曾憂鬱想消失 蔡佩軒新歌獻給低潮的人

▲蔡佩軒（如圖）近期好事近了，即將結婚也寫了新歌。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

[NOWnews今日新聞] 學霸歌手蔡佩軒近期將步入禮堂，還推出了全英文抒情單曲〈Someone Will Miss You〉，在人生邁向新階段的同時，她回顧過往，坦承自己也曾在成長過程中陷入憂鬱與自我懷疑，甚至一度有過「消失」的念頭，然而，她將這些沉澱後的掙扎轉化為音樂創作的靈感，並從中獲得領悟。

曾感到不被愛 蔡佩軒寫歌獲得領悟

蔡佩軒分享自己的體悟：「世界常常告訴你，你不夠好、不值得被愛。但事實上，你真的很有價值。」這首新歌〈Someone Will Miss You〉正是她受邀和巴西基督教組織合作的成果，該組織的帶領者曾是巴西知名樂團成員，現已退居幕後專注於傳福音，他特別邀請蔡佩軒以「憂鬱症」為主題創作，希望這首歌能陪伴處於低潮的人。

▲歌手蔡佩軒（如圖）預告即將邁入人妻生活，幸福洋溢。（圖／可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒打包票表示，這首歌的每一句歌詞都相當經典，以流行抒情為基底，後段編曲澎湃且層層堆疊，營造出「身邊有人陪伴」的安心氛圍，宛如一股暖流，帶領聽眾走出孤單與低谷。她形容這次合作是個「非常奇特的機遇」，也希望歌曲能為低潮的人們帶來力量。

社群網站放閃 蔡佩軒踏入新生活

隨著婚禮將近，蔡佩軒也不忘在社群平台上分享喜悅，還幽默自嘲：「最近的放閃內容可能太多，大家不要看膩。」粉絲們都被放閃，蔡佩軒也預告未來將好好建立溫馨家庭，並爭取到各地旅行的機會，將更多生活點滴與歌迷分享。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：

自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

