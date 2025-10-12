曾樂彤性感出嫁唔急造人 閃爆婚戒搶鏡

歌手曾樂彤與音樂人徐浩今晚（12日）假尖沙咀舉行婚宴，來賓星光熠熠，有蔡卓妍、衛詩雅夫婦、張繼聰夫婦、Gin Lee、關智斌等，MIRROR除了姜濤、Lokman以及Stanley之外，其餘成員到齊，非常熱鬧！擔任姊妹團的戴祖儀，影相後急急腳返回場內，應該相當忙碌。

一對新人應傳媒要求接吻，又一同展示手上的鑽戒，徐浩受訪時自爆今早講愛的宣言時，一講到曾樂二字即爆喊，喊到要趴在櫃上冷靜吓，又指剛才注册時也有落淚，而曾樂彤亦表示很感動，但要控制住面部表情，續指回看今早的相片時，見到徐浩扭曲的表情即忍不住爆笑，都有問徐浩介不介意發給傳媒，愛妻號徐浩當然識做：「只要你開心就OK。」被老婆讚：「錫老婆會發達。」

問到兩人何時去度蜜月，曾樂彤就指老公後日便要開工，自己下星期亦要飛往外地，徐浩續指希望下年2月，曾樂彤即叫他不要許下空頭支票，但直言自己無所謂，更形容兩人是好Chill的相處模式，經常趁有空就去旅行，所以可以當某次旅行是度蜜月，貼心發言即令徐浩大呼娶到她很幸福。而問到會否開始造人？曾樂彤即表示：「單身就Chur結婚，結婚就Chur生仔，我真係覺得做人唔需要咁Harsh，尤其依家啱啱先可以周圍飛，個大環境又開始好番，我覺得我哋要積極去做一啲應該Focus嘅嘢。」

講到外父有否向徐浩訓示，他表示自己與外父外母的關係很好，老婆亦與自己父母關係很好，更笑言兩家父母之間也很友好，私下會一同約出街，因此不擔心婆媳關係。提到今早的接新娘環節，問到曾樂彤有否叮囑姊妹不要玩新郎玩到太盡？她就笑謂：「我又冇喎，因為我好鍾意睇佢畀我折磨，即係見到佢有少少唔舒服或者難受，我會覺得好有趣，不過我啲姊妹都輕手嘅。」反而平時一向不容易哭的姊妹，都因徐浩的真情流露而感觸落淚，令她感到很驚訝，而拋花球環節則由曾樂彤侄女搶得。

提到好姊妹蔡卓妍日前為她舉行了Bridal Shower，她表示很驚喜，亦很感謝她為自己舉辦了這個派對，直言這是人生第一個為自己而設的派對，更集齊了她多年來的好友，問到老公有否比過這樣的驚喜？曾樂彤就指即使老公很忙，但只要一有時間就會做些很貼心的事，又自爆昨日有少少婚前恐懼症，老公得知後即買了她最喜歡的朱古力，再貼上「唔好擔心」的Memo，充滿心意的禮物令她很珍惜，更透露一直有收藏老公所寫的字條。問到她的婚前恐懼症來源，她坦言：「由細到大我都冇諗過會結婚，連啲小學同學都同我講『你嗰時又話唔結婚』，所以係有少少擔憂，但係完全唔關佢（徐浩）事，即係佢係一個完全令到我覺得可以結婚嘅人，因為我個人都好有自己嘅一套，所以我覺得佢真係一個好好嘅人。」

婚宴星光熠熠，蔡卓妍、衛詩雅夫婦、張繼聰夫婦、Gin Lee、關智斌等，MIRROR除了姜濤、Lokman以及Stanley之外，其餘成員到齊，非常熱鬧！當中Ian單拖現身，他表示送人請當禮物，其他8子被問到送甚麼禮物時笑言：「送人囉！（現場會唔會唱歌？）佢哋都聽慣，應該唔想聽。（會唔會幫手頂酒？）佢有其他兄弟，可能佢哋想見到徐浩醉呢！」而擔任姊妹團的戴祖儀，影相後急急腳返回場內，應該相當忙碌。

