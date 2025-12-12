曾傲棐 x 晚安莉莉玩轉年度金曲 Medley打入熱門影片榜十大 網民嗌sweet Arvin：我係清白的

去年曾傲棐（Arvin）跟女團Lolly Talk成員Sinnie合作年度Medley，影片上架後，即一度停留Youtube熱門音樂影片二十大。今年Arvin再下一城，他的「年度歌曲精選Medley」企劃，找來今年殺入「叱咤2025我最喜愛組合」五強之一的樂隊「晚安莉莉」一齊玩，將2025年的年度歌曲一次過大晒冷！

去年影片成績亮眼，今年更犀利！影片上架未夠24小時，已經極速衝上YouTube香港區熱門影片榜二十大，兩日內更升至第九位，不少網民都話要瘋狂重溫，又謂是每年最期待的影片之一。問到是否想將這個Medley變成年度指定動作，Arvin話：「希望有呢個能力啦！每年都有好多好歌，有啲係Greatest Hit，有啲係遺珠。做呢個Project除咗想大家回顧一年嘅作品，都想自己聽返啲聽漏咗嘅好歌。」

廣告 廣告

找來「晚安莉莉」合作，原來他們早於今年八月的「JFFTLIVE音樂擂台現場版」已經結緣，「演唱會搵咗佢哋，然後上年又搵咗Sinnie（晚安莉莉主音），佢哋（晚安莉莉）又作為今年新人單位，成件事就好自然咁樣走埋咗一齊。」佢就超級興奮：「唔理大家覺得夾唔夾硬，啲歌編排夾唔夾，或者出嚟效果好唔好聽，我哋就玩得好爽！好少有呢種一齊Produce件作品出嚟嘅感覺。」一年下來有不少歌曲推出，Arvin揀歌準則直接又霸氣，「每年都係一樣：我哋中意。」問到眾多歌曲中他最喜歡哪一首？他笑着說：「《第三人稱》，唔係唔推自己歌下話！」

影片出街後，除了獲得不少網民大讚「好正」，同時亦有網民留言指Arvin跟Sinnie合作很有火花，畫面好Sweet，Arvin搞笑回應：「我係清白的。」唔知fans收唔收貨呢？除此之外，Arvin又透露正在籌備拍攝更多音樂向的影片，目的是自肥一番，「俾自己過多啲歌癮，但講到年度歌曲咁就梗係keep返一年做一次就夠晒數，哈哈。」

曾傲棐 x 晚安莉莉玩轉年度金曲 Medley打入熱門影片榜十大 網民嗌sweet Arvin：我係清白的

曾傲棐 x 晚安莉莉玩轉年度金曲 Medley打入熱門影片榜十大 網民嗌sweet Arvin：我係清白的

曾傲棐 x 晚安莉莉玩轉年度金曲 Medley打入熱門影片榜十大 網民嗌sweet Arvin：我係清白的

曾傲棐 x 晚安莉莉玩轉年度金曲 Medley打入熱門影片榜十大 網民嗌sweet Arvin：我係清白的

曾傲棐 x 晚安莉莉玩轉年度金曲 Medley打入熱門影片榜十大 網民嗌sweet Arvin：我係清白的

曾傲棐 x 晚安莉莉玩轉年度金曲 Medley打入熱門影片榜十大 網民嗌sweet Arvin：我係清白的