Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

曼谷酒店優惠｜Hotel Amber Sukhumvit 85限時25折優惠、每晚$99！酒店設桑拿房／鄰近BTS ON NUT站

曼谷住宿一向選擇多，但要住得舒適又不傷荷包，總是要花點心思。Trip.com推出限時一口價優惠，只需$99就可以入住原價逾四百元的Hotel Amber Sukhumvit 85，酒店鄰近休閒的BTS ON NUT站，區內有多間人氣按摩店，酒店內更有桑拿浴室。9月24日12pm準時開搶！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

人氣急升療癒新區域 性價比高

不少旅客都希望住在曼谷的蛋黃區——即BTS暹羅站至阿索克站一帶，交通方便、購物餐飲選擇多。不過，這些地段的住宿價格自然不便宜。若想節省旅費，不妨考慮稍微遠一點的地區，例如近年人氣急升的BTS ON NUT站。Hotel Amber Sukhumvit 85 就位於ON NUT站附近，步行約6分鐘即可到達，搭乘BTS前往市中心只需約20分鐘，交通相當便利，人氣按摩店Siri Giriya Spa、Tree Massage and Spa更是近在咫尺。

廣告 廣告

Hotel Amber Sukhumvit 85位於ON NUT站附近，人氣按摩店Siri Giriya Spa、Tree Massage and Spa更是近在咫尺。（官方圖片）

房間面積介乎27至37平方米，空間寬敞。（官方圖片）

設計以海軍藍為主調。（官方圖片）

酒店自設桑拿 限時每晚$99

Hotel Amber Sukhumvit 85設計以海軍藍為主調，簡約中帶點現代感。房間面積介乎27至37平方米，空間寬敞。走出房間，更可享室外泳池與桑拿浴室，後者每日6am至9pm開放。這次Trip.com推出的限時優惠，只需$99一晚的超值價格，即可入住原價$405的Hotel Amber Sukhumvit 85，絕對是曼谷自由行的好選擇。優惠由9月24日12nn開搶，數量有限，先到先得，錯過就要等下次！

Hotel Amber Sukhumvit 85每晚$99

優惠推出日期：2025年9月24日12pm

若有任何取消或更改訂單的情況，相關酒店訂單的優惠代碼將告失效

推廣活動可能不適用於某些產品。請查閱相關產品頁面的供應情況和價格，並閱讀相關條款及細則。

此推廣活動不可與其他優惠同時使用

SHOP NOW

走出房間，更可享室外泳池。（官方圖片）

更有難得的桑拿浴室，每日6am至9pm開放。（官方圖片）

trip.com 限時25折優惠，只需每晚$99。（官方圖片）

Hotel Amber Sukhumvit 85

地址：8 Sukhumvit 85 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok, Thailand（地圖按此）

交通：BTS ON NUT站步行6分鐘

更多相關文章：

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題

曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊

清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區

清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區

清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌