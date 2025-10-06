曼谷打卡｜Hello Kitty × Butter Bear超萌曼谷BTS！小香風＋Y2K造型登場，可愛到捨不得落車

泰國7-Eleven早前推出Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列，兩位超人氣角色戴著對方的頭套萌爆登場，除可消費儲印花換領超可愛聯乘產品，活動更滲入曼谷空鐵BTS，推出療癒滿點的超萌列車「Stamp Hello」，車身及車廂內都找到兩位主角的蹤影，尤如走入童話世界之中，可愛到捨不得下車！

泰國7-Eleven早前推出Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列，推出療癒滿點的超萌列車「Stamp Hello」。（相片來源：7-Eleven Thailand@Facebook）

曼谷空鐵BTS超萌列車登場

泰國7-Eleven於即日起至2025年11月23日帶來Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列，即日起推出曼谷空鐵BTS超萌列車「Stamp Hello」，車身既有兩位主角的大頭肖像，更戴着對方的頭套野餐，又或換上7-Eleven色系服飾在藍天綠草下遊玩，畫面相當療癒；車廂內同樣繽紛，無論車門、天花板、座位旁的玻璃，以及手柄都找到她們的蹤影，有的背上對方肖像的背包，有的穿上小香風服飾高貴登場、有的戴上Headphone以Y2K造型示人等，每一個造型都可愛到暈！雖然官方未有透露列車的路線及時間表，有幸坐到的網民表示自己從Siam站出發到National Stadium站，估計列車行走BTS深綠線，去曼谷旅遊的各位不妨碰碰運氣！

廣告 廣告

兩位主角戴著對方的頭套，在藍天綠草下野餐。（相片來源：7-Eleven Thailand@Facebook）

車廂內同樣繽紛，無論車門、天花板、座位旁的玻璃以及手柄都找到她們的蹤影。（相片來源：小小P@小紅書）

背上對方肖像的背包。（相片來源：7-Eleven Thailand@Facebook）

穿上小香風服飾高貴登場。（相片來源：小小P@小紅書）

一系列聯乘商品帶回家

此外，今次聯乘活動亦推出一系列商品，包括吊飾、馬克杯、帆布袋、密實盒及摺檯等，憑消費儲滿指定數目印花加1元泰銖即可換領；另購買指定零食商品滿指定金額，可以優惠價換領聯乘筆記本；就連汽水膠杯都變成超可愛的聯名杯造型，將超萌產品通通帶回家！

今次聯乘活動亦推出一系列商品，包括吊飾。（相片來源：7-Eleven Thailand@Facebook）

微波爐加熱餐碗，一套兩款。（相片來源：7-Eleven Thailand@Facebook）

就連汽水膠杯都變成超可愛的聯名杯造型。（相片來源：7-Eleven Thailand@Facebook）

購買指定零食商品滿指定金額，可以優惠價換領聯乘筆記本。（相片來源：7-Eleven Thailand@Facebook）

Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列

日期：即日起至2025年11月23日

更多相關文章：

曼谷美食｜朱拉隆功夜市10大美食推介：8年米芝蓮必比登鴨肉店、超邪惡Nutella爆醬包、冬蔭功媽媽麵超惹味

泰國政府計劃送40萬張國內來回機票！訂國際機票即送來回機票、最多慳約844港元

曼谷酒店｜Infinity Pool無邊際泳池新酒店推介！最平每晚人均$262.5起俯瞰曼谷天際線

泰國旅遊｜如何安全遊曼谷減低被擄風險？VIP快速通關買1送1、人均$60起機場包車、可靠call車APP

曼谷美食｜曼谷米芝蓮餐廳免排隊攻略！泰國首間三星餐廳/俯瞰湄南河靚景/最平$959有交易

泰國Snoopy75週年展！巨型Snoopy船長現身曼谷河畔 25位創作人聯手打造4大展區

曼谷酒店｜人均$206起！曼谷湄南河畔新酒店GLOW Bangkok Riverside 河景露台房、河景戶外泳池

曼谷酒店｜5星新酒店推介！人均低至$601起 2大打卡無邊際泳池 機場快線直達、鄰近Siam Paragon

曼谷酒店｜連接BTS站超方便曼谷新酒店！兩大Infinity pool俯瞰曼谷市景、人均$540起就住到

曼谷酒店｜曼谷近郊奢華打卡度假村每晚人均$665起！過萬呎北歐風Villa、超浮誇懸崖無邊際泳池、私人絕景天台BBQ

曼谷酒店推介｜復古網紅酒店Miami Hotel最平人均$150！BTS NANA站好方便+超多打卡位+夢幻露天泳池

曼谷酒店｜首間曼谷Ritz Carlton插旗新地標One Bangkok、離MRT只是2分鐘步程 即睇最快可預訂日期及房價

泰國入境2025｜泰國電子入境卡制度5月1日起恢復！以便追蹤旅客去向 300泰銖入境費或暫時擱置

泰國按摩優惠｜$94就歎到60分鐘頭肩、手部按摩！全身按摩也只是$133起｜Pattaya好去處

曼谷好去處｜曼谷水上樂園推介！2025年開業泰國最大空中水上樂園/泰國小迪士尼/熱帶叢林主題

泰國按摩優惠｜$94就歎到60分鐘頭肩、手部按摩！全身按摩也只是$133起｜Pattaya好去處