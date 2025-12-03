曼谷新景點2025｜王嘉爾Jackson Wang親自操刀曼谷會所The Consul 12月開幕 亞洲50最佳酒吧主理

曼谷新景點2025｜王嘉爾 Jackson Wang 親自操刀曼谷會所The Consul 12月開幕 亞洲50最佳酒吧主理

繼音樂、時裝後，GOT7前成員王嘉爾（Jackson Wang）終於將觸角伸向曼谷夜生活圈。由他親自擔任創意總監的私人會所The Consul，將於12月在泰國曼谷的素坤逸區（Sukhumvit）正式開幕。這個位於JLK Tower頂層兩層的會所，找來首爾知名酒吧Alice團隊打造Bar Won，加上主廚Benson Feng主理的中菜餐廳，勢必成為曼谷社交圈的新據點。

王嘉爾與其設計團隊打造的會所，將於12月中旬在曼谷開幕。（相片來源：The Consul、 IG@jacksonwang852g7）

曼谷黃金地段全新會所

The Consul位於曼谷市中心素坤逸區JLK Tower的高層位置，這個位置堪稱黃金地段，鄰近BTS站，周邊盡是高級商場、五星酒店和米芝蓮餐廳。屬於以私密度及會員制度為主打的全新會所。整體設計由王嘉爾的設計團隊Team Wang design一手包辦設計，從空間布局到每件傢俱選材都經過精心挑選。

廣告 廣告

項目自公布以來一直備受討論，原因當然是來自王嘉爾的影響力，會所預計12月中旬正式開幕，據知早鳥會籍已經售罄。開幕初期將採取預約制，確保服務質素。值得留意的是，會所將結合餐飲及音樂表演，打造全方位的夜生活體驗。主餐廳日間提供午餐及下午茶，入夜後搖身一變成為晚宴俱樂部，配合現場音樂演出和DJ表演。

The Consul會所外觀氣派十足，佔據JLK Tower最高兩層，坐擁曼谷無敵靚景，成為素坤逸區最矚目的新建築地標。（相片來源：The Consul）

主餐廳採用開放式設計，落地玻璃窗引入自然光線，配搭華麗水晶吊燈，日夜呈現截然不同的用餐氛圍。（相片來源：The Consul）

王嘉爾親自操刀設計

The Consul最大賣點，必定是王嘉爾親自設計的Yang Club，這個會員專屬空間充分展現他的個人風格。空間以深色調為主，配搭金屬裝飾及層次豐富的燈光設計，每個細節都經過反覆推敲。Yang Club設有獨立DJ台、VIP包廂以及私人酒櫃，音響系統更是頂級配置，確保音樂體驗達到演唱會級別。會員更可享用專屬禮賓服務，包括私人管家、度身訂造餐單等尊貴待遇。

餐飲方面同樣精彩，Bar Won酒吧由首爾Alice團隊主理，曾經連續多年入選「亞洲50最佳酒吧」。酒單設計別出心裁，每季推出12款招牌雞尾酒，全部採用泰國本地食材調製，如青檸葉、香茅、椰子等，配合分子料理技術呈現，另備25款經典雞尾酒選擇。而主廚Benson Feng則專攻中菜，將川菜的麻辣及粵菜的鮮味重新演繹。招牌菜包括黑松露麻婆豆腐、泰式青咖喱小籠包等創新菜式，完美融合中泰風味。除了餐廳和酒吧，會所還設有雪茄酒廊及貴賓室，提供及多的選擇。各位「Jacky」們是時候訂定機票到曼谷朝聖吧！

Bar Won酒吧由首爾Alice團隊操刀，空間設計融合泰國元素與現代美學，吧台後方的酒架展示來自世界各地的珍藏烈酒。（相片來源：The Consul）

Yang Club的VIP卡座區採用半開放設計，皮革梳化配搭絲絨軟墊，私密性和舒適度兼備。（相片來源：The Consul）

The Consul

預計開業日期：12月中旬

地點：JLK Tower, 129 Sukhumvit Road, (Sukhumvit 7), Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok (地圖）

交通：BTS Nana 站，天橋直達

網址：按這裏

更多相關文章：

聖誕機票價錢｜台北/曼谷/首爾/東京機票低至$1,454！即睇機票攻略+旅遊平台最平價位

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度即日起生效！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易

曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味

曼谷新酒店｜TRIBE Living Sukhumvit 39人均低至$292.3！超近曼谷EM商圈/BTS Thong Lo站

曼谷新酒店｜希爾頓KROMO Bangkok酒店9月新開業！鄰近BTS Asoke站、EM商圈 酒店早餐供應至1pm

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

清邁旅遊｜清邁泰服租借買1送1優惠、人均$166！全日任着泰服、鄰近熱門景點拍攝地

泰國按摩優惠｜清邁人氣Spa只要$189起！另有買1送1優惠、人均$610起歎足3粒鐘 免費專車接送、送芒果糯米飯

清邁新酒店推介｜古城區/尼曼市區點揀好？最平人均$286起 葡式奢華風/高級香氛HARNN沐浴用品

泰國四面佛｜曼谷/清邁/布吉/蘇梅/合艾拜四面佛地點推介！一文睇清參拜規則及禁忌

2025全球最佳50酒店排行榜出爐！香港Rosewood勇奪世界第1 曼谷3間酒店入TOP 10/東京、倫敦最多酒店上榜