊！
蘇拉翁塞格蘭德中心大酒店（Grande Centre Point Surawong）
地址：299 Surawong Rd, Khwaeng Suriya Wong, Khet Bang Rak, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS Surasak站步行5-8分鐘
更多相關文章：
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車AP
超前部署！泰國政府計劃送內陸機票 精選5大人氣泰國目的地、哪個地方機票最高性價比？
泰國將徵收旅遊稅！陸空收費大不同 泰國觀光部：未來4個月內正式實施
泰國豪華列車｜「藍茉莉號」9天8夜深度遊11月首航！移動精品旅館、探訪古都秘境
泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
清邁好去處｜5大體驗式旅遊景點！滑翔傘鳥瞰近郊美景/叢林飛索凌空飛翔/遊園車親親野生動物
泰國酒店｜清邁平價酒店推介！打卡摩洛哥風 人均$166起、免費借民族衫+泳池水床+漂浮早餐
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
清邁按摩店Fah Lanna Spa實試！付款後預約日期+時間攻略 按摩師細心力度夠但溝通一般？
其他人也在看
哪個國家便宜又好玩？2025高CP值旅遊國家排名，冠軍不是日、韓、泰
全球旅遊市場回溫，各國遊客都在尋找高性價比的旅遊目的地。美國金融公司《nerdwallet》近期公布「2025年全球最便宜旅遊國家排名」，令人意外的是，台灣在16個入選國家中高居榜首！專家分析指出，台食尚玩家 ・ 1 天前
【UNIQLO】優惠專區 Uniqlo U 秋冬單品低至$59
Uniqlo優惠專區今期帶來超多 Uniqlo U 秋冬單品，包括外套、大衣、時尚易襯衛衣、質感俐落恤衫及迷你袋！喺網店落單揀埋門店自取，當日下午 1 時前落單，最快即日晚上7時後可到店取貨！YAHOO著數 ・ 1 天前
孔孝真欽點愛牌Delvaux手袋新款超好看！軟皮大手袋更顯高級感，3款同款經典手袋快來收藏
時尚迷注意！韓國氣質女星孔孝真私下愛用的 Delvaux 近期推出了全新設計！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
唇釉推薦2025｜12款專櫃唇釉試色 絕美秋冬配色！ARMANI幾乎不沾杯、YSL光澤感完勝、第3款最水潤｜美編實測
絕美唇釉推薦！作為美妝編輯兼唇膏控，踏入秋冬怎能不開箱一下今季流行的各款唇釉色調，由經典性感的正紅色到秋冬必備的乾燥玫瑰色再到偽素顏一流的奶茶色，唇釉色號琳瑯滿目。今次先集中在這幾年一踴而起的唇釉，集唇蜜、唇膏及潤唇膏3大功效於一身的唇釉光澤感一流、水潤修護之餘妝感自帶氛圍，難怪各大美妝品牌紛紛推出自家產品。Yahoo美編這次精選4大討論度十足的專櫃品牌皇牌唇釉產品，當中包括ARMANI、YSL、shu uemura以及DIOR，一文試12款秋冬大熱色號，為你帶來最真實的開箱實評！Yahoo Style HK ・ 1 天前
AMI Paris快閃激減半價起！朴寶劍、Anson Lo也穿的「愛心A」：Tee低至$900／黑色背心冷衫$2,380
AMI Paris可以講是近年潮人界的象徵，就算話每人手持至少一件，都絕不誇張。加上不少人氣明星如朴寶劍、Mirror的Anson Lo、木村光希、鄭在玹、許光漢等都多次穿著其服飾現身，令品牌人氣一直有增無減。趁著雙11優惠來臨前，FARFETCH靜悄悄推出指定產品限時減價優惠，當中Yahoo購物專員發現AMI Paris竟然更有低至半價，多款皇牌冷衫、Tee、Hoodie、冷背心等都有平，不少折後低至幾百元就買到，價錢抵到連Yahoo購物專員都心動！提提大家，FARFETCH只要買滿$3,000即可免運費送貨，一於找姊妹們一齊掃平貨喇！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
雙11優惠2025｜釜山6大旅遊優惠！半價睇釜山煙火節、內藏山紅葉一日遊9折、釜山通行證平過官網
KKday「11週年慶叠加雙11大折日」正式開鑼，推出多款產品低至$11，種類涵蓋餐飲、景點門票、本地遊、酒店住宿、環球旅遊門票、一日遊、滑雪體驗等類別，首輪優惠精選6大韓國釜山旅遊優惠，釜山通行證、X the Sky 展望台、Club D Oasis、紅葉一日遊等通通都有折，優惠低至半價，今次由Yahoo購物專員整合各種優惠及相關優惠碼吧！Yahoo 旅遊 ・ 6 小時前
江玉歡專訪｜敢言形象正因無掣肘 棄選續關心社會
「人人期望可達到，我的快樂比天高」。選委界立法會議員江玉歡鍾情於叮噹(多啦A夢)，她指叮噹總是面帶笑容，「似我，夠積極」。不過，江玉歡經歷一屆任期便告棄選，她指作為議員始終要顧及形象及選民立場，「呢樣唔講得，嗰樣唔講得」，強調退任後會繼續關心社會。 記者 陳芷晴 江玉歡4年前晉身新選舉制度下的議會，所屬的選am730 ・ 7 小時前
雙11優惠2025｜深圳大梅沙京基洲際酒店2大2小人均$432.5起！住海景房兼嘆私人沙灘 送自助晚餐/旅拍服務
假日北上深圳旅遊想找間靚景酒店留宿一宵，深圳大梅沙京基洲際度假酒店是個好去處！KKday及Klook推出雙11優惠，最平2大2小人均$432.5起入住豪華海景客房一晚，包自助早餐及自助晚餐，兼可暢玩健身房、室內泳池，以及大梅沙趣趣島每日活動～預訂行政房staycation套票還有旅拍服務，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳大梅沙京基洲際度假酒店85折優惠！重陽節紅日不加價 2大2小人均$392.5起 住海景房、嘆自助早晚餐/游艇出海體驗
踏入零紅日的11月之前，要好好把握10月29日重陽節假期！位於深圳東部大梅沙海濱的深圳大梅沙京基洲際度假酒店，Klook及KKday推出激低價住宿優惠，2大1小人均$575起，一個價錢住海景房、嘆自助早晚餐或游艇出海體驗，假如有計劃在11月至12月再北上度假，就可以考慮入手「愈訂愈多折」的套票，完成訂購可以得到一張75折優惠券再訂深圳、廣州及珠海酒店。Yahoo 旅遊 ・ 8 小時前
Galaxy XR 狙擊 Vision Pro：Samsung 的 Android XR 處女作，售價 1,800 美元
Samsung 今日如約發佈了自己的第一款 Android XR 裝置 -- 脫胎自 Project Moohan 的 Galaxy XR，它可以運行「幾乎所有」Android 應用程式，售價為 1,800 美元。Yahoo Tech HK ・ 5 小時前
【東京紅葉2025】東京紅葉最佳觀賞時間 / 人氣賞楓景點推介！
東京紅葉季開催！Trip.com 精選10個必去賞楓景點，由市區庭園到近郊山谷，滿足你嘅打卡願望。內附最新紅葉預測時間及地圖資訊，助你輕鬆規劃最浪漫嘅秋日之旅。Trip.com ・ 9 小時前
香港迪士尼酒店Staycation限時7折優惠！人均$850.2起、聖誕假期都適用！即睇訂購攻略
Klook推出迪士尼酒店優惠，只要由即日起至5月31日前預訂香港迪士尼酒店，並在星期五入住的話，可以享雙人免費阿德爾皇室自助早餐（價值$1,112），還有機會與安娜女王和愛莎女王見面！Yahoo購物專員格過價，當中以5月16日入住迪士尼探索家度假酒店價錢最平，$1,663.3就有交易、人均$831.7起就可以住一晚迪士尼酒店，翌日還能跟「皇室成員」碰面，相當抵玩！不過有一點需要留意，即睇詳情！Yahoo 旅遊 ・ 4 小時前
不是澎湖、小琉球！台灣哪個離島最好玩？網友狂推它：美到哭、食物好吃
隨著疫情解封，國內旅遊市場蓬勃發展，除了台灣本島，離島旅遊也成為民眾熱門選擇。先前就有一名網友發文詢問，「第１次外島旅遊推薦哪裡？」並點出澎湖、綠島、小琉球、金門、馬祖等地，表示這些地方各有優缺點，讓食尚玩家 ・ 9 小時前
郭富城老婆方媛誕第3胎 親自駕車接BB出院
郭富城的第三個小朋友出世！Yahoo 娛樂圈 ・ 35 分鐘前
Bob林盛斌17歲大女被網民留言性騷擾 IG出Story反擊兼為香港女性發聲
「金牌司儀」林盛斌（Bob）與老婆黃乙頤（Pearl）於2007年結婚，育有3女1子，包括大女林霏兒（Faye）、二女林熹兒、三女林機兒及孻仔林道申，一家六口幸福美滿。唔經唔覺林霏兒已經17歲，被指係官恩娜與鄭欣宜嘅混合體，散發出陣陣「少女味」，不過佢近日喺社交網站透露被網民性騷擾。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
坐擁35億身家「碧咸嫂」爆兒仔告斯最近冇錢開飯被踢出漢堡包店
【on.cc東網專訊】英國前球星碧咸（David Beckham）夫婦雖然估計身家高達4.5億美元（約35.1億港元），不過他的20歲「3仔」告斯（Cruz Beckham）被爆最近冇錢開飯。東方日報 OrientalDaily ・ 7 小時前
為何日本人餐餐吃雙倍澱粉也不肥胖？日本「全球最低肥胖率」秘訣，5大日常減肥關鍵
日本，這個全球肥胖率最低的國家，卻是澱粉愛好者的天堂。日常飲食中以米飯、麵條和馬鈴薯等澱粉為主，為何日本人依然能保持纖瘦身材？原來這一現象背後，隱藏著令人驚嘆的生活哲學與健康習慣。從飲食結構到生活方式深入了解日本人的瘦身哲學，掌握不節食、不劇烈運動卻能輕鬆控制好體重的秘訣，輕鬆瘦身不是夢！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
傳中國拆解光刻機後無法還原 求救ASML派人赴華搶修
傳中國技術人員拆解ASML光刻機失敗致設備損壞，最終求助原廠派員赴華維修，凸顯中方仍難突破晶片製程技術樽頸。Yahoo財經 ・ 8 小時前
劉嘉玲遭質疑「不生孩子如何延續生命」高EQ回擊！揭與梁朝偉30年頂客婚姻內幕
「我就是不想生！」劉嘉玲近日在大陸綜藝節目《一路繁花2》中，被資深演員何賽飛當面問及「不生孩子如何延續生命」時，直率回應生育是個人選擇，無需他人干涉。這段對話不僅展現她對「傳宗接代」觀念的挑戰，也讓外界再次聚焦她與梁朝偉牽手30年、堅持不生育的原因。姊妹淘 ・ 1 天前
向太爆豪門婚變內幕！竇驍「掏空積蓄娶何超蓮」慘成豪門過客，婚房歸女方引熱議
香港娛樂圈再掀豪門婚姻風波！向華強妻子陳嵐（向太）10月18日於個人影片中提到「某富家女下嫁男星、婚禮費全由男方負擔、如今鬧離婚」的內容，引發外界猜測她暗指竇驍與「賭王千金」何超蓮。影片上線後，向太更按讚網友留言中點名兩人名字的回覆，使得傳聞迅速登上熱搜。姊妹淘 ・ 1 天前