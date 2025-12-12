曾國衞允邊境票站未登記選民投票 部分票站實際票數多約三成(鄔卓然報道)

【Now新聞台】政制及內地事務局局長曾國衞接受本台專訪，回顧剛過去的立法會選舉指，對投票人數感到欣喜，又首次透露在鄰近邊境票站實施彈性安排，容許未有事前登記的選民投票，令到部分邊境票站實際投票人數比登記時多約三成。

立法會選舉地區直選，投票率是31.9%，比上屆高1.7個百分點。政制及內地事務局局長曾國衞在本台節目《大鳴大放》指，今次選舉各方面都做得成功，包括宣傳、點票安排及邊境票站等方便投票措施，收到的意見都是滿意；又指由於選民下跌約33萬人，投票人數下跌約3.3萬人屬於正常現象。

政制及內地事務局局長曾國衞：「對於投票人數我們覺得很欣喜，即使在氣氛相對較沉重下，(市民)都願意出來投票，證明大家都明白選舉的重要性。港珠澳大橋口岸的票站我們原先登記是600多人，但實際投票人數800多，當時有些選民跟我們說我沒有登記可否在這投票，我們作個彈性安排，都可以容許大家這樣做，把它原先的(所屬)票站遷移到邊境票站，我做到的。只是需要預先登記的目的，都是希望我們預先知道人數多少，資源或安排上做更好配對而已。」

新增的兩個少數族裔專屬票站只有7人投票，曾國衞指原意是方便他們參與宗教聚會後，在就近地方投票。

曾國衞：「凡事有些東西我們未試過不知道，有很多我們都在摸索階段。我們認為哪些可能便利到某個群體，我們盡量去想，但後來我們發現他們聚會後，他們寧願回家帶家人一起投票，在原本的居住地附近投票。這些都是一種經驗，我們日後都會在各方面的安排上檢視情況，進行優化。」

對於直選無效票比率以3.12%創新高，曾國衞指無效票有很多種，包括損毀或揀多了選項，選舉事務處正統計無效票之後會向特首報告，現時不適宜揣測或評論。

#要聞