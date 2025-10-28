曾在 Apple 上班的「Sam Sung」：由 Reddit 爆紅到改名「Struan」，十多年後的一堂職涯與網絡身分課

2012 年，一張寫著「Apple Specialist Sam Sung」的名片在 Reddit 走紅，因與「Samsung」高度同音，這名零售員工旋即成為全球話題人物。 當事人坦言一度擔心丟工作，短期被調離前線、名片被收回，店內同事亦被要求別對外指認，以免擾動升級。

熱度散去後，他在 2013 年轉型離開 Apple，翌年把名片與制服義賣，為 Children’s Wish 籌得逾 2,500 美元，嘗試用善意為荒謬畫上逗號。 但「那個 Sam Sung」的標籤揮之不去，尤其在獵頭與招募行業，線上名稱、電郵帳號與個人品牌都很關鍵，他最終採用新姓氏「Struan」，取自蘇格蘭天空島一條最喜歡的村落之名。

如今他在蘇格蘭從事顧問與履歷撰寫，生活低調，不希望再因舊名被辨識；即使家人朋友手機裡仍存「Sam Sung」，他也淡然以對。 回望當年，他不後悔改名，但會提醒年輕的自己別過度焦慮：既然飯碗無虞，何不幽默地回應世界，甚至上 LinkedIn 公開致謝？

