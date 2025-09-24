《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
曼谷酒店優惠｜Hotel Amber Sukhumvit 85限時25折優惠、每晚$99！酒店設桑拿房／鄰近BTS ON NUT站
曼谷住宿一向選擇多，但要住得舒適又不傷荷包，總是要花點心思。Trip.com推出限時一口價優惠，只需$99就可以入住原價逾四百元的Hotel Amber Sukhumvit 85，酒店鄰近休閒的BTS ON NUT站，區內有多間人氣按摩店，酒店內更有桑拿浴室。9月24日12pm準時開搶！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
人氣急升療癒新區域 性價比高
不少旅客都希望住在曼谷的蛋黃區——即BTS暹羅站至阿索克站一帶，交通方便、購物餐飲選擇多。不過，這些地段的住宿價格自然不便宜。若想節省旅費，不妨考慮稍微遠一點的地區，例如近年人氣急升的BTS ON NUT站。Hotel Amber Sukhumvit 85 就位於ON NUT站附近，步行約6分鐘即可到達，搭乘BTS前往市中心只需約20分鐘，交通相當便利，人氣按摩店Siri Giriya Spa、Tree Massage and Spa更是近在咫尺。
酒店自設桑拿 限時每晚$99
Hotel Amber Sukhumvit 85設計以海軍藍為主調，簡約中帶點現代感。房間面積介乎27至37平方米，空間寬敞。走出房間，更可享室外泳池與桑拿浴室，後者每日6am至9pm開放。這次Trip.com推出的限時優惠，只需$99一晚的超值價格，即可入住原價$405的Hotel Amber Sukhumvit 85，絕對是曼谷自由行的好選擇。優惠由9月24日12nn開搶，數量有限，先到先得，錯過就要等下次！
Hotel Amber Sukhumvit 85每晚$99
優惠推出日期：2025年9月24日12pm
若有任何取消或更改訂單的情況，相關酒店訂單的優惠代碼將告失效
推廣活動可能不適用於某些產品。請查閱相關產品頁面的供應情況和價格，並閱讀相關條款及細則。
此推廣活動不可與其他優惠同時使用
Hotel Amber Sukhumvit 85
地址：8 Sukhumvit 85 Alley, Bang Chak, Phra Khanong, Bangkok, Thailand（地圖按此）
交通：BTS ON NUT站步行6分鐘
更多相關文章：
泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元
曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題
曼谷機票優惠｜坐Emirates $399飛曼谷！來回連稅包25KG寄艙行李 輕鬆坐上空中巴士
泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置
曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線
泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP
泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯
2025清邁天燈節懶人包！一文睇清機票價格/機場+市內交通/上網卡/門票資訊
清邁天燈節2025｜清邁5日4夜行程推介！清萊白廟藍廟/尼曼路文青景點/穿泰服遊古城區
清邁天燈節2025｜清邁6大高質酒店推介！天燈節當晚最平人均$115起 把握時機訂古城區+尼曼區
清邁天燈節2025｜此生必看浪漫美景！萬個天燈綻放星空 即睇5大節慶活動、日期、門票價錢
清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地
清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品
其他人也在看
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 3 小時前
樺加沙逼近 旅程要取消？旅遊保險如何保障？
旅遊計劃若遇上天災如颱風、地震、水災等等而令行程取消，一般旅遊保險都會保障受保人的損失。本文就和大家拆解購買旅遊保險時，有關因天災令行程取消的保障事宜，看看有甚麼保障範圍及投保細節條款要留意。Yahoo財經 ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜深圳同泰萬怡酒店人均低至$149.5！香港市區搭跨境巴士直達酒店
深圳酒店優惠陸續有嚟！深圳同泰萬怡酒店推出優惠，經KKday訂購每晚最平$299，人均只要$149.5，不但有直通巴直達酒店，還難得有免費泊車，喜歡港車北上的朋友就最適合不過！除此之外，Klook還有多重優惠，既有85折優惠，還有大減$300優惠券，即睇詳情。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
國慶煙花2025｜18間煙花餐廳零死角欣賞維港煙花匯演！遊艇觀賞/270度海景露台/金紫荊廣場專屬煙花區
國慶煙花匯演將於10月1號晚上8時舉行，屆時大家可於維港兩岸欣賞煙花匯演，可以想像到維港兩岸必定人山人海！不想跟人逼又想欣賞到維港靚景及國慶煙花，到一些能觀賞到十一國慶煙花的餐廳絕對是最好的選擇，今次Yahoo Food就集齊九龍跟港島區18間睇國慶煙花餐廳，馬上看看內文介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
深圳酒店優惠｜深圳硬石酒店減$200再送$150優惠券，人均$365.3起！十一國慶無加價、行1分鐘到哈利波特禁忌森林會場
全球爆紅的《哈利波特：禁忌森林體驗》即將10月1日登陸深圳龍華觀瀾湖，是今個國慶及中秋假期好去處！今次Yahoo購物專員推介距離會場只需1分鐘步程的深圳硬石酒店，Klook推出週年慶特惠住宿套餐，入住一晚豪華房，包2大1小早餐及自助晚餐、兒童烘焙項目，做到減$200再送$150深圳酒店優惠券，折後$1,096起，以一家三口入住計，人均只需$365.3起，十一國慶都無加價，同樣套票於KKday購買為$1,420起，如今平足$323，立即往下睇睇預訂方法吧！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳國際會展中心皇冠假日酒店優惠！十一國慶假期、中秋節住行政房人均只要$464.1 再送$150酒店優惠券
放假想帶小朋友放電？可以北上深圳來個Staycation，推介這間位於寶安區的深圳國際會展中心皇冠假日酒店，Klook正推出住宿優惠，可用85折折扣預訂行政客房1晚，包含雙人自助早餐、雙人行政禮遇等人均只要$464.1，就連十一國慶、中秋節當日都不加價，相當抵住！除此之外，逢星期三9pm會有快閃優惠碼【SZHOTEL924】，減$200。如在9月30日前訂購酒店，Klook還多送你$150深圳酒店優惠碼，超抵！Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
Gore-Tex防水波鞋推介Top7！從日常穿搭到戶外造型都能保持雙腳乾爽
傳統防水鞋笨重侷促，不少人開始轉投輕巧透氣的 Gore-Tex 波鞋。鞋款不但防水防風，還兼顧透氣度與舒適度。這次為大家精選 7 對來自不同品牌的 Gore-Tex 波鞋，無論是行街、返工還是旅行，總有一對符合你的需要。Yahoo Style HK ・ 1 天前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
樺加沙颱風｜越富貴越頭暈？全港最高豪宅搖晃幅度可逾1米
樺加沙襲港，香港摩天大廈可容許晃動幅度曝光：天璽、擎天半島等豪宅高層或晃動逾1米，ICC、IFC更接近2米。Yahoo 地產 ・ 11 小時前
加密貨幣大幅下跌 逾15億美元多頭遭強制平倉
【彭博】— 加密貨幣市場周一有超過15億美元的多頭遭強制平倉，引發大幅拋售，對較小的貨幣產生的衝擊最大。Bloomberg ・ 1 天前
深圳驚現「一平米公司」大小如廁格 內卷青年開一人公司領創業補貼
深圳近日出現「一平米公司」成青年創業熱點，月租僅數百元即可領取創業補貼，折射中國年輕人內捲困局。Yahoo 地產 ・ 4 小時前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
全球領導人齊聚紐約 特朗普為波音「帶貨」或大豐收
【彭博】— 飛機訂單一張接著一張，通常是巴黎、杜拜或新加坡航展上的景象。但本周，華盛頓和紐約卻可能意外見證大交易的發生。Bloomberg ・ 19 小時前
向太怒爆雙面人巨星變臉惡行 冰天雪地缺席拍攝折磨老人家等全日 網民予頭直指金像影后
影壇大亨向華強的76歲太太陳嵐本身是著名電影出品人、製片人及經理人，歷年來知悉影視圈大量秘聞，近年不時在社交平台爆料，其最新影片以「為何明星爆紅之後，往往會跌落神壇」為題，大爆有影壇巨星是「變臉大師」，在不同人面前有不同樣子，卻在片場耍大牌，態度惡劣欺凌製作團隊與演員，更曾在冰天雪地的日子失場，累及2名老人家苦等一整天，向太判定該名巨星「本質不好」。向太雖然沒有開名，但網民紛紛從蛛絲馬跡，矛頭直指一名張姓女星。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
全球爆紅Salomon球鞋魅力大拆解 連Rihanna都愛上它！必買熱門鞋款、2025秋冬絕美新品推介
來自法國阿爾卑斯山的戶外品牌Salomon，原本以專業滑雪裝備起家，近年卻悄悄闖進時尚圈，成為不少潮流人士以及超級巨星的心頭好。Rihanna更曾在Super Bowl舞台上穿上那雙火紅色的Salomon球鞋，即時令搜尋量急劇飆升，讓Salomon紅上加紅！以下，即為大家推薦5款最值得入手的Salomon鞋款。Yahoo Style HK ・ 1 天前
台灣紅棉｜陳淑莊台灣餐廳「紅棉」 登台灣美食榜「500盤」第二位！
紅棉登台灣美食榜「500盤」第二位！前公民黨立法會議員陳淑莊（Tanya）一年前在台灣自立門戶開設「紅棉」私房菜，今年「紅棉」餐廳就成功在台灣美食榜「500盤」中奪得第二，僅次連續多年奪獎嘅五星級大酒店嘅晶華軒！Yahoo Food ・ 22 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 19 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前