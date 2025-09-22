曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺

《王牌對王牌》截圖

無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。

唐國強直言不諱地向曾志偉提問有關TVB發展嘅問題：「有些網友說TVB這些年沒落了，你承認嗎？你怎麼看？」面對呢類敏感話題，曾志偉表現依舊鎮定，否認TVB沒落呢個講法，回應指：「TVB是做內容的，內容為王，沒有一樣東西是沒內容的，我們是做內容的，所以TVB是不會沒落的。」唐國強續挑戰曾志偉，詢問：「有人說是因為你做了總經理所以說不行了？」曾志偉卻一臉自豪地表示TVB比之前反而有賺錢：「我告訴你，不要看網上的新聞，大部分是假的，要看事實。我進去時TVB是虧本的，今年是賺錢的。」

廣告 廣告

之後就到曾志偉反擊唐國強，反問對方代言挖掘機嘅原因，詢問唐國強到底係喜歡開挖掘機，還是喜歡賺代言費，唐國強正面回應指：「你當TVB老總拿不拿錢，拿錢沒啥，只要納稅就行，我代言挖掘機，沒說挖掘機技術我唐國強最強，而是讓找山東的那誰，我是助力企業發展。」

《王牌對王牌》截圖

《王牌對王牌》截圖

《王牌對王牌》截圖

《王牌對王牌》截圖

《王牌對王牌》截圖

《王牌對王牌》截圖

《王牌對王牌》截圖

《王牌對王牌》截圖

按此下載全新Yahoo APP，睇盡最新娛樂新聞、樂壇消息、名人熱話、熱門電影、Netflix劇評，新人更可換領限量新人禮，立即下載！