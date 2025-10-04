中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
曾是英語老師！信義房屋張耘僑獲海外客肯定
[NOWnews今日新聞] 27歲的信義房屋南京三民店專員張耘僑自外文系畢業，原本計劃赴美深造，卻因家庭變故留在台灣任職美語老師，遇到疫情薪資被剋扣，在生活壓力下他重新思考職涯方向，毅然投入房仲業，進入信義房屋他因外語能力而多次受海外華人、跨國客戶肯定，專業服務頗受好評。
張耘僑說，初入行時，房地產買賣的繁瑣流程與高壓溝通，都是現實考驗。他回憶，有一次經手五千多萬的交易案，買方在簽約後因為房屋地點因素而意願動搖，甚至希望降價數百萬元，雙方一度僵持不下。為了協調，他必須在買賣雙方、海外屋主與時差之間反覆溝通，他一步步的分析現況，讓客戶理解優劣勢，最終在一周內化解爭議，成功完成交屋，這段經歷，讓他深刻體會到「業務工作就是幫客戶解決問題」。
加入信義房屋四年來，張耘僑從一開始的緊張、不敢面對衝突，到如今能以冷靜與專業處理糾紛。他笑說，自己過去說話急躁、缺乏紀律，現在則學會把想說的話先寫下來、模擬客戶角度去思考，並在一次次的談判中，訓練出沉著與堅定。對他而言，業務不只是「賣房子」，而是「透過專業與溝通，幫助客戶完成生命中重要的轉折」。
另外一件讓他印象深刻的服務案例，是協助一個擁有近十名繼承人的家族出售祖產。這起案件繼承人橫跨美國、台灣、東南亞，涉及跨國授權、家族糾紛甚至悲傷往事。張耘僑必須在親戚之間周旋，並克服跨國時差與繁瑣文件，最終，房產成功售出，家族成員則透過這次過程釋懷過往恩怨。他收到家族成員傳來的感謝訊息時，內心充滿感動，「原來房仲也能參與、見證並療癒一個家族的故事」。
除了大案，他也協助許多家庭完成人生夢想。像是一位屋主在桃園的電梯三房，是夫妻辛苦半輩子的積蓄，賣屋後得以將愛傳承給下一代；又或是四名留美的姊弟出售祖產時，在打掃房屋時，意外尋獲屋主學生時期的舊情書與照片，透過張耘僑的協助，讓房產銷售不只是交易，更成為家族情感的連結，在美國的姐姐甚至說到，「以後我回台灣買賣不動產，絕對找你!」
張耘僑認為，信義房屋之所以能在市場中獲得客戶信任，關鍵在於完整的團隊支持。他強調，信義是直營體系，擁有法律與代書後援，能給客戶真正的保障。這也讓他在服務中更有底氣，專注於時間管理、專業提升與服務力，持續朝「千萬經紀人員」的目標邁進。
對於如何紓壓，他選擇運動與閱讀來調整狀態，「雖然生活與工作難以完全平衡，但唯有保持熱情與用心，才能在高壓中找到成就感。」從英文老師到房仲專員，張耘僑用自己的故事證明，只要願意面對挑戰、勇敢承擔，便能在不動產這條道路上找到屬於自己的舞台。
更多 NOWnews 今日新聞 報導
房市／新莊廟街商圈老城新貌 抗漲優勢+成熟機能引關注
房市／挺創作者！信義房屋獨家贊助百萬影視小說大獎
房市／「社區幫」APP 助打造電動車友善的社區
其他人也在看
Lisa「人間LV芭比」亮相巴黎大騷！甜美花俏針織裝扮，Hold住LV SS26騷場
BLACKPINK Lisa以粉嫩針織連身褲套裝，配白色包包和高跟鞋出席LV大騷，加上一頭棕色捲髮更添時尚感，展現甜美性感氛圍，引爆社群熱議。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Longchamp被封「歐洲防盜神袋」，限時76折入手！9大熱賣手袋款式推介：Le Pliage摺疊包/Le Roseau「牛角扣」手袋
說到法國品牌Longchamp，設計極簡又時尚，重點是耐用性高，難怪會紅遍全球，更是深得各地女生的喜愛。近年來，除了經典的Le Pliage摺疊包外，Longchamp更推出多款手袋，從人氣飯盒包、Hobo袋再到優雅的水桶包，每一款都魅力十足，讓人忍不住想要立刻入手！Longchamp近來更有一款備受推崇的「防盜神袋」，不僅外形時髦輕巧，還能有效阻止扒手偷竊，堪稱出遊旅行必備神器，令大家瘋狂搶購！以下即為大家精選9款Longchamp熱賣手袋，更能以比專門店更優惠的價格入手。Yahoo Style HK ・ 1 天前
網傳小米汽車突自己開走 小米:排除車輛質量問題
小米公司發言人微博發文表示,針對近日網傳「小米汽車突然自己開走」相關視頻,公司高度重視該事件,第一時間成立專項工作組展開調查並和用戶協同核實。雙方通過用戶授權的手機APP 操作日誌、車輛數據等逐一核實,得出統一結論「車輛後台數據和 iPhone 15 Pro Max 操作日誌、回應時間、車輛泊出指令均能匹配,排除車輛質量問題」。infocast ・ 9 小時前
萬綺雯上載靚相賀55歲生日 網民激讚保養得宜：還是當年的馬小玲女神
萬綺雯（蚊蚊）當年憑《我和殭屍有個約會》中飾演「馬小玲」一角走紅，又以42吋招牌煞食長腿聞名，係唔少人心目中嘅女神。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
「樂福波鞋」Rosé、Jennie私下都著，為何成為2025爆紅潮流關鍵詞？
2025年的鞋櫃裡，如果還沒有一雙樂福波鞋（Sneaker Loafer），你可能已經落後了半個時尚圈。這個結合樂福鞋優雅外型與波鞋舒適機能的「混血鞋款」，從2024年初開始默默發酵，到現在已經成為各大品牌爭相推出的當紅炸子雞。更讓人興奮的是，BLACKPINK 的 ROSÉ 和 Jennie 都穿著不同款式的樂福波鞋，她們的親身示範讓這股熱潮徹底爆發。從 New Balance、HOKA 到 MIZUNO，幾乎每個運動品牌都交出自己的款式，而每一對新款推出後都迅速售罄，證明這絕對不只是曇花一現的潮流。Yahoo Style HK ・ 1 天前
滕麗名老公朱建崑被指逼員工收工後上培訓 「朱生話唔想浪費日間工作時間」
滕麗名老公朱建崑（Matthew Chu）出任日資公司香港總監，但係有該公司疑似員工發文，直指朱生「逼人OT」仲要無補水！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
上海驚現24/8 FITNESS「致敬」香港24/7 FITNESS？｜正版已進軍內地設逾60間分店｜山寨經典「無印良品終極敗訴」事件
近年香港健身熱持續升溫，健身室像雨後春筍般湧現，24小時營運已成大勢。截至今年7月，全港運動及健身場地增至1,411間，創歷史新高」，當中24小時健身中心更錄得爆炸性增長。連鎖品牌24/7 FITNESS就像便利店一樣「總有一間喺附近」，該集團近日更於內地及亞洲各地積極擴張。閱讀更多：逆市擴充｜24/7 Fitness斥4,800萬掃大圍6,500呎樓上舖 較原價勁減5,000萬24/7 FITNESS進駐屯門大興花園 舒適堡舊舖變身全港最大分店最近上海出現一間名為「24/8 FITNESS」的健身中心，名稱與標誌字體與香港連鎖健身室24/7 FITNESS高度相似，迅速在網上掀起熱議，不少網民批評「抄得太過份」，有人戲言「24/8等於24除8＝3」，亦有人嘲笑「講去248會唔會畀人笑死」。有內地網民更在小紅書上質問該店「24/8」的「8」是甚麼意思，「官方」竟回應：「除一天八小時的睡眠時間，其它的時間都可以用來健身」網民都表示啼笑皆非。24/7 FITNESS行政總裁黃靜怡在社交平台以輕鬆口吻回應，笑說：「同事係時候研究下升級到『24/9』」。此外，她今年7月曾向本地報章透露，24/28Hse.com ・ 1 天前
華為被發現在頂級AI晶片中採用了台積電、三星和SK海力士的組件
【彭博】— 一家研究機構在拆解過程中發現，華為至少在其部分昇騰(Ascend)人工智能晶片中採用了亞洲最大科技企業的先進組件，這凸顯出中國在努力提升本土人工智能半導體生產的同時仍依賴海外硬體。Bloomberg ・ 1 天前
爆一爆｜獲周大福創建入股 牛頭角屋邨妹的奮鬥故事（Louise）
睇完新世界（0017.HK）公佈業績後，主席純官（鄭家純）講嘅一堆說話，大致係「時不與我」咁喇，新世界嘅前景即係要「等運到」。Yahoo財經專欄 ・ 12 小時前
葉萱懷孕8個月突發入院 方力申分享老婆住院照曝光入院原因
方力申於今年情人節宣布與女友葉萱（Maple）結婚，6月份透露太太懷孕消息，二人將於12月升呢做父母。方力申於上月尾分享與老婆到醫院進行產檢及參觀病房、產房嘅短片，初為人父嘅方力申更忍唔住與BB結構性超聲波自拍，仲大讚BB囡：「靚過我呀個脊骨」。不過，懷孕8個月嘅葉萱於前日（1日）突發入院；方力申亦於IG限時動態透露太太入院原因。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
消委會蛋糕｜減肥注意！Lady M未算最肥？瑞士卷只排第二 最高脂係…
消委會蛋糕報告出爐！減肥又想食蛋糕？就要看清哪款蛋糕最肥。消委會第530期聯同食物環境衞生署食物安全中心（食安中心）測試10種非預先包裝蛋糕的糖及脂肪含量，發現在100款非預先包裝的蛋糕樣本中，逾4成樣本屬「高脂」食物、2成半屬「高糖」食物，當中近1成樣本既「高脂」亦「高糖」。Yahoo Food ・ 1 天前
中國「霸總」短劇遭整頓 美國現實霸總比劇情更誇張？
中國廣電整頓「霸總」短劇，但美國現實卻天天上演真人版霸總秀：馬斯克操控市場，貝索斯分身千億，特朗普更以「霸總」姿態震驚全球，現實比劇更誇張。Yahoo財經 ・ 1 天前
港元定期存款利率大比拼 邊間銀行最高息？
銀行紛紛搶存戶，去銀行做定期存款，回報雖然未必及得上股票、債券，但勝在夠穩陣，而且簡單易明，難怪不少穩健投資者皆鍾情這種收息工具。Yahoo財經 ・ 2 天前
女股神Cathy Wood持續增持阿里及百度
有科技女股神之稱的方舟投資(ARK)創辦人Cathie Wood(伍德)，持續增持阿里巴巴(9988.HK)及百度(9888.HK)，昨日再買入逾1.4萬股阿里美國存託憑證股份，按收市價189.34美元計算，價值約274萬美元。ARK於前兩日已分別買入價值550萬和410萬美元的阿里股票。infocast ・ 1 天前
鄭秀文情迷越南法包！從香港食到去河內！究竟邊間法包咁特別？
鄭秀文（Sammi）向來愛在社交平台分享喜歡的美食，早前就分享愛上了吃越南法包！在香港食完仲未夠喉，更表示首次去越南河內旅行，當然少不了要大吃一頓越南菜，當中更分享最喜歡吃河內的哪間越式法包及其獨特食法！想知道是哪間法包深得Sammi歡心？馬上看看Yahoo Food的介紹！Yahoo Food ・ 1 天前
「Z世代凝視」是什麼？新生代職場「死魚眼」厭世冷處理溝通法：是沒禮貌還是不想虛假扮投入？
大家於職場上也有遇過讓你摸不著頭腦的 Z 世代社會新鮮人嗎？近日新聞系教授 Jessica Maddox 於社交媒體分享「 Z 世代凝視」（Gen Z Stare），為新世代的新式代溝下了新定義，一起來看看這種讓人苦惱的「死魚眼」、「厭世眼」是怎樣煉成的吧。Yahoo Style HK ・ 1 天前
中國官媒為K字簽證發文辯護：要贏得未來 就必須聚天下英才而用之
中國官方媒體近日為一項吸引全球人才的新簽證計畫辯護，此前許多居民擔憂工作機會被外國人擠佔，與此同時青年失業率已攀升至兩年高點。Bloomberg ・ 1 天前
月餅2025｜人氣奶黃月餅入手Last Call！Starbucks月餅大玩月兔皮影戲、龍點心月餅買一送一
隨著中秋佳節的腳步漸近，今年三大人氣品牌，Starbucks、龍點心和米芝蓮一星食府香港逸東酒店逸東軒都推出了令人心動的奶黃月餅，Starbucks星巴克幻影月餅更有三款精心製作的限定口味，包括大家都喜愛的流心奶黃月餅及兩款驚喜口味。而龍點心享有優惠，折後每盒平均只需$114。想以超值價格品嚐精緻月餅，與家人共度團圓時光嗎？立即看內文入手優惠！Yahoo Food ・ 17 小時前
大陸火鍋 vs 香港火鍋 網民熱論邊個好食啲？ 肥牛關鍵要睇呢樣嘢？邊度嘅肥牛最唔好食？
最近有網民於網上討論區發帖，比較大陸潮汕牛肉火鍋跟香港火鍋的分別，樓主表示香港火鍋多年來都以肥牛為主，甚至現時周街都是和牛餐，但肥牛太油會搞亂湯底，需頻繁撇油；若選走肥部位，急凍肉又難食；相反，大陸的潮汕牛肉火鍋用新鮮牛肉，脂肪低的部位依然美味，樓主還提及於汕頭食過一次後「返唔到轉頭」，加上大陸火鍋價錢較平，一餐香港火鍋價錢可於大陸食兩至三餐，性價比更高！帖文一出，網友熱議紛紛，有人認為香港火鍋食材種類較多、海鮮靚、湯底亦較健康，有人則指大陸牛肉雖新鮮，但牛種及處理方式有差異，肥牛好壞關鍵在於「牛味」與「新鮮度」！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 1 天前
首批香港居民內地個人貸款近日於深圳發放
《央視新聞》報道，依託深港跨境數據驗證平台的香港居民內地消費貸款，近日在深圳發放。標誌深港跨境金融試點取得突破。報道指，本次試點通過創新應用區塊鏈技術，在信息主體充分授權下，實現香港居民徵信數據高效核驗，有效解決香港居民因內地徵信空白導致的跨境融資難題。AASTOCKS ・ 1 天前