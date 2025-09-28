舒淇執導首作釜山影展奪最佳導演獎
曾慘被虐待至斷手唐狗獲愛心託媽不離不棄 苦盡甘來終獲領養
《情常在》 一隻曾慘被虐待至體無完膚的唐狗黃仔，幸獲義工救起，並由 「兩母子」 版主、好心人Bobo暫託及照顧。原本身心靈受創的黃仔，Bobo替他改名為Bowser Wong巴庫，用愛陪伴他療傷，一直對他不離不棄，助他對人類重建信心，以尋找領養家庭。一年後的今天，巴庫苦盡甘來，最近獲得愛心義工領養，終於成功找到屬於自己的家。
「兩母子」版主Bobo表示，巴庫原是一隻流浪狗，於慈雲山上生活，因性格溫馴，經常被山上的狗狗欺負，傷至失去半隻耳朵；更被多名仇狗的變態狂徒虐待，拗斷手至嚴重受傷。義工隨即帶他到非牟利獸醫診所接受治療，醫生為巴庫做手術，但當時義工因沒有地方安置巴庫，無奈於手術後連籠帶狗放回山上。
但過了數天，巴庫離開了籠，其後再被街坊救起，經醫生檢查，發現其手骨再次移位。
Bobo知悉巴庫慘況，也不願看到他繼續受苦，於是答應暫託巴庫，同時希望幫助他尋找領養家庭，讓他改變悲慘的狗生。
除了巴庫，Bobo當時亦收養了一隻14歲的老狗阿瑪豬，為了照顧好阿瑪豬及巴庫，她花盡心機及時間，在其悉心照顧下，溫馴的巴庫，開始願意被人摸，加上跟著阿瑪豬學習如何與人相處及各樣習慣，也開始能與其他狗相處。
不過，由於他曾遭人嚴重虐待，難免有心理陰影，當見到一些男性時，他也會變得緊張及驚慌，這實在需要慢慢適應。
時光飛逝，巴庫等待被領養差近一年仍未成功尋家，同伴阿瑪豬亦已病逝。直至一天，一位女士聯絡Bobo，表示願意領養巴庫，原來這位愛心領養人，比Bobo更早認識巴庫。
Bobo表示，當巴庫第一次在山上被人虐待受傷後，有一群街坊跟進他的情況，許多義工街坊出心出力幫助巴庫，輾轉找了Bobo暫託巴庫。而這位領養人一直追蹤「兩母子」專頁，了解巴庫情況；雖然她曾一度想領養巴庫，無奈剛巧又遇上自己的愛犬離世，直至近日，她感到可重新出發，於是聯絡Bobo，決定領養巴庫，讓他有家及幸福的下半生。
Bobo對於巴庫終找到領養大感欣慰，但同時為免巴庫誤會自己被棄養而感到傷害，她與領養人特別安排多次見面，好讓巴庫慢慢習慣。故安裶10月初才正式到領養人的家。
Bobo坦言，很多謝一班熱心人在這段時間每月資助巴庫的生活費。而經常協助動物暫託的她，昨日更與當日找她幫助巴庫的街坊、一直支持住巴庫的好心人見面，分享與巴庫的點滴，大家也感觸地哭起來。「大家傾返真係好感動，再一次成功為狗狗找到一個幸福的家，巴庫終於不怕再受傷害，不用被日曬雨淋，不會再有一餐無一餐。」
她呼籲，大家都可以幫助有需要的動物，「雖然我幫到的動物數量不多，但可以用有限的能力，花長一點的時間，救到一隻就一隻。今日如果不做不幫，就一隻都救不到，但只要肯出手，就可以多一隻動物得到幸福。」
祝福苦盡甘來的巴庫，未來的生活幸福快樂。
