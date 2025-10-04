曾是英語老師！信義房屋張耘僑獲海外客肯定

▲信義房屋南京三民店專員張耘僑有優秀的外語能力，獲得海外客戶青睞。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 27歲的信義房屋南京三民店專員張耘僑自外文系畢業，原本計劃赴美深造，卻因家庭變故留在台灣任職美語老師，遇到疫情薪資被剋扣，在生活壓力下他重新思考職涯方向，毅然投入房仲業，進入信義房屋他因外語能力而多次受海外華人、跨國客戶肯定，專業服務頗受好評。

張耘僑說，初入行時，房地產買賣的繁瑣流程與高壓溝通，都是現實考驗。他回憶，有一次經手五千多萬的交易案，買方在簽約後因為房屋地點因素而意願動搖，甚至希望降價數百萬元，雙方一度僵持不下。為了協調，他必須在買賣雙方、海外屋主與時差之間反覆溝通，他一步步的分析現況，讓客戶理解優劣勢，最終在一周內化解爭議，成功完成交屋，這段經歷，讓他深刻體會到「業務工作就是幫客戶解決問題」。

加入信義房屋四年來，張耘僑從一開始的緊張、不敢面對衝突，到如今能以冷靜與專業處理糾紛。他笑說，自己過去說話急躁、缺乏紀律，現在則學會把想說的話先寫下來、模擬客戶角度去思考，並在一次次的談判中，訓練出沉著與堅定。對他而言，業務不只是「賣房子」，而是「透過專業與溝通，幫助客戶完成生命中重要的轉折」。

另外一件讓他印象深刻的服務案例，是協助一個擁有近十名繼承人的家族出售祖產。這起案件繼承人橫跨美國、台灣、東南亞，涉及跨國授權、家族糾紛甚至悲傷往事。張耘僑必須在親戚之間周旋，並克服跨國時差與繁瑣文件，最終，房產成功售出，家族成員則透過這次過程釋懷過往恩怨。他收到家族成員傳來的感謝訊息時，內心充滿感動，「原來房仲也能參與、見證並療癒一個家族的故事」。

除了大案，他也協助許多家庭完成人生夢想。像是一位屋主在桃園的電梯三房，是夫妻辛苦半輩子的積蓄，賣屋後得以將愛傳承給下一代；又或是四名留美的姊弟出售祖產時，在打掃房屋時，意外尋獲屋主學生時期的舊情書與照片，透過張耘僑的協助，讓房產銷售不只是交易，更成為家族情感的連結，在美國的姐姐甚至說到，「以後我回台灣買賣不動產，絕對找你!」

張耘僑認為，信義房屋之所以能在市場中獲得客戶信任，關鍵在於完整的團隊支持。他強調，信義是直營體系，擁有法律與代書後援，能給客戶真正的保障。這也讓他在服務中更有底氣，專注於時間管理、專業提升與服務力，持續朝「千萬經紀人員」的目標邁進。

對於如何紓壓，他選擇運動與閱讀來調整狀態，「雖然生活與工作難以完全平衡，但唯有保持熱情與用心，才能在高壓中找到成就感。」從英文老師到房仲專員，張耘僑用自己的故事證明，只要願意面對挑戰、勇敢承擔，便能在不動產這條道路上找到屬於自己的舞台。



