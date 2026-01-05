【 HK Express 】曼谷、布吉、清邁單程低至 $108（即日起至06/01）

HK Express每週多達49班往返泰國3大航點，各種美食、陽光海灘和慢活市集等著你！曼谷、布吉和清邁單程「輕便飛」票價低至 $108、經濟飛單程票價低至 $138，新一年想飛就飛！

預訂日期：即時至2026年1月6日（23:45）

旅遊日期：2026年1月13日 至 7月8日

日期：即日起至2026/01/06

地點：HK Express官網

