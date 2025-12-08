曾拍下香港生活百態經典作 英國攝影大師 Martin Parr 患癌離世

Martin Parr (1952 - 2025） （martinparr.com）

英國攝影大師馬田帕爾（Martin Parr）上周六（6 日）離世，享年 73 歲。他曾在 2013 年遊歷香港，拍下大量照片，並於翌年展出一系列以《香港》為題的作品，記錄了香港大街小巷的生活面貌，部分作品已收錄於 M＋博物館。Martin Parr 以捕捉英國人生活百態聞名，成名作是 80 年代是一輯攝於鄰近利物浦的 New Brighton 海邊渡假村照片。

「生活本身是有趣的，我嘗試把幽默和趣味帶進影像」

馬田帕爾基金會昨日（7 日）公佈 Martin Parr 的死訊，表示他在 Bristol 的家中離世，遺下妻女、胞妹及孫兒。訃告沒有交代死因，而根據《衞報》的訃聞，他在 2021 年患上多發性骨髓瘤。

Martin Parr 曾於 2013 年訪港，走遍大街小巷，記錄香港社會的面貌。作品曾於 2014 年以個人攝影展形式在香港展出，一系列影像由內地旅客的購物區、本地居民的娛樂場所，到基層百姓的街市攤檔都有觸及，捕捉了香港緊張城市生活以至社會文化的獨特風景，這些照片已收錄到 M＋博物館。

Martin Parr 以擅長諷刺和幽默風格聞名，，生平拍攝了大量現代人生活的景像，其中以消費、休閒、飲食等文化主題尤為突出。他的代表作出現於 1986 年，《The Last Resort》系列是他生平的首次彩色作品，記錄了英國勞動階層在一個末落中的渡假村中的生活，隱喻着英國人的夢想與逆境。

今年二月接受《衞報》訪問時，他曾形容自己的作品風格像一塊調色板，把影像從現實中抽離一步，「我相信這是我視野的一部分，聽來好像有點造作，但這也是幽默。生活本身是有趣的，我嘗試把幽默和趣味帶進影像」。

《香港》系列作品中快活谷馬場的一幕。 （Photograpize / facebook）

《香港》系列記錄了當年名店區內地旅客來港購物熱潮。 （Blindspot Gallery）

Martin Parr 2013 年遊遍香港大街小巷，捕捉基層生活的百態。 （Blindspot Gallery）

Martin Parr 擅長記錄英國人生活百態，圖為較近期的作品，攝於英國南部的 Glastonbury Festival 。 （martinparr.com）

《The Last Resort》收錄的作品。 （martinparr.com）