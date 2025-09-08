曾因做運動鬧交！金鐘國將親自回應妻子身份傳聞

【on.cc東網專訊】韓國綜藝節目《Running Man》的49歲男星金鐘國上月突然宣布婚訊，韓網爆料指他已與妻子於本月5日在首爾江南區的酒店舉行婚禮，而SBS節目《我家的熊孩子》昨晚（7日）預告將於下周公開金鐘國親自談及婚事的片段。

預告片中可見男團Super Junior成員希澈與男星金東炫祝賀金鐘國榮升人夫，當希澈問：「你不會再因為用太多濕紙巾而嘮叨了吧？」金鐘國便說：「現在我要做好心理準備，要學會裝看不見。」他又坦言與妻子的生活習慣不同，試過因為做運動而吵架。而他一直沒有公開老婆的身份，網上有傳其妻是美國洛杉磯化妝品公司的CEO，亦有傳是英語講師的女兒，金鐘國最後賣關子說：「其他的我不會說，這個我就確實地說清楚吧。」

