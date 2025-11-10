容祖兒稱自己演戲業餘 入行 26 年從未想退休
曾志偉回應陳百祥指入TVB為炒余詠珊 笑指對方係「演藝界特朗普」
無綫總經理曾志偉出席尋日活動期間，回應陳百祥（叻哥）指佢入TVB為炒余詠珊一事。
喺接受傳媒訪問時，曾志偉表示支持賽馬，賽馬係香港人最大嘅娛樂及慈善，佢自細都有參與賽馬，當捐錢俾馬會做善事。之後有傳媒提及叻哥早前公開表示而家冇人要靠TVB，曾志偉就認為人係要靠自己，TVB只係一個平台，一個能夠畀大家向觀眾有一個更多嘅曝光率嘅平台，而TVB現時都同好多平台合作。
對於叻哥喺多次訪問中大講TVB不是，曾志偉就表示佢哋成日話佢係「演藝界特朗普」，語不驚人誓不休，仲話佢第二日就會反駁自己前一日嘅說話，所以冇乜所謂，而佢同譚詠麟都見怪不怪，所以唔會嬲佢，每個人都有唔同嘅方法去增加自己嘅曝光率。之後被問到叻哥爆料指入TVB為炒余詠珊，曾志偉就話自己加入TVB後好多人離職，佢覺得無可能個個都因為佢入去而離開。
另外，阿叻更評電視台係夕陽行業，曾經勸喻曾志偉唔好再做呢份工，咁啱又有傳聞指曾志偉做到11月就會離任TVB總經理一職，而曾志偉就笑笑口話「我就快唔做啦！留返台慶再講。」
