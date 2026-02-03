曾於尖沙咀韓國餐廳吃醬油蟹等 六人食物中毒

【Now新聞台】六人分別到尖沙咀一間韓國餐廳吃晚飯後食物中毒，全部人情況穩定。

該間餐廳位於尖沙咀金巴利道永利大廈地下20及22號舖。受影響的六人介乎21歲至26歲，他們分別在上周三及四到該間餐廳，初步顯示他們都曾吃預先去殼生蠔和醬油蟹，六人其後腹瀉、嘔吐和發燒等，其中五人已求醫，全部毋須入院。

衞生防護中心和食環署人員已到餐廳調查，檢視食物處理流程和衞生，並抽取樣本化驗。中心發現，受影響人士可能進食了生的食物引致食物中毒，已指示餐廳暫停供應涉事食物及消毒處所等。

#要聞