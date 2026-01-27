曾國衛請辭︱稱前列腺癌指數上升 一文拆解甚麼是 PSA 指數？是否等於會患癌？︱Yahoo

政制及內地事務局局長曾國衛(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo健康】政制及內地事務局局長曾國衛稱，因為前列腺癌指數（PSA）持續上升而決定請辭。但是不是指數高，便等於會患癌？前列腺癌的病徵、治療方法又有甚麼？那些人是高危群組？《Yahoo 健康》為你一文詳解。

早期症狀不明顯

前列腺癌在早期往往「無聲無息」，不少患者並無明顯不適，很多是在例行身體檢查或驗血檢測前列腺特異抗原（PSA）時才被發現。一旦腫瘤變大、阻塞尿道，甚至出現轉移，症狀便會逐漸浮現，包括：

排尿困難：排尿開始慢、尿流變弱、容易中斷、排尿時間變長

尿頻及夜尿：小便次數明顯增加，夜間需多次起床

尿急、尿痛或灼熱感，嚴重者甚至出現尿失禁

尿液或精液帶血，小便或射精時疼痛

性功能問題：如勃起功能障礙、性慾下降

晚期轉移症狀：腰背痛、骨盆或大腿骨痛、下肢腫脹、體重下降及全身乏力

不過，以上症狀亦常見於良性前列腺增生或尿路感染，不能單憑症狀自行判斷，必須及早求醫檢查。

早發現存活率高

前列腺癌的存活率與病程期數、腫瘤分級、是否擴散及患者整體健康狀況密切相關。分級大致早分為：

早期、局限於前列腺內：5 年存活率可超過 90%，不少患者可接近「治癒」，或與疾病長期共存

局部擴散至附近組織或淋巴結：存活率有所下降，但配合手術、放射治療及荷爾蒙治療，仍可控制多年

遠處轉移（如骨轉移）：屬晚期或轉移性前列腺癌，治療目標以長期控制及減輕症狀為主，5 年存活率明顯下降，但新一代藥物已能延長患者壽命

前列腺癌生長通常較慢，不少高齡患者最終其實是因其他疾病離世，而非死於前列腺癌本身。

篩檢前列腺癌其中一個常用方法，是透過驗血檢測 PSA（前列腺特異抗原） 指數。

PSA 是甚麼？超標不等於患癌

PSA 是由前列腺正常細胞及癌細胞製造的蛋白質，一般男性血液中含有少量 PSA 屬正常情況。當 PSA 指數升高，可能反映前列腺出現問題，包括前列腺癌、良性增生或發炎。

一般而言，血液中 PSA 多不超過 4 ng/ml，但：

PSA 升高 不一定等於患上前列腺癌

部分前列腺癌患者的 PSA 指數亦可能維持正常

醫生會綜合年齡、前列腺體積、PSA 上升速度，以及是否服用影響 PSA 的藥物作評估

要確診前列腺癌，仍需透過活組織檢驗，由於屬入侵性程序，一般醫生只會建議高風險或高度懷疑個案進行。在治療期間，患者亦需定期接受 PSA 檢查，若指數下降，通常代表治療對癌細胞有效。

前列腺癌的治療方案須由泌尿科及腫瘤科醫生根據期數、PSA、Gleason 分數、影像結果、年齡及身體狀況共同制定，常見方法包括：

積極監察（Active Surveillance）：適合低風險早期患者，定期跟進，避免過度治療

根治性前列腺切除手術：可望根治，但有尿失禁及性功能障礙風險

放射治療：包括體外放療及近距離放療

荷爾蒙（內分泌）治療：抑制雄性荷爾蒙，多用於局部晚期或轉移性癌症

化療及新型標靶／免疫治療：適用於荷爾蒙治療失效的晚期患者

不少患者需接受「多模式治療」，而非單一療法。

前列腺癌風險隨年齡上升，尤其 50 歲後明顯增加。 (Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

哪些男士屬高危？

前列腺癌風險隨年齡上升，尤其 50 歲後明顯增加。以下人士屬高危群組，應與醫生商討是否需要較早及定期檢查：

年齡 50 歲以上，尤其 70 歲以上

有直系親屬（父親、兄弟、兒子）曾患前列腺癌

有乳癌、卵巢癌相關家族史或基因突變

肥胖、長期高脂肪及紅肉飲食、缺乏運動

不少男士因尷尬或怕麻煩而對排尿問題「死忍」，最終錯失及早治療的黃金時間。若出現排尿明顯變差、尿血、骨痛，或 PSA 報告異常，應盡快攜同檢查結果求診。

