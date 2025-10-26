曼達尼竄起 有望當上紐約首位穆斯林市長

（法新社紐約25日電） 幾個月前還沒沒無聞，左派議員曼達尼（Zohran Mamdani）現在卻在紐約政壇迅速竄起，有望成為這座美國最大城市的首位穆斯林市長。

他今年6月在民主黨初選爆冷勝出之後，紐約人漸漸習慣在電視上看到他滿臉鬍鬚、掛著微笑的面孔，以及那些別在年輕支持者胸前的競選徽章。

這位現年34歲、民調領先的候選人，出生於烏干達一個印度裔家庭，7歲時移居美國，並於2018年入籍成為美國公民。

他是知名電影導演奈爾（Mira Nair）與非洲研究學者曼達尼（Mahmood Mamdani）的兒子，因此也走上了許多自由派菁英子弟的道路：畢業於紐約名校布朗克斯科學高中（Bronx High School of Science），之後進入以進步思想著稱的緬因州波德恩學院（Bowdoin College）。

廣告 廣告

2015年，他以藝名Young Cardamom闖蕩饒舌界，但笑稱自己只是「二流藝人」，最終放棄了音樂夢。

之後，他因得知饒舌歌手希姆斯（Heems）支持某位市議員候選人而投身政治運動，後來成為防止房屋遭法拍的輔導員，協助陷入財務困境的屋主保住房屋。2018年，曼達尼當選紐約州眾議員。

●吸引心灰意冷的選民

這位自稱社會主義者的政治人物已連任3屆，成功打造出自己身為進步穆斯林的招牌形象，既能在同志驕傲遊行中現身，也能出席開齋節宴會。

曼達尼以讓「非富裕階層都負擔得起生活」為競選核心，代表著紐約約850萬人口中的大多數。他的政見包括更嚴格的租金管制、免費托兒與公車服務，以及市營社區雜貨店。

總統川普曾嘲諷曼達尼是「小共產主義者」，但美國東北大學（Northeastern University）政治學教授巴拿格波羅斯（Costas Panagopoulos）指出，與川普一樣，曼達尼在體制內也是個「局外人」。

他說：「曼達尼成功動員了那些對現狀失望、覺得既有體制忽視他們需求與政策偏好的選民。」