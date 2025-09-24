焦點

《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪　談善言做新「阿寶」

曼谷酒店優惠｜Hotel Amber Sukhumvit 85限時25折優惠、每晚$99！酒店設桑拿房／鄰近BTS ON NUT站

曼谷酒店優惠｜Hotel Amber Sukhumvit 85限時25折優惠、每晚$99！酒店設桑拿房／鄰近BTS ON NUT站
曼谷酒店優惠｜Hotel Amber Sukhumvit 85限時25折優惠、每晚$99！酒店設桑拿房／鄰近BTS ON NUT站

曼谷住宿一向選擇多，但要住得舒適又不傷荷包，總是要花點心思。Trip.com推出限時一口價優惠，只需$99就可以入住原價逾四百元的Hotel Amber Sukhumvit 85，酒店鄰近休閒的BTS ON NUT站，區內有多間人氣按摩店，酒店內更有桑拿浴室。9月24日12pm準時開搶！

人氣急升療癒新區域 性價比高

不少旅客都希望住在曼谷的蛋黃區——即BTS暹羅站至阿索克站一帶，交通方便、購物餐飲選擇多。不過，這些地段的住宿價格自然不便宜。若想節省旅費，不妨考慮稍微遠一點的地區，例如近年人氣急升的BTS ON NUT站。Hotel Amber Sukhumvit 85 就位於ON NUT站附近，步行約6分鐘即可到達，搭乘BTS前往市中心只需約20分鐘，交通相當便利，人氣按摩店Siri Giriya Spa、Tree Massage and Spa更是近在咫尺。

Hotel Amber Sukhumvit 85位於ON NUT站附近，人氣按摩店Siri Giriya Spa、Tree Massage and Spa更是近在咫尺。（官方圖片）
房間面積介乎27至37平方米，空間寬敞。（官方圖片）
設計以海軍藍為主調。（官方圖片）
酒店自設桑拿 限時每晚$99

Hotel Amber Sukhumvit 85設計以海軍藍為主調，簡約中帶點現代感。房間面積介乎27至37平方米，空間寬敞。走出房間，更可享室外泳池與桑拿浴室，後者每日6am至9pm開放。這次Trip.com推出的限時優惠，只需$99一晚的超值價格，即可入住原價$405的Hotel Amber Sukhumvit 85，絕對是曼谷自由行的好選擇。優惠由9月24日12nn開搶，數量有限，先到先得，錯過就要等下次！

走出房間，更可享室外泳池。（官方圖片）
更有難得的桑拿浴室，每日6am至9pm開放。（官方圖片）
trip.com 限時25折優惠，只需每晚$99。（官方圖片）
Hotel Amber Sukhumvit 85

地址：8 Sukhumvit 85 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok, Thailand（地圖按此

交通：BTS ON NUT站步行6分鐘

