曼谷打卡｜Hello Kitty × Butter Bear超萌曼谷BTS！小香風＋Y2K造型登場，可愛到捨不得落車

泰國7-Eleven早前推出Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列，兩位超人氣角色戴著對方的頭套萌爆登場，除可消費儲印花換領超可愛聯乘產品，活動更滲入曼谷空鐵BTS，推出療癒滿點的超萌列車「Stamp Hello」，車身及車廂內都找到兩位主角的蹤影，尤如走入童話世界之中，可愛到捨不得下車！
曼谷空鐵BTS超萌列車登場
泰國7-Eleven於即日起至2025年11月23日帶來Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列，即日起推出曼谷空鐵BTS超萌列車「Stamp Hello」，車身既有兩位主角的大頭肖像，更戴着對方的頭套野餐，又或換上7-Eleven色系服飾在藍天綠草下遊玩，畫面相當療癒；車廂內同樣繽紛，無論車門、天花板、座位旁的玻璃，以及手柄都找到她們的蹤影，有的背上對方肖像的背包，有的穿上小香風服飾高貴登場、有的戴上Headphone以Y2K造型示人等，每一個造型都可愛到暈！雖然官方未有透露列車的路線及時間表，有幸坐到的網民表示自己從Siam站出發到National Stadium站，估計列車行走BTS深綠線，去曼谷旅遊的各位不妨碰碰運氣！
一系列聯乘商品帶回家
此外，今次聯乘活動亦推出一系列商品，包括吊飾、馬克杯、帆布袋、密實盒及摺檯等，憑消費儲滿指定數目印花加1元泰銖即可換領；另購買指定零食商品滿指定金額，可以優惠價換領聯乘筆記本；就連汽水膠杯都變成超可愛的聯名杯造型，將超萌產品通通帶回家！
Hello Kitty × Butter Bear聯乘系列
日期：即日起至2025年11月23日
