曾志偉傳辭任TVB總經理 明晚台慶頒獎禮特設感謝環節

早前有傳2021年起出任TVB總經理嘅曾志偉，打算於TVB台慶宣布呈辭，當時曾志偉已作否認。不過綜合多間傳媒報導，明晚假澳門舉行嘅《萬千星輝頒獎典禮》上，將有特別環節感謝曾志偉，並安排重量級人物向佢頒發大獎。有傳呢位嘉賓係曾志偉多年好友譚詠麟。

根據行內消息，曾志偉辭任TVB總經理一職，改以顧問身分提供意見。同時有指前港台高層李再唐將加入TVB，以其豐富傳媒經驗及內地人脈協助TVB 發展。

