曾傲棐生日會被fans手寫信感動 透露今年目標：學識放手，享受音樂

曾傲棐（Arvin）日前舉行粉絲見面會兼生日會，難得有機會跟fans聚首，Arvin當然有不少心底話想講，他的真情分享，絕對是這次生日會送給fans的「隱藏彩蛋」！

Arvin第一時間多謝「行動力滿滿」的fans，「真係好多謝佢哋出錢出力，有啲咩出啲咩。」隨後他自爆其實自己「好難搞」，「平時放假要我行出門口都唔肯㗎！」所以見到fans以行動說話，報名、承諾會出席，最後真的現身，十分感動，「Even可能唔係嚟聽我唱歌，純粹聽我講幾句廢話，大家一齊慶祝我生日，我已經好感恩。」

提到粉絲送的禮物，Arvin即指每份都好深刻。他特別喜歡收信，「信好有溫度，每一封手寫信我都好珍惜。」至於粉絲的手作仔，就直接令他「自愧不如」，「佢哋嘅心機、時間，完全喺份禮物入面體會到。我反問自己，有幾可會對一啲同我有血緣關係嘅人，咁有心機準備禮物？」他指雖然fans是緣份相遇的人，但這份心意令他超級感激，就算並非親手製作，只要係花過心思想「送咩俾Arvin好？」，他已經十分開心。

回顧剛過去的一年，Arvin直言過得豐盛。而今年他目標明確，「要完成番2025年未完成嘅show，希望可以出到自己第一隻專輯，喺作曲上面再進一步，遇到一隻自己嘅小小代表作。」至於今年有甚麼想挑戰，Arvin答案出人意表！他說今年想挑戰「唔做嘢」，「我反而覺得個人越嚟越大，學識『唔做啲乜嘢』都係一個挑戰。」具體行動是於音樂上要「放售」一部份，「今年所有歌曲部份，我好純粹做返一個唱歌嘅人。唱咩歌、創作、路線、歌詞講咩，交俾大家（團隊）去諗。我嘅挑戰就係做一個好單純、唱好每一粒音同每一份歌詞嘅歌手，多啲時間享受唱歌嘅過程同音樂。」

