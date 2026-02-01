曾俊華評巴士安全帶風波 指立法後急撤回「匪夷所思」 籲官員多搭巴士了解實況｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】政府早前實施強制巴士乘客佩戴安全帶新法例，惟生效數日後因法律條文與立法原意有出入而宣佈暫緩。前財政司司長曾俊華今（1 日）於社交平台撰文，直指政府大力推動可判監的新例後，經提醒才發現問題並撤回，情況令人感到「匪夷所思」。他建議主事官員應藉此機會「搭多啲巴士」，親身體驗市民面對設施損壞的實際困難，並檢討罰則是否過重。

曾俊華在文中分享，自離開政府後與普羅市民一樣，日常出行主要乘搭屋苑村巴、小巴、公共巴士及地鐵，大讚香港公共交通系統方便。他指自己與太太乘搭公共交通工具時，若座位設有安全帶，向來都會扣上，「安全吖嘛」。

批設施參差「鬆鬼晒」 嘆乘客被困需消防拯救

對於市民對新例反應激烈，曾俊華表示理解。他指出不少巴士乘客都遇過安全帶損壞的情況，「有啲安全帶係壞嘅，根本拉唔到出嚟；有啲就鬆鬼晒，綁咗等於冇綁」。他更提及日前有市民因安全帶故障被「五花大綁」，最終需由消防員協助解困的事件，形容情況「最攞命」。

立法條文有誤並急煞停 形容事件「匪夷所思」

針對政府在法例生效後才發現條文有誤並急煞停，曾俊華形容事件令人覺得「匪夷所思」。他指當局大力推動這條可判處監禁的法例，卻要由前立法會議員提醒才發現問題，「臨急臨忙」決定撤回。他強調，優良的法治傳統是香港長期保持國際金融中心的重要一環，今次事件顯然「唔係咁理想」。

他認為正面來看，現時社會可「抖一抖」，讓政府有空間深思熟慮。他建議主事官員應把握機會親身乘搭巴士，了解司機與市民每日面對的實際情況。他又特別提到，不少市民認為新例罰則比超速駕駛更重，似乎與違規行為的嚴重程度不對稱，認為這些爭議點都值得當局再作檢討和研究。