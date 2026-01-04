曾志偉離職︳與四大唱片公司破冰建功 未夠半年升職 曾被阿叻踢爆為炒余詠珊入TVB

正式宣布退任TVB總經理曾志偉，於2021年應邀加入TVB成為管理層，出任副總經理（綜藝、音樂製作及節目）兼行政委員會特別顧問，全面負責綜藝及資訊娛樂節目。由於原本負責綜藝節目、出任助理總經理（非戲劇製作）嘅余詠珊被轉職為助理總經理（業務發展），因此外界普遍認為曾志偉「埋位」係要取代余詠珊，而余詠珊亦於同年4月離職。

曾志偉

曾志偉上任後立即「開工做嘢」，首先為TVB同四大唱片公司因版稅不和多年嘅情況破冰，並重整原本由余詠珊丈夫何哲圖打骰嘅星夢娛樂。另外曾志偉搵愛將王祖藍出任TVB首席創意官，上任幾個月就以「超級綜藝」牌頭推出多個綜藝節目，包括《開心大綜藝》、《好聲好戲》等。同時TVB又同港台合作舉辦《香港金曲頒獎典禮2021/2022》，以改革為人詬病嘅《勁歌金曲頒獎典禮》。

上任未夠半年，曾志偉就獲TVB升職，出任總經理（節目內容營運），以全面負責無綫電視的主要內容營運，包括各類內容如合拍劇集、綜藝節目、音樂節目的製作，乃至節目採購及策劃。雖然曾志偉成為管理層後改革TVB綜藝節目，但普遍成效未見顯著，《香港金曲頒獎典禮》只舉辦一次就未有再搞，多個綜藝節目都只得一兩季壽命，只有《中年好聲音》能持續發展。

前年8月有報導指曾志偉喺台灣入院進行動脈瘤切除手術，其後志偉親自回應傳媒時表示，去台灣驗身時發現有條血管「脹大咗」，喺醫生建議下接受安裝支架手術，並報平安道「一切順利，好快會返嚟工作」。隨後TVB亦發聲明指行政主席許濤及總經理曾志偉「將繼續帶領我們的集團營運前進。」

曾寶儀曾代回應指爸爸「裝了一個支架，手術很順利」

去年11月，陳百祥踢爆好友曾志偉加入TVB「係想炒咗余詠珊」，叻哥又指余詠珊喺佢有份創立嘅東方魅力係曾志偉下屬，「（曾）入咗去TVB之後余詠珊唔聽佢講，你唔覺佢同志偉好CONFLICT咩之前？嗰陣時曾志偉冇（得）話事……你老細突然做咗你伙記，伙記唔聽你講，做返佢老細咪梗係炒咗佢囉！就係咁簡單」。

陳百祥踢爆好友曾志偉加入TVB「係想炒咗余詠珊」

舊年TVB台慶前，有傳曾志偉會有重大宣布，當日佢表示自己會留任，但總會有日離開。

曾志偉

