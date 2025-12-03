精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
曼谷新景點2025｜王嘉爾Jackson Wang親自操刀曼谷會所The Consul 12月開幕 亞洲50最佳酒吧主理
繼音樂、時裝後，GOT7前成員王嘉爾（Jackson Wang）終於將觸角伸向曼谷夜生活圈。由他親自擔任創意總監的私人會所The Consul，將於12月在泰國曼谷的素坤逸區（Sukhumvit）正式開幕。這個位於JLK Tower頂層兩層的會所，找來首爾知名酒吧Alice團隊打造Bar Won，加上主廚Benson Feng主理的中菜餐廳，勢必成為曼谷社交圈的新據點。
曼谷黃金地段全新會所
The Consul位於曼谷市中心素坤逸區JLK Tower的高層位置，這個位置堪稱黃金地段，鄰近BTS站，周邊盡是高級商場、五星酒店和米芝蓮餐廳。屬於以私密度及會員制度為主打的全新會所。整體設計由王嘉爾的設計團隊Team Wang design一手包辦設計，從空間布局到每件傢俱選材都經過精心挑選。
項目自公布以來一直備受討論，原因當然是來自王嘉爾的影響力，會所預計12月中旬正式開幕，據知早鳥會籍已經售罄。開幕初期將採取預約制，確保服務質素。值得留意的是，會所將結合餐飲及音樂表演，打造全方位的夜生活體驗。主餐廳日間提供午餐及下午茶，入夜後搖身一變成為晚宴俱樂部，配合現場音樂演出和DJ表演。
王嘉爾親自操刀設計
The Consul最大賣點，必定是王嘉爾親自設計的Yang Club，這個會員專屬空間充分展現他的個人風格。空間以深色調為主，配搭金屬裝飾及層次豐富的燈光設計，每個細節都經過反覆推敲。Yang Club設有獨立DJ台、VIP包廂以及私人酒櫃，音響系統更是頂級配置，確保音樂體驗達到演唱會級別。會員更可享用專屬禮賓服務，包括私人管家、度身訂造餐單等尊貴待遇。
餐飲方面同樣精彩，Bar Won酒吧由首爾Alice團隊主理，曾經連續多年入選「亞洲50最佳酒吧」。酒單設計別出心裁，每季推出12款招牌雞尾酒，全部採用泰國本地食材調製，如青檸葉、香茅、椰子等，配合分子料理技術呈現，另備25款經典雞尾酒選擇。而主廚Benson Feng則專攻中菜，將川菜的麻辣及粵菜的鮮味重新演繹。招牌菜包括黑松露麻婆豆腐、泰式青咖喱小籠包等創新菜式，完美融合中泰風味。除了餐廳和酒吧，會所還設有雪茄酒廊及貴賓室，提供及多的選擇。各位「Jacky」們是時候訂定機票到曼谷朝聖吧！
The Consul
預計開業日期：12月中旬
地點：JLK Tower, 129 Sukhumvit Road, (Sukhumvit 7), Khlong Toei Nuea, Watthana, Bangkok (地圖）
交通：BTS Nana 站，天橋直達
網址：按這裏
