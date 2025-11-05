曼達尼：決定性勝利 展現擊敗美國總統川普之路

低息稅務貸款 2025 比較各大銀行產品
東張西望︳走私魚生報導連鎖集團回應 結局大反轉 惹網民熱議
《東張西望》近期報導懷疑走私魚生嘅情況，更令連鎖壽司店壽司郎捲入風波。壽司郎發聲明澄清，《東張》亦喺新一集提及疑似非法走私魚生並非送到壽司郎門市。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
毛舜筠迎來65歲生日，不時分享素顏照散發健康好氣息：不再是美女，也要做美婆！
毛舜筠11月5日迎來65歲生日，仍熱愛工作又魅力不減的她，實在令人驚訝，在步往七十歲的路上，仍能保養得那麼健康又好看。身型比較小巧的毛舜筠，認為把健康放先，自然便能瘦下來，加上一點小小的堅持，就能保養得輕鬆。Yahoo Style HK ・ 8 小時前
何猷君大仔被指遺傳何鴻燊超強基因 網民震驚：和賭王照片一模一樣
已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君（Mario）與內地超模奚夢瑤於2019年結婚，奚夢瑤於同年誕下大仔何廣燊（Ronaldo），2021年再育有細女Romee，成功湊成「好」字，一家四口幸福滿滿。日前，何猷君和奚夢瑤為大仔何廣燊慶祝6歲生日，以及帶佢去美國參加何猷君剛成為股東之一嘅NBA球隊塞爾特人（Boston Celtics）慈善晚宴，其後又到高級餐廳食飯慶祝，被網民指何廣燊外貌與已故賭王何鴻燊甚為相似。Yahoo 娛樂圈 ・ 5 小時前
股市「信任」壽司郎 ！《東張西望》遇對手 TVB遇法務挑戰能否應付？
《東張西望》揭水貨客走私到本港，雖然未有「開名」，但著名日本連鎖壽司店壽司郎的母公司FOOD & LIFE Companies，旋即應網民質疑火速發聲明指斥報道失實，揚言將就影射報道採取法律行動。有別於兩年前「舔豉油樽」事件，股市似乎相當「支持」壽司郎，暫未見市值蒸發現象；另邊廂TVB即將面對市值大28倍的國際巨企的法務部挑戰，業務持續虧損的TVB，到底會否有足夠的資本應對？Yahoo財經 ・ 1 天前
港大副教授張祺忠殺妻案掀「長命契」關注 與妻聯名7,000萬物業如何處置？｜甚麼是「長命契」？
港大副教授張祺忠殺妻案，張祺忠早前承認誤殺罪，判囚7年4個月。由於張已還押7年2個月，相當於服刑11年，料短期內可獲釋。案件2018年曝光時，警方於港大黃克競樓其辦公室內木箱與行李箱發現妻子陳慧文遺體，案情轟動全港。（案件編號：HCCC 37/2024）28Hse.com ・ 21 小時前
緬甸掃蕩詐騙園區行騙者逃出 黑市掀「搶人大戰」
（法新社曼谷4日電） 數名專家與內部人士表示，近期針對緬甸最惡名昭彰的網路詐騙園區的掃蕩行動，引發一場前所未見的「搶人大戰」─逃離的行騙者紛紛湧向鄰近的詐騙工廠尋求「再就業」。那名中國籍的詐騙園區自願工作者告訴法新社，在KK園區大批人逃離之後，當地武裝團體立刻趁機撈錢—將失業的行騙者「轉賣」給其他園區，每人最高可賣出7萬美元。法新社 ・ 1 天前
甘國亮疑患失智症送院 曾與鄭裕玲同居10年
75歲跨界傳媒人甘國亮近日疑被送院治療，更爆出患上失智症，有傳媒問得其好友的賈思樂回覆，賈思樂則指知道甘國亮近來身體欠佳，如今被送入院治療，感到十分擔憂。甘國亮在港無親人，多年來與親密好友Alex（王士維）相依為命，但Alex就拒回應甘國亮被送院一事。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
【萬寧】星期三優惠大放送（只限05/11）
萬寧今個星期三帶嚟精選萬寧自家品牌棉柔及洗面巾系列！另外，而家購買萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌產品滿$60獨家送萬寧$15現金優惠券；而yuu會員買單件萬寧自家品牌／Mannings Guardian 自家品牌／注目品牌產品更可專享9折優惠（不包括會員價），出位價仲有多款健與美產品優惠！YAHOO著數 ・ 6 小時前
英超話題 ｜C朗責之切 阿摩廉註定難在曼聯成功
曼聯名宿C朗接受訪問，大談曼聯能否重現昔日光輝，他指在曼聯現有架構下，儘管葡萄牙同鄉阿摩廉在執教上很努力，但註定無法在曼聯取得成功。Yahoo 體育 ・ 16 小時前
日本必吃美食Top８！冠軍不是拉麵、壽司，網友大讚它：美味到在舌尖融化
說到台灣人最愛造訪的國家，日本絕對名列前茅！豐富的歷史文化、自然地景，加上整潔有序的城市環境，都讓人忍不住一再回訪。隨著2025年「大阪・關西世博會」正式登場，這場匯聚各國文化與創新作品的國際盛會，也食尚玩家 ・ 6 小時前
北上過關不再出示回鄉證？智能通關 「刷臉」服務擴展 即睇適用口岸地點
通關不用翻包搵證件！今日（11月5日）起，香港與內地多個口岸正式進入「刷臉」時代輕鬆過關。早前在深圳灣口岸及拱北口岸的試行，不需出示實體證件或進行指紋驗證，「刷臉」通關遠快於傳統「掃證」方式。以後出行更便利，不用擔心把大好假期浪費於排隊過關上。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
TVB御用傭人 梁愛87歲生日好精靈 豁達面對兒子猝死
電視製作人楊紹雄同過唔少圈中人合作，近年楊轉型搞社媒內容，不時與行內人見面聚舊做訪問。早前楊紹雄為人稱「御用家傭」嘅梁愛慶祝87歲生日。相中愛姐笑容滿面相當精靈，捧起花束頭戴王冠，睇落相當開心。楊紹雄更稱愛姐「我最尊重的其中一位前輩」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
出海賣春被勒脖器官摘除！ SNS鈔票辣妹照陷阱曝光！
風暴從X和Line廣告開跑：「美女海外高薪！日薪幾十萬！」配圖總是妹子抱現金堆，2025年曼谷日本KTV爆火，老闆日本人，表面陪酒唱卡拉OK，背後賣春一條龍。Japhub日本集合 ・ 23 分鐘前
九龍城AEON再傳11月底清場 網民指人流稀少「執咗佢，慳返水電煤」｜九龍城廣場「重建」只是「都市傳說」？
日資百貨AEON旗下Living Plaza及DAISO近日多間分店相繼「拉閘」，九龍城廣場AEON上月起貼出全場「Clearance Sale（清貨特賣）」海報，每周特價時段「周三新鮮日」亦告暫停，引起區內街坊及網民關注該店是否快將「執笠」。28Hse.com ・ 2 小時前
安世半導體爭端延燒！中國怒斥荷蘭干預 掀汽車業晶片恐慌
根據《彭博》報導，中國商務部周二 (4 日) 批評荷蘭政府未積極採取行動解決與半導體業者安世半導體 (Nexperia) 相關的爭端，導致汽車產業面臨供應吃緊的情況。中國敦促荷蘭方面停止干涉該公司內部事務，並透過具建設性的方式化解鉅亨網 ・ 20 小時前
隱形QE要來了？美財政部「金庫」放水倒數 關鍵在這一天
美國聯邦政府停擺期間間，財政部已從市場抽走逾 7,000 億美元現金，其緊縮效果「堪比多次升息」，導致關鍵融資指標達到危險水準。然而，一旦政府重開，財政部將釋放數千億美元流入市場，這場「金庫放水」被視為「隱形量化寬鬆」，將成為年底風險資產如比特幣、小型股大規模搶購的關鍵催化劑。鉅亨網 ・ 11 小時前
殺妻囚終身上訴得直發還重審 港大副教授張祺忠認誤殺囚7年4月 案情指長期遭妻心理虐待
香港大學機械工程學系前副教授張祺忠，涉於 2018 年與妻子發生口角後，用電線勒死對方，被陪審團以大比數裁定謀殺罪成，判囚終身。張不服定罪提上訴，被裁定上訴得直、發還重審。張祺忠周二（4 日）以「減責神志失常」（diminished responsibility）為基礎，在高等法院承認一項誤殺罪。法庭線 ・ 1 天前
今日優惠｜萬寧滿$188即送不鏽鋼飯盒、7CAFÉ全新短笛咖啡限時$11試飲 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 4 小時前
長江中心大堂 碰不到誠哥其實很正常
是日有一宗奇案，長實大本營長江集團中心驚現淋紅油事件，網民紛紛猜測被捕內地男子動機。不過很快就有答案，原來該男子要求與誠哥見面不果，再出手淋紅油，據報該男子疑似精神有異。該男子是否有精神病仍要等進一步調查結果，但他肯定不了解在長江集團中心遇不到誠哥其實很正常。Yahoo 地產 ・ 22 小時前