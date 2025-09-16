遊泰注意！曼谷爆瘋狗症疫情，11區列臨時疫區 衞生署籲出發前打疫苗

計劃到泰國旅遊的朋友要特別留意！泰國曼谷及北欖府部分地區正近日爆發狂犬病病毒（俗稱瘋狗症）疫情，當地政府已將11個地區列為臨時疫區，實施為期30天的嚴格防疫措施。狂犬病一旦發病死亡率幾乎達100%，當局呼籲市民及遊客避免接觸流浪動物。香港衞生署建議，計劃前往高風險地區的旅客，可考慮在出發前接種狂犬病疫苗，確保旅程安全。

泰國畜牧發展部門宣布，曼谷及鄰近的北欖府部分地區因出現狂犬病病例，被列為臨時疫情區，並實施為期30日的犬、貓及其他哺乳類動物移動禁令。

曼谷11區緊急封鎖 違禁令最高囚2年

泰國畜牧發展部門於9月11日正式宣布，曼谷巴威區（Prawet）農朋（Nong Bon）分區出現狂犬病確診個案，隨即將該區及周邊地區劃為臨時疫區。禁令由9月9日起生效至10月8日，為期30天。受影響的11個疫區包括曼谷9個地區：農朋、巴威區的多買（Dok Mai）及巴威（Prawet）、素萬隆（Suan Luang）區的安努（On Nut及帕塔納甘（Phatthanakan）、沙潘頌區（Saphan Sung）區的塔昌（Thap Chang）等以及鄰近的北欖府的邦披縣（Bang Phli）區的邦喬（Bang Kaeo）及拉查貼瓦（Racha Thewa）兩個地區。

防疫期間，當局實施多項嚴格措施：所有貓、狗及哺乳類動物禁止進出疫區，除非獲得授權獸醫書面許可；動物主人發現寵物患病，必須在12小時內通報；死亡動物屍體須原地保留，等待獸醫完成檢驗程序。違反禁令者最高可被判監禁2年，或罰款40,000泰銖（約9,800港元），或兩者兼施。曼谷市長表示，過去兩年該區已發現5至6宗狂犬病個案，今次事件中有1名市民被狗咬傷，幸好已及時接種疫苗，暫時未有死亡報告。

曼谷市政府已派出醫療隊伍並在疫區周圍5公里範圍內進行封鎖調查。（網上圖片）

曼谷市中心街頭，流浪狗常見於行人道及公園一帶。（Getty Images）

當地獸醫免費為寵物提供疫苗接種服務。（網上圖片）

11個高危區域名單

曼谷地區：

巴威區：農朋（Nong Bon）、多買（Dok Mai）、巴威（Prawet）

素萬隆區：安努（On Nut）、帕塔納甘（Phatthanakan）

沙潘頌區：塔昌（Thap Chang）

叻甲挽區：叻甲挽（Lat Krabang）

邦納區：北邦納（Bang Na Nuea）

帕卡農區：邦查（Bang Chak）

北欖府地區：

邦披縣：邦喬（Bang Kaeo）、拉查貼瓦（Racha Thewa）

病發死亡率近100% 衞生署建議港人出發前接種疫苗

狂犬病是由狂犬病病毒引起的急性中樞神經系統傳染病，可影響所有哺乳類動物。根據世界衞生組織資料，全球99%人類感染個案都是經狗隻傳播，其次為貓、蝙蝠、狐狸等動物。病毒主要透過動物唾液經傷口進入人體，沿神經傳播至脊髓和腦部。

潛伏期一般為2至3個月，但可短至1週或長達1年以上。初期病徵包括發燒、頭痛、疲倦，傷口位置出現麻痺或刺痛。隨後進入興奮期，患者會出現恐水症（喝水時咽喉痙攣）、焦慮、神志不清、流涎等症狀。最後階段會出現肌肉癱瘓、昏迷，最終因呼吸衰竭死亡。

香港衞生防護中心指出，被動物咬傷後應立即採取以下措施：用梘液和清水徹底清洗傷口至少15分鐘；盡快到醫院接種狂犬病疫苗；如傷口嚴重，醫生會考慮在傷口周圍注射狂犬病免疫球蛋白。針對計劃到泰國旅遊的市民，衞生署建議如需長期逗留、前往偏遠鄉村地區，或會進行遠足、踏單車等戶外活動人士，可考慮在出發前接種預防疫苗。一般暴露前預防接種需要在第0、7及21或28天注射3劑疫苗。

潛伏期

潛伏期通常是 2 至 3 個月，但亦有可能是 1 星期以內至超過 1 年。

病徵

狂犬病初期的病徵並沒特異性，包括與流感相似的病徵，例如疲倦、發燒或頭痛，可能持續數天。受傷部位附近可能有麻痺或刺痛。數天後，患者會出現焦慮、神志不清、咽喉肌肉痙攣、癱瘓、昏迷，繼而死亡。

治理方法

目前未有針對狂犬病的治療方法，狂犬病患者一般會於病徵出現後死亡。然而，暴露前及暴露後立即接種疫苗可預防人類狂犬病的病徵出現。

預防方法

針對狗隻進行大規模疫苗接種計劃是預防人類狂犬病最具成本效益的策略。

避免與不明來歷的動物接觸，包括狗、貓、猴子等。

被動物咬傷或抓傷後建議採取暴露後預防措施，包括：盡快用梘液和清水徹底清洗傷口；通過肌肉或皮內注射及時接種有效的狂犬病疫苗；和按需要使用狂犬病免疫球蛋白於傷口及其周圍。

外國有研究顯示單克隆抗體對於預防狂犬病安全有效。

建議工作時會接觸受感染動物或狂犬病活病毒的高風險職業人員進行暴露前免疫接種。預防疫苗也可能適用於到訪高風險地區並長期逗留的旅客、短期到訪偏遠和缺乏醫療設施的鄉村地方的旅客，或從事大量戶外活動或高風險活動的旅客，作暴露前接種之用。

旅客於出發前接種預防針，可減低旅程中感染的風險。（Getty Images）

被狗咬傷後，第一步是用清水徹底清洗傷口。（Getty Images）

衛生署衛生防護中心：按這裏

