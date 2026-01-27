曾國衞免職｜曾國衞前列腺癌指數持續上升 經治療情況無大改善決定請辭

政制及內地事務局局長曾國衞指因前列腺癌指數持續上升，經治療後無甚改善，與家人及醫生商量後決定請辭(吳康琦攝)

政制及內地事務局局長曾國衞指因前列腺癌指數持續上升，經治療後無甚改善，與家人及醫生商量後決定請辭。國務院已免去曾國衞的職務。

曾國衞今日在行政長官李家超陪同下見記者，曾國衞指多年來盡心盡力為特區政府及市民工作，但在高強度工作下，身體漸漸出現狀況。其前列腺特異抗原（PSA指數）一直上升，PSA值長期超過11，期間曾進行不同檢查，包括超聲波、磁力共振，亦曾進行刺穿手術及一直按時服藥，但情況無甚改善。他與醫生及家人商量後，認為目前最好的方法是放下工作，減少壓力，調理身體，因此在完成去年12月的立法會選舉工作後提出請辭。

仍希望為社會貢獻

曾國衞感謝中央政府、特區政府及特首多年來的信任、支持及指導，亦感謝社會各界的支持同配合。他指日後如有機會，仍希望在不同崗位或範疇為社會貢獻。

李家超感謝曾國衞的貢獻，指理解其身體狀況，祝願他身體健康、一切順利。今屆政府任期只剩一年半，李家超指要花一番工夫物色適合人選接任政制局局長，期間由政制局副局長胡健民署任局長一職。

早前有報道指房屋局局長何永賢將提早離任，其後又有報道指發展局局長甯漢豪及其他司局長亦有機會提早離任。李家超今日回應指坊間對政府運作及內部事務很有興趣，有很多揣測，但有關揣測不正確，形容是不攻自破。他強調無計劃再有問責官員人事變動，他解釋官員均全力以赴，按他的要求積極進行大量工作，而目前首要工作是處理大埔宏福苑居民的長期住宿安排。李家超續指希望爭取最多時間做最大量的工作，對所有問責官員都有信心。

