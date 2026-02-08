曾到黃竹坑商場一間餐廳吃生蠔 五人食物中毒

【Now新聞台】五人到黃竹坑商場一間餐廳進食生蠔後，食物中毒。

涉事餐廳位於黃竹坑SOUTHSIDE商場二樓。

衞生防護中心表示，五人介乎30歲至38歲，他們上月30日到這間餐廳，初步調查顯示他們都有食生蠔，其後腹瀉、腹痛及嘔吐等，其中三人已經求醫，毋須入院，全部人情況穩定。

食安中心表示，已經即時指示供應商暫停出售及供應生蠔。翻查資料，該餐廳的啟德分店早前亦曾出現6人進食生蠔後食物中毒。中心又指，過去三星期，已錄得34宗食物中毒個案。

#要聞