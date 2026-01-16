曼谷新酒店2026｜One Bangkok安達仕終於開幕！5大曼谷酒店推介 最平$369住日系新貴/必去絕美Infinity Pool

渣馬正日懶人包｜早餐宜「長短火」忌太飽 即睇首班車時間
港人最愛旅遊目的地，泰國必定榜上有名。泰國酒店出名抵住，性價比極高，近年也有不少新酒店開幕，當中更各具特色。今次推薦曼谷5大新酒店，由2025年12月壓軸登場的 One Bangkok 奢華酒店，到最平人均$369一晚的日系住宿，嘆SPA、夜生活等應有盡有。這些新酒店不但可玩盡無邊際泳池、24小時遊樂設施等，更全部鄰近 BTS 或 MRT 站，方便一眾旅客外出玩樂，CP值極高。
曼谷新酒店推介｜1. Andaz One Bangkok
開業日期：2025年12月
凱悅酒店集團旗下奢華生活品牌 Andaz，終於進駐曼谷最新、最大的綜合發展項目「One Bangkok」。酒店地理位置極佳，位於核心地帶無線電路，與MRT倫披尼站直接連接，可輕鬆前往主要購物及商業區，更可直達高速公路前往機場 。Andaz One Bangkok 最大的賣點是坐擁「曼谷綠肺」倫披尼公園（Lumphini Park）的無敵景觀 。酒店設計靈感源自泰國傳統建築與現代曼谷的活力，設有244間客房與套房 。房內設施極盡奢華，配備 Dyson 風筒、Nespresso 咖啡機，以及香港人最愛的——提供本地小食的免費無酒精Mini Bar。設施方面，7 樓設有俯瞰公園景致的戶外無邊際泳池及 24 小時 Andaz Lounge（日間提供免費飲品，夜間供應雞尾酒）。餐飲選擇豐富，包括位於23樓頂層、主打地中海料理的Piscari，設有隱藏式酒吧及露台，是欣賞曼谷日落與夜景的新熱點 。
Andaz One Bangkok
參考價錢：$2,605起，人均$1,302.5起
預約方法： Hyatt 官網｜Booking.com｜Trip.com｜Klook｜Agoda
地址： One Bangkok, Wireless Road, Bangkok（地圖按此）
交通： MRT 倫披尼站 (Lumphini) 直達
曼谷新酒店推介2. Nishitetsu Hotel Croom Bangkok Silom
開業日期：2024年9月
日本西鐵酒店集團旗下品牌「CROOM」首次衝出日本，選址曼谷，距離BTS Sala Daeng站只有1分鐘步程，鄰近Lumphini公園、文青商場theCOMMONS Saladaeng、曼谷王權 Mahanakhon SkyWalk 觀景台等。酒店樓高8層，有6種房型、共172間客房，一貫日本商務酒店風格，裝修簡約舒適，不過面積偏細，由215呎至538呎，可容納1-4人入住，部份設有迷你廚房、洗衣機、小梳化等，設備齊全。另有健身室、公共工作空間、早餐餐廳等，適合熱愛日本風格的旅客。
Nishitetsu Hotel Croom Bangkok Silom
參考價錢：$673/晚起，人均$463.5起
預約方法：Booking.com｜Trip.com｜Klook｜Agoda
地址：68/1 Silom Rd, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS Sala Daeng站步行1分鐘
曼谷新酒店推介3. Moxy Bangkok Ratchaprasong
開業日期：2024年2月
位於繁華的曼谷市中心，鄰近BTS Chit Lom站、四面佛、Big C超市、Central World購物商場水門市場等，方便一眾旅客外出遊玩！酒店為泰國第一家、亞太地區最大的MOXY酒店，裝修充滿潮流設計感，Lobby的24小時遊樂設施，走工業風格，設有大量霓虹燈打卡位、迷你桌球、桌上冰球、益智遊戲等，另有24小時健身室、自助燙衣間、餐廳及酒吧等。504間客房，共有六種房型，有基本二人房，亦有可入住最多四人的上下架床房等，大部份都設有特大窗戶，可俯瞰曼谷市景。
Moxy Bangkok Ratchaprasong
參考價錢：$893/晚起，人均$446.5起
預約方法：Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Agoda
地址：Ratchadamri Rd, Lumphini, Pathum Wan, Bangkok （地圖按此）
交通：BTS Chit Lom站步行8分鐘
曼谷新酒店推介4. Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection
開業日期：2023年9月1日
為萬豪集團旗下Autograph Collection系列的酒店，距離BTS Thong Lor車站步行4分鐘，鄰近Emporium商場以及IG打卡風新商場Marché Thonglor。木質建築配上綠樹植栽元素，營造出有機建築的自然清新感覺；室內走現代風格，共有有7種房型，以墨綠及灰色為主調，寬敞舒適。另設有室外天台游泳池、健身中心、餐廳及酒吧。
Madi Paidi Bangkok, Autograph Collection
參考價錢：$1,438/晚起，人均$719起
預約方法：Trip.com｜Booking.com｜Klook｜Agoda
地址：22 Sukhumvit 53 Alley, Klongton Nua, Watthana, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS Thong Lor站步行4分鐘
曼谷新酒店推介5. Hotel JAL City Bangkok
開業日期：2023年7月
為日本以外地區首家日航都市酒店，位於曼谷素坤逸路中心地帶，距離BTS Thong Lor站步行約3分鐘。酒店共有324間客房，所有客房均配備浴缸，3種房型面積由301-602呎不等。酒店另有從淩晨5:30點開始供應早餐的「S-SEN」餐廳、健身中心、自助洗衣房等設施，不過住客需附加費用才可使用與酒店毗鄰的曼谷日航酒店的戶外泳池。
Hotel JAL City Bangkok
參考價錢：$738/晚起，人均$369起
預約方法：Klook｜Trip.com｜Booking.com｜Agoda
地址：22/1 Soi Sukhumvit 55 (Thonglor), Sukhumvit Road, Klongtan Nua, Wattana, Bangkok（地圖按此）
交通：BTS Thong Lor站步行3分鐘
