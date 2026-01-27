錦綉花園 5 億工程︱特委會決議分拆招標遭管理公司推翻
曾國衞任內推動「完善」選舉 國安法生效後遭美國制裁 辦公室放習近平瓷碟｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】國務院按照《基本法》規定，並根據行政長官李家超建議，決定免去曾國衞的政制及內地事務局局長職務。曾國衞今早就指，他的前列腺癌指數一直高企，治療後未見改善，因此在完成去年 12 月的立法會選舉後，向李家超提出請辭。曾國衞入境處系統出身，2020 年 4 月獲時任特首林鄭月娥納入政府問責班子，一直出任政制及內地事務局局長，並成功過渡到本屆政府。曾國衞在局長任內需要處理中央完善本港選舉制度後的多場選舉，包括第七屆和第八屆立法會選舉，以及 2023 年的區議會選舉，期間政府接連出招力谷投票率，但 3 場選舉的投票率都徘徊在 30% 左右。
曾國衞任內亦曾經發生民主派「35+」初選事件。在《香港國安法》生效後，美國財政部 2020 年 8 月對 11 名中港官員實施制裁，曾國衞同在其中，他當時批評美方制裁是「自欺欺人」，又指美國所云的「所謂自由、民主，都係藉口嚟嘅啫。」
中大新傳校友 2020 年接替聶德權
1963 年出生的曾國衞，1986 年畢業於中文大學新聞與傳播學系，翌年 4 月加入人民入境事務處任職助理入境事務主任。除了在 2003 年至 2006 年期間被借調到保安局擔任助理秘書長之外，曾國衞 30 年間在入境處屢獲晉升。2016 年 4 月，曾國衞獲時任特首梁振英提名，並獲國務院任命他接替陳國基出任入境事務處處長。到了 2020 年 4 月，國務院任命他出任政制及內地事務局局長，接替聶德權，成為首位紀律部隊出身的政制及內地事務局局長。
警告民主派初選或違《國安法》 翌年改選舉制度
《香港國安法》在 2020 年 6 月 30 日實施，民主派當時籌備初選，爭取在 2020 年立法會選舉獲 35 席或以上，以實現在議會內全面否決《財政預算案》，意圖迫使特區政府回應「反修例風波」後的民間「五大訴求」。曾國衞同年 7 月初警告，初選有機會違反《香港國安法》串謀顛覆國家政權等罪行。初選最終在 7 月 11 日和 12 日連續兩日舉行，不過林鄭月娥就以新冠疫情為由提請中央和全國人大常委會，最終第六屆立法會延任 1 年。
往後幾個月，林鄭月娥和曾國衞等官員著手修改行政長官產生辦法和立法會產生辦法，兩項選舉辦法均在 2021 年 3 月獲全國人大常委會通過，之後交港府以本地立法實施。全國人大常委會副委員長王晨當時指，香港選舉出現亂象，令反中亂港勢力有機可乘，「完善」選舉制度是為了「愛國者治港」能確保落實。
三場選舉直選投票率低位徘徊
選舉制度獲「完善」後，港府在 2021 年 12 月 19 日舉行了第七屆立法會選舉，議會席位由 70 個增加到 90 個，不過多個民主派主要政黨都因應選舉制度修改而抵制該次選舉；即使該次選舉的登記選民人數達到 447 萬，但地區直選的投票人數只有 135 萬，投票率 30.2%，是 1991 年香港立法局選舉以來最低。到了 2023 年，政府又提出「完善」區議會組成，重新引入委任議席，又引入起地區委員會界別議席，選舉在同年 12 月 10 日舉行，直選投票率只有 27.59%，比起上一屆區議會選舉的七成投票率下跌逾 43 個百分點。
至於曾國衞任內最後一次舉辦的選舉，第八屆立法會選舉就在上月結束，此屆登記選民人數大跌 34 萬人，即使最終只有 131 萬人投票，投票率最終為 31.9%，較上屆選舉稍為上升 1.7 個百分點。曾國衞在選舉日就指，投票率「大幅超前」上屆，又認為選舉反映了香港特色民主制度發揮作用，符合香港實際情況及發展需要，又指民主是為帶給市民幸福，非「為民主而民主」，至於港澳辦就指選舉過程安全、順利、圓滿，「充分展現香港堅定邁向由治及興的強大決心意志。」
同性伴侶登記草案遭大比數否決
曾國衞擔任局長任內除了要處理選舉制度外，其提交立法會審議的《同性伴侶關係登記條例草案》觸礁。2023 年，終審法院在「岑子杰案」當中，裁定政府未有提供承認同性伴侶關係的替代框架，有違《香港人權法案條例》第 14 條，命令政府設立相關框架，並將有關命令暫緩 2 年以便政府落實。到了 2025 年，政府提出《條例草案》，提出在海外具備有效婚姻註冊、民事伴侶關係或結合的同性伴侶，可以在本港獲得有限度法律承認，包括賦予醫療相關權利，例如醫院探訪、處理遺體等事宜。不過草案在立法會遭到跨黨派反對，最終立法會以 71 票反對、14 票贊成、1 票棄權之下大比數否決，成為特區政府成立以來極少數被否決的政府法案。
曾國衞在表決後表示，政府對草案被否決感失望，但會尊重立法會的決定和投票結果，亦不會向法庭申請延長暫緩令的期限。曾強調政府已經盡最大努力推動及提交法案，不會因為草案遭否決而令香港法治遭受任何衝擊或影響。
國安法後被美國制裁 兩年後獲頒金紫荊
在 2020 年 7 月 14 日，美國總統特朗普基於《香港人權與民主法》及《香港自治法》而簽署行政命令，指示國務卿或財政部長向制定或執行《香港國安法》人員，以及破壞香港民主及自治的官員和人士實施制裁。相關制裁行動在 8 月 7 日公布，包括林鄭月娥、曾國衞在內的 11 人被指侵犯人權及損害香港自治，被外國資產控制辦公室（OFAC）列入專門打擊恐怖份子及國際毒梟的制裁名單。被制裁者的在美資產會被凍結，至於業務會使用美元結算的機構為免同受制裁，會以避免風險為由停止向被制裁者提供服務和交易。
曾國衞被制裁後表示，他對美方行動「一點感覺都沒有」，又稱無在美資產，也無子女在當地讀書，又無計劃赴美，制裁不會對他有影響，形容美方是「自欺欺人」。到了 2022 年，曾國衞獲頒金紫荊星章，嘉獎語提及曾國衞盡心竭力為政府和香港市民服務 35 年，表現卓越。
擺放習近平瓷碟：「辦公室佈置嚟啫」
曾國衞在 2020 年被任命為局長前亦出現一宗惹人關注事件：當時仍為入境處處長的曾接受《紫荊》雜誌訪問，談及較早前處理新冠疫情初爆發時，需要安排港人從武漢包機返港，期間片段攝下辦公室擺設，曾的身後正好擺着一塊印有國家主席習近平肖像的瓷碟，以及他與習近平的合照。事後曾被任命之後，林鄭月娥就被問到任命是否跟瓷碟有關，林鄭就回應指曾國衞在處理內地事務方面有豐富經驗，是適合人選。曾國衞上任後亦曾經表示，習近平瓷碟只是「辦公室佈置嚟啫」，外界不需要過份解讀。
2007 年與何珮珊結婚 先後離開政府
家庭方面，曾國衞在 2007 年跟在海關任職的何珮珊結婚，兩人未育有子女。現年 58 歲的何珮珊，在 1991 年加入海關，在 2021 年獲任命為海關關長，是政府歷來首名女性海關關長；何並在前年底退休，出任香港女童軍總會香港總監。何珮珊曾透露，在 2004 年擔任海關助理監督時，邂逅時任總入境事務主任的曾國衞，相處數年後決定結婚。
【相關報道】
李家超：無計劃再對司局長有變動 稱班子有按其要求工作 外界傳聞不正確「不攻自破」
房屋局常秘李佩詩月初起休假 身體抱恙未知復工日期 轄下審查組監管宏福苑等居屋
