曾國衞因病辭任局長職務｜Pokémon 代理 2 億掃上環商廈｜方力申首晒三代同堂全家福｜1 月 27 日・Yahoo 晚報

晚安！今天是 2026 年 1 月 27 日星期二。東北季候風補充正影響廣東沿岸，今晚及明天大致多雲，初時有一兩陣微雨。明早天氣清涼，市區最低氣溫約 17 度，新界會再低兩三度；日間部分時間有陽光，最高氣溫約 21 度。明天的最高紫外線指數約為 5，強度屬於中等。

【今日重點新聞】

國務院免去曾國衞政制及內地事務局局長職務 曾國衞：健康問題提出辭職

【Yahoo新聞】新華社報道，國務院根據行政長官李家超的建議，決定免去曾國衞政制及內地事務局局長職務。李家超今日出席行會前與曾國衞一同見記者，表示曾國衞因健康問題提出辭職，討論後接納請辭並提請中央，感謝其貢獻並祝願身體健康。目前局長職務由副局長胡健民署任。曾國衞透露，其前列腺癌指數 PSA 長期超過 11，經藥物及手術治療未見改善，與家人商討後決定請辭。

曾國衞

鄭震生獲款待被炒｜ 張炳良：負面影響難彌補 楊何蓓茵：公務員用社交平台需注意觀感

【Yahoo新聞】駐天津聯絡處主任鄭震生早前自揭獲私人艙室款待，履新兩日即被即時終止合約。前局長張炳良在《明報》撰文指，事件對政府形象造成難以彌補的負面影響，直言高官代表政府，作風不應予人公私不分之感。公務員事務局局長楊何蓓茵在立法會回應指，已提醒公務員使用社交媒體需注意觀感。

47人案被告獲釋｜梁晃維更新 IG 報平安 放下政治工作專注個人發展：我永遠都係香港人

【Yahoo新聞】民主派初選 47 人案被告梁晃維服刑 4 年 11 個月後，今日從石壁監獄出獄。他下午在社交平台報平安，表示已回到家中與家人及愛貓團聚。梁晃維宣布未來會放下政治工作，專注個人發展並陪伴家人，他向支持者致歉指表現未達預期，並強調自己「永遠都係香港人」，心仍為香港跳動。

【今日重點財經新聞】

Pokémon遊戲卡代理商2.08億掃全幢上環商廈｜較上手大劈1.42億兼低放售時市值45%

【易發睇樓團】商廈市況受壓，Pokémon TCG 遊戲卡代理商「雲湧遊戲」創辦人曾勵星及相關人士，本月初以 2.08 億元購入上環香港康諾維港大廈全幢。該物業原業主於 2013 年以 3.5 億元購入，是次成交價帳面跌價 1.42 億元，跌幅約 40%；若對比去年 9 月接管人放售時的 3.8 億元市值，更大幅低出約 45%。

韓國料取代日本 成為中國遊客春節出境遊首選目的地

【彭博】研究機構 China Trading Desk 預測，韓國有望在即將到來的春節假期超越日本，成為中國遊客出境遊首選。預計將有 23 萬至 25 萬內地遊客赴韓，按年增長 52%。除了韓幣匯率具性價比及韓流文化吸引外，中日外交摩擦及中國官方發布的日本旅行提醒，亦促使郵輪公司及旅行社將行程由日本改為韓國。

徠卡要賣了！百年相機帝國開價約10億歐元 潛在買家含中國資本

【鉅亨網】德國百年相機品牌徠卡（Leica）傳出尋求出售控股權，估值約 10 億歐元。報導指潛在買家包括有中國背景的投資機構 HSG、歐洲私募公司及亞洲光學集團。徠卡上一財年營收增長放緩至 7.6%，加上手機影像功能及 AI 技術衝擊，促使股東考慮出售。由於徠卡與華為、小米合作緊密，若由中資入主將備受關注。

【今日重點娛樂新聞】

方力申演唱會罕晒溫馨三代同堂照 太太葉萱產後狀態曝光 網民：佢老婆真係好靚

【Yahoo娛樂圈】方力申在東莞舉行巡迴演唱會最後一站，除邀請傅寶誼（傅穎）合唱外，更首度公開三代同堂全家福。照片中他與太太葉萱（Maple）穿上情侶裝，女兒 Isla 由爺爺抱著睡覺。去年 12 月產女的葉萱正面照首度曝光，其氣色紅潤、五官精緻的狀態被網民大讚氣質優雅，完全看不出剛生產完。

歐倩怡7字真言疑暗示新歡比郭晉安性格好 自爆男友肌肉型體能好

【Yahoo娛樂圈】歐倩怡去年與郭晉安離婚後，被拍到與圈外男子約會。她近日澄清男友並非傳聞中的「億萬富豪」，只是普通上班族。歐倩怡大讚男友是運動型、體能好，並以「大家會互相遷就」這 7 字形容雙方關係，被解讀為對比前夫控制欲強的含蓄回應。她強調目前仍在互相了解階段，會謹慎處理感情。

林俊一性侵未成年學生罪成判囚43個月 曾參加《中年好聲音》 戰友支嚳儀曾批評林行為令人髮指

【Yahoo娛樂圈】曾參加《中年好聲音》的歌唱導師林俊一，因涉及 9 項非禮及 2 項普通襲擊男學生罪名成立，昨日被判入獄 43 個月。法官指其利用導師身份侵犯未成年兒童，行為卑鄙。曾與他同屆參賽的支嚳儀直斥其行為令人髮指，提醒家長教導小朋友遇到奇怪事情要即時逃跑。