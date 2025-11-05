曼達尼：決定性勝利 展現擊敗美國總統川普之路

（法新社紐約4日電） 美國紐約市長勝選人曼達尼（Zohran Mamdani）今天在演講中向支持者表示，他決定性的勝利展現了擊敗美國總統川普之路。

曼達尼說，「如果誰能向一個被川普背叛的國家展現如何擊敗他，那就是孕育他的這座城市；如果有什麼方法能讓一個獨裁者恐懼，那就是徹底摧毀他賴以積累權力的基礎。」

「這不僅是阻止川普的方法，也是阻止下一個獨裁者的方法。」

長期以來，川普一直強烈批評這名年輕穆斯林的民主社會主義政策，不過曼達尼強力反擊川普，向群眾喊出「讓我們的聲音更響亮」。

曼達尼向眾多支持者說：「在此政局黯淡之際，紐約將成為那道光。」