曾拍片批李光耀後入獄 新加坡青年余澎杉赴美九年後面臨遣返
曾公開批評已故新加坡總理李光耀的余澎杉，多年前遠赴美國尋求政治庇護，卻在獲批後因藏有兒童色情物品及誘拐未成年少女被捕及判監。余澎杉上周終獲假釋，面臨遣返新加坡。星洲政府已明言，曾在新加坡兩度因言論被定罪入獄的余澎杉一旦遣返回國，將會因未服兵役及非法離境被檢控，可被監禁三年。
批評李光耀比拉登更糟
現年 27 歲的余澎杉曾在 2015 年拍片大罵當年逝世的李光耀，批評是個可怕的人，比恐怖組織阿爾蓋達首領拉登更糟，引起保守的新加坡社會譁然。此後余澎杉先後因評論李光耀及不同宗教的言論而兩度被判入獄，合共十個星期。
至 2016 年底，余澎杉前往美國尋求政治庇護，在美國國土安全部反對下，獲法庭以其政治主張在新加坡面臨迫害為由，批准申請。至 2020 年，余澎杉被芝加哥執法人員拘捕，指控他藏有兒童色情物品，及誘拐一名 14 歲少女。案情指，余澎杉自 2019 年認識受害少女後，在明知對方年僅 14 歲下，透過網絡重複要求對方提供裸照，甚至提出滿足性幻想的角色扮演。
至 2021 年底，余澎杉認罪，被判入獄六年。至 2023 年，他本來獲准假釋，卻因違返保釋條件而再被捕入獄。新加坡亞洲新聞台(CNA）報道，他上周已再獲假釋，從伊利諾州的 Danville 懲教所押往威斯康辛覊留中心，被美國移民及海關執法局（ICE）扣留。根據 ICE 的規例，獲假釋罪犯被繼續扣留的原因是確保他們順利完成入境程序或驅逐出境。ICE 亦可以公眾安全或防止逃走的理由，扣留獲假釋罪犯。
新加坡國防部今日（24 日）發出新聞稿，就傳媒查詢回覆稱，美國與新加坡政府之間有否就余澎杉的遣返討論，當局不能評論。但新聞稿明確表示，余澎杉曾觸犯《入伍法》，未能按法例規定為入伍前身體檢查報到，又在沒有有效證件下在新加坡境外居留。違反《入伍法》可被判罪款最高一萬坡幣（港幣約六萬元）及入獄三年。倘若余澎杉返回新加坡，他將會被檢控。
