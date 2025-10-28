焦點

許紹雄逝世終年 76 歲

曾在 Apple 上班的「Sam Sung」：由 Reddit 爆紅到改名「Struan」，十多年後的一堂職涯與網絡身分課

Eric Chan
曾在 Apple 上班的「Sam Sung」：由 Reddit 爆紅到改名「Struan」，十多年後的一堂職涯與網絡身分課
曾在 Apple 上班的「Sam Sung」：由 Reddit 爆紅到改名「Struan」，十多年後的一堂職涯與網絡身分課

2012 年，一張寫著「Apple Specialist Sam Sung」的名片在 Reddit 走紅，因與「Samsung」高度同音，這名零售員工旋即成為全球話題人物。 當事人坦言一度擔心丟工作，短期被調離前線、名片被收回，店內同事亦被要求別對外指認，以免擾動升級。

熱度散去後，他在 2013 年轉型離開 Apple，翌年把名片與制服義賣，為 Children’s Wish 籌得逾 2,500 美元，嘗試用善意為荒謬畫上逗號。 但「那個 Sam Sung」的標籤揮之不去，尤其在獵頭與招募行業，線上名稱、電郵帳號與個人品牌都很關鍵，他最終採用新姓氏「Struan」，取自蘇格蘭天空島一條最喜歡的村落之名。

如今他在蘇格蘭從事顧問與履歷撰寫，生活低調，不希望再因舊名被辨識；即使家人朋友手機裡仍存「Sam Sung」，他也淡然以對。 回望當年，他不後悔改名，但會提醒年輕的自己別過度焦慮：既然飯碗無虞，何不幽默地回應世界，甚至上 LinkedIn 公開致謝？

I was an Apple employee named Sam Sung. After I went viral, I took a new name, but I wish I'd enjoyed the moment more.

Former Apple Employee Sam Sung Changed His Name to Avoid Attention

許紹雄離世︱與龍嬿而相濡以沫33年　視繼子如己出

【on.cc東網專訊】許紹雄（Benz雄）今日（28日）凌晨離世，享年76歲。許紹雄於圈中人緣極佳，而他亦對家庭一條心，是出名的愛妻號和好爸爸，除了極愛錫女兒許惠菁（Charmaine）外，於1992年和新加坡籍的龍嬿而結婚後就成為緋聞絕緣體。龍嬿而和許紹雄一樣

許紹雄逝世｜佘詩曼道別契爺：老豆！雖然我很想你，但我不會再哭了

人稱「Benz雄」的76歲演員許紹雄日前入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化，於今日（28日）凌晨離世。

許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲綠葉王許紹雄「器官多重衰竭」病逝

許紹雄病逝｜告別歡喜哥！76歲「綠葉王」許紹雄「器官多重衰竭」病逝。人稱「Benz雄」的香港資深藝人許紹雄，於10月28日凌晨2時30分安詳離世，享年76歲。經其家人透過好友黎芷珊向傳媒公佈，證實他因癌症引發器官多重機能衰竭而離世。 撰文：Medical Inspire｜圖片來源：許紹雄IG、Medical Inspire製圖

93歲父風乾兩月成搖錢樹！ 聞臭破案養老金藏屍真相！

一切從芽室町的社工開始，她負責追蹤獨居長者安全，9月底打電話給成澤家，總聽到老爸那頭聲音怪怪的，約訪談又一拖再拖。原來是兒子成澤和也頂包，假裝父親接話，推說「身體不適，改天再說」。

許紹雄病危入院 佘詩曼受訪時一度爆喊：我會趕去醫院！

現年76歲資深藝人「Benz雄」許紹雄，近年與家人移居新加坡享受半退休生活，今日（27日）驚傳許紹雄病危入院，有傳媒報道指其家人，及圈中好友黎芷珊、苗僑偉夫婦、TVB監製文偉鴻及林志華等都有前往醫院。

許紹雄逝世︳與佘詩曼演父女後上契 同黃子華搞補習社蝕本自啃 暖心行為多不勝數

人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。

江旻憓持有的加拿大護照 到底有多厲害？今年排名首超美國護照

本港政壇熱議「劍后」江旻憓出戰地區直選，或因未能及時處理護照問題，短期內暫不參選立法會。江旻憓為本港精英運動員，難得的奧運金牌得主，另外擁美國名牌大學史丹福大學與中國人民大學法律碩士學歷，而且獲頒銀紫荊，被形容為愛國政壇「明日之星」—參選事件揭發連愛國精英都持有的加拿大護照，在國際舞台上到底有多厲害？

許紹雄離世︱「Sir」字點寫成經典　演歡喜哥爆紅事業再創高峰

【on.cc東網專訊】有「Benz雄」之稱的許紹雄70年代參加TVB第一期藝員訓練班入行，並因以名車代步而獲得稱號，他曾轉往麗的電視，及後重返無綫演閒角為主，直至1984年憑《新紮師兄》「舅父東」一角為人認識，繼而成為「最強綠葉」，千禧年代更有多部作品膾炙人口，

許紹雄逝世︳出身非凡做新人揸靚車返工被稱Benz雄 《使徒行者》歡喜哥成代表作

人稱「Benz雄」、現年76歲嘅演員許紹雄早前驚傳病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄仍因病情惡化而離世。

神基因認證！鍾麗緹15歲愛女Cayla「暴風抽高到172cm」　九頭身比例網驚：青出於藍

女神鍾麗緹的15歲小女兒Cayla（張凱琳）近日因一組機場照片掀起熱議！她不僅完美遺傳媽媽的招牌電眼與立體五官，身高更一路飆到172公分，修長比例與九頭身曲線讓網友驚呼：「根本青出於藍！」

《愛·回家之開心速遞》為配合全運台慶更改播放時間 網民：好過播內地劇啦

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》自2017年播出至今已超過2600集，多年嚟食飯時間都陪伴住觀眾，令唔少劇中演員成功憑角色入屋。喺噚日（27日）劇集喺將軍澳電視城舉行「Happy Halloween」活動，劉丹、周嘉洛、滕麗名、古佩玲及陳浚霆等劇中演員都有出席，期間監製梁耀堅公布劇集因配合全運及台慶嘅關係，將於11月3至7日改為晚上8時半至9時半播出一連5集嘅1小時版本。

馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖

金馬影后馬思純過去因抑鬱、焦慮及激素藥物影響，體重飆升至80多公斤，還伴隨高血壓、甲狀腺問題。她決心為健康減肥，半年內勁減25kg（約55磅），如今氣色紅潤、體態輕盈，靠的就是「三分練七分吃」原則，強調健康優先、愛自己最重要。這套減重4階段法簡單易行，適合易胖體質人士，教你不復胖的速瘦秘訣！

韓元快變衛生紙！3500億美元協議掀恐慌 韓國人搶買美元、黃金自救

由於擔心價值 3500 億美元的韓美投資承諾，將侵蝕國內資產價值，韓國散戶正大舉將資金轉向美元計價的股票和黃金，將韓元貶值的憂慮推向頂峰。過去三個月，韓元匯率已貶值超過 3%，成為亞洲表現最差的貨幣之一，更引發韓國民眾「一夜之間變成乞丐」的恐慌，直呼韓元正在變成「衛生紙」。

港男「孖C」床頭燈加持新居屋慘遭瘋狂負評 網民勁mean：「好有淘寶feel！」

近日有一名港男在社交平台Threads分享新居裝修照片，引發網民熱烈討論，其中睡房一盞「偽Chanel」標誌床頭燈更慘遭網民瘋狂負評！

不愛名牌打卡？秒懂富豪的肢體語言！資深店員揭秘「真正有錢人」6大特徵 只花數秒看出富豪

大家也好奇「有錢人的特徵」嗎？坊間經常流傳前線名店店員一眼就能看出誰是「真正有錢人」，近日《越南快報》 (VNExpress) 報導名店店員早已被訓練成「心理學老手」，只需幾秒鐘憑「6大特徵」即可辨識客人是否有「經濟能力」大手購物，又或只是閒時逛逛而已，一起來看看這些傳說中的「有錢人指標」吧！

55歲鍾麗緹被指發福 老公張倫碩同行黑面惹議 內媒爆木無表情原因

一代性感女神鍾麗緹曾有過兩段婚姻，育有三名女兒，包括大女張敏鈞（Yasmine）、二女張思捷（Jaden）及細女張凱琳（Cayla），2015年與細12年內地藝人張倫碩因戀愛實境節目《如果愛》日久生情，翌年展開第3段的婚姻，並將三名女兒改姓張，不過，呢段姊弟戀婚姻一直以來引來唔少議論，張倫碩曾被標籤「軟飯男」、「利益交換」等等。於5月直播中，張倫碩直言：「能走過十年真的不容易。」日前，有網民於社交平台PO出喺機場偶遇鍾麗緹與張倫碩嘅片段，竟驚見張倫碩全程黑面。

許紹雄離世終年76歲｜圈中人緣好也是寵愛女兒的爸爸，「父女檔」拍片並鼓勵女兒分享戀愛生活

許紹雄不敵癌症，於今日（28日）凌晨離世，終年76歲。人稱「Benz雄」的資深藝人許紹雄，昨日已經有不少圈中好友到醫院探訪他，包括黎芷珊、黃子華、苗僑偉夫婦，佘詩曼本來要往北京工作都要改行程，前往醫院看看許紹雄，更在接受訪問時一度哽咽，難忍難過心情。

傳富臨楊維5億沽大圍橙色空間全幢｜7億招標 本擬套現2.02億 最終僅賺2球

由富臨集團（1443）創辦人兼主席楊維或相關人士持有的大圍橙色空間全幢工廈，據悉以約5億元易手，折合平均每平方呎約2,117元。消息指，該物業今年2月曾以7億元作招標意向價，較2013年購入價4.98億元高出約2.02億元，升幅逾四成。閱讀更多：名人沽貨潮｜富臨老闆2700萬沽君臨天下 勁賺659萬炑八韓烤26間執剩8間 母公司富臨盈警料中期虧達5,000萬上述物業位於大圍成運路2至8號，樓高9層，總建築面積約236,148平方呎。大廈配套完善，設有3部電梯，地下樓底特高約5.4米，並設有可供40呎貨櫃車出入的車位。地面車路可直達1樓停車場，全層共提供18個貨車停泊位。大廈外牆另設三塊大型廣告牌，現時由知名租戶使用，包括電動車品牌比亞迪及跨境網購轉運商Buyandship。資料顯示，上述工廈於2013年由楊維或其相關人士以4.98億元購入，是次交易面僅賺200萬元，近乎平手離場。 延伸閱讀: 大圍 延伸閱讀: * 新聞連結。 * 28Hse App。

【759阿信屋】今期勁筍推介（27/10-09/11）

759阿信屋推出最新勁筍推介，Samlip CityDeli急凍炒飯系列低至$39.9/3件、Jersey天然牛油磚低至$62.8/2件、Supreme急凍法國脆雞塊低至$29.8/件，仲有一系列嘅萬聖節零食以勁筍價發售！

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍

生死攸關！壽包定壽桃？酒樓經理上壽包激嬲食客 傻傻分不清楚仲有花牌定花藍；大時大節和家人於酒樓食飯慶祝，點個套餐，奉送壽桃包，卻被酒樓經理大叫「壽包上得！」原來會引起食客不滿？這件日常小事卻因為一個稱呼變成生死攸關的大事，究竟為了什麼？

