最平稅貸利息、現金優惠回贈大比拼 抓緊借平錢機會
32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？
近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
這個帥哥是誰？任誰看十次，也許都認不出是曾比特。大家都留言說：「健身就是最好的整容方法。」不少人形容是整容級的大改造，也指當初在《造星》時，他長得像四十出頭的大叔，這次是直接減齡十五年！
曾比特在《造星2》後簽約環球唱片，出道歌曲《我不如》非常受歡迎。不久後轉戰內地市場，在《聲生不息》及《披荊斬棘》中以實力派小鮮肉的姿態獲得知名度，一頭爆炸頭繼續成為他的標誌。2023年，他在九個城市開始巡迴演唱會，年末再因為為王家衛首部電視劇《繁花》獻唱插曲，包括翻唱經典的〈一生何求〉和〈再回首〉，人氣又再次升級。
上月底在英皇主席楊受成慶祝和太太結婚40周年的宴會上，曾比特也有份出席。Mani霍汶希指，在為《造星2》擔任決賽評判時已留意到曾比特，只是一直未有合作的機會：「我們看到他的才華，看到他是對音樂有堅持的藝人。」
曾比特由出道至今，也是多以闊版型服裝示人：over sized牛仔褸、墊膊西裝，也許是這樣，才顯得他的爆炸頭不過份誇張。但同時因為服裝關係，甚少看到他的真實身型。但他曾在去年年中就分享自己開始認真健身，在今年五月的草莓音樂節，他穿上白背心示人，手臂線條已非常明顯，顯然在健身房非常努力。
這次的腹肌照，也許是他首次露肉。他分享指要每個星期健身六天、每天操兩小時的成果，非常了不起。剪走了爆炸頭，變成輕盈多了的羊毛捲，這個樣子的曾比特，令人更期待在新公司的動向！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
馬思純減肥法爆紅，半年內勁減25kg？易肥體質必學「減重4階段」穩定體重不復胖
唐綺陽勁減26kg「瘦成閃電鉛筆腿」登上金鐘獎紅毯！3大「國師減肥心法」大公開，超自律「管控嘴巴」戒掉手搖飲品
其他人也在看
降本求生！雷諾終止與Valeo合作 傳轉向中國供應商開發無稀土馬達
《路透》周一 (10 日) 援引知情人士消息報導，法國汽車製造商雷諾 (Renault) 終止與汽車零件大廠法雷奧 (Valeo) 合作開發無稀土電動車馬達的計畫，並轉而尋找成本更具競爭力的中國供應商。據悉，這項決定尚未對外公布，顯示鉅亨網 ・ 1 天前
股神巴菲特稱將低調行事 擬加快捐贈步伐
股神巴菲特周一表示，計劃向四個家族基金會捐贈價值超過13億美元的巴郡(BRK.A.US)公司股票，並透露打算在有生之年加快捐贈步伐。 年屆95歲的巴菲特將於今年底退任首席執行官一職，並表示將保持低調，包括不再撰寫巴郡備受關注的年度報告，也不會在年度股東大會上發言。 巴郡發表聲明表示，巴菲特將其所持1,800股A類股轉換為270萬股B類股，隨後他將把其中150萬股捐贈予以已故妻子Susan Thompson Buffett命名的基金會，並將40萬股分別捐贈予其三個子女名下的基金會。巴菲特在信中表示，他希望加快向子女捐贈資產的步伐，以便他們能夠處置他的全部遺產。然而，他希望保留相當數量的A類股份。 (sw/t)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
為何巴菲特暫時不會出售巴郡持股？
巴菲特 10 日在最後一封致股東信中，企圖消除投資人對他即將退休的擔憂。鉅亨網 ・ 10 小時前
最後一天！lululemon男裝低至3折 運動長褲低至$320、防潑水外套也有平｜雙11優惠2025
雙11優惠最後一天，lululemon更多抵買服裝陸續推出！之前為大家介紹了瑜伽服以及休閒服裝的優惠，Yahoo購物專員發現其實不少男裝也很值得入手。lululemon簡潔配色與簡約設計的理念，除了運用在瑜伽服上大獲成功之外，用在男裝上也毫不違和，很多男生對於男裝的要求就是實穿且看起來不會花俏，最好就還附有功能性設計，這次就來為大家介紹各種值得入手的男裝吧！而且lululemon官網即使買一件衣服都免運費，各位男士不用花盡心機夾單，看中哪一件就入手哪一件，輕鬆方便！Yahoo Style HK ・ 12 小時前
Netflix首座主題樂園將開幕 落腳美國賓州免費入園
（法新社美國普魯士國王10日電） 推出臨時快閃活動多年後，串流影音巨擘Netflix本週將首度進軍主題樂園領域，與娛樂龍頭迪士尼（Disney）和環球影業（Universal Studios）較勁。Netflix的「Netflix之家」（Netflix House）主題樂園將於12日在美國賓州費城郊區的普魯士國王（King of Prussia）購物中心開幕。法新社 ・ 13 小時前
霍汶希爆曾「陪瞓」容祖兒 失戀時獲謝霆鋒探望勸勉「仔死仔還在」
管理無數英皇藝人嘅霍汶希Mani，早前接受周國豐嘅youtube節目訪問，細數32年來嘅經理人生涯，更大爆同容祖兒及謝霆鋒嘅私下互動，有情有義之餘亦十分好笑。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
鳳凰｜熱帶氣旋警告取消 天文台發強烈季候風信號｜Yahoo
天文台在晚上 9 時 40 分取消所有熱帶氣旋警告信號，並隨即發出強烈季候風信號。Yahoo新聞 ・ 2 天前
海俊傑太太急性肝硬化急需換肝 今凌晨上載拖手照交代情況 外母：分秒必爭
1994年新秀冠軍海俊傑，日前拍片聲淚俱下表示任職化妝師嘅太太莫家慈（Effie）患上急性肝硬化，身處內地醫院，需籌款70萬進行換肝手術。而佢同外母就喺廣州中山大學附屬第一醫院守候，佢哋每日只有一小時視像通話與在重症監護病房嘅Effie聯繫，其外母表示Effie正等待肝源接受肝臟移植手術，形容現時情況係分秒必爭。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張頴康宣布離巢TVB 劉德華契仔效力19年感謝兩大影帝 娶埋「東張女神」組幸福家庭
曾獲TVB萬千星輝頒獎典禮飛躍進步男藝員嘅張頴康，尋晚突然宣布離巢TVB，結束19年賓主關係。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
保安局製作主題短劇 讓小朋友學習國安知識
【Now新聞台】政府加強對兒童的國安教育，保安局局長鄧炳強表示會製作更多主題短劇，讓小朋友學習國安知識。 鄧炳強：「現在資訊泛濫，抹黑、虛假訊息和謠言的傳播已變得容易，因此我們希望做一套劇，能夠設計讓一些同學有代入感的劇情，讓幼小學生認識到國家安全與守法意識相關的概念，例如甚麼是散播假消息，何謂煽動仇恨、濫用自由等。」#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
雙11優惠2025｜曼谷機票＋酒店只要$1,111！2024年開幕新Accor酒店、鄰近EmSphere商場｜泰國平機票
今個冬天想去曼谷避寒，過一個暖笠笠聖誕，就要留意Trip.com雙11的一口價機票優惠啦！Trip.com將於11月12日9pm推出曼谷自由行套票優惠，香港快運來回BKK機票，再加2晚2024年開幕新Accor酒店住宿，連稅只要$1,111！搶到的話，就可以在2026年2月28日前快閃曼谷玩返3日，即睇優惠詳情！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
狗主注意！將軍澳海濱長廊近日現可疑食物
【動物專訊】將軍澳狗主注意！將軍澳海濱長廊單車徑旁在11月3日及昨日（11月10日）分別出現可疑米飯，有狗主擔心是毒餌。有居民又向本報表示，近日有人在私人屋苑Savannah的居民WhatsApp群組中發表針對狗狗的言論，包括聲言找外面力量「解決」狗狗問題，又指狗狗威脅到人身安全，便要選擇人道毀滅等，令狗主們十分擔心狗狗的安全。惟現時未知道那些米飯是否毒餌，亦未能證明事件與發言者有關。 報料者對本報表示，在11月3日及昨日均在單車徑旁發現可疑米飯，而那位置平時有很多狗主放狗經過，令人擔心是毒餌，因此希望提醒狗主留意和小心。 他又表示，最近有人在Savannah的居民群組投訴鄰居的狗狗，更在11月7日作出十分偏激的發言，包括有人問是否想隻狗人道毀滅才開心時，那人說：「如果真係威脅到大家人身安全，人道毀滅就係合理既選擇嚟架。」那人又說：「講極都係歪理既話，自己搞唔掂就唯有搵外面既力量解決啦。」 現時未知那些可疑米飯是否有毒，亦不知道和發表上述言論的人士是否有關。本報呼籲狗主小心留意，避免狗狗在散步時誤食可疑食物，另如發現有人投放毒餌，請拍下證據及馬上報警。 根據《防止殘酷對待動物條例》，任香港動物報 ・ 12 小時前
押尾學「不能播」緋聞驚魂！ 15年獄中米飯早起換假釋！
回溯2009年7月，押尾學和女友在六本木高級公寓嗑搖頭丸助興，女友暴斃，他卻未報警，企圖用冰袋、毯子掩蓋，還想丟屍！警方破門而入，抓到他持毒遺棄屍體妨礙司法，判5年半。Japhub日本集合 ・ 1 天前
泫雅Waterbomb突然暈倒，引起「體重焦慮」討論；新世代審美觀，告別病態追求體態健康的「月經正常美」
泫雅日前在澳門Waterbomb大型音樂節表演期間突然暈倒，在場人士包括粉絲都相當關注泫雅的身體狀況。事後泫雅醒來後更馬上發聲明，與觀眾報平安的同時亦道歉，指「我也甚麼都記不起來了」，並承諾會繼續努力增強自己：「我會努力增強體能，持續努力。如果一切都如我所願當然最好，但我會盡我最大的努力……！ ！」。Yahoo Style HK ・ 20 小時前
順利邨多張立法會選舉海報被毀壞 警列刑事毀壞
【Now新聞台】順利邨有多張立法會選舉海報被毀壞，警方列刑事毀壞跟進。 行人天橋上，多張立法會選舉海報被撕毀及剪爛。事發在早上9時多，警方接報指，順利邨利明樓對開的行人天橋有多張選舉海報損毀，列作刑事毀壞跟進。#要聞now.com 新聞 ・ 15 小時前
大陸紅毯「人人避迪麗熱巴」！業界承認：不敢把女星排在她前後 慘烈對比內幕曝光
大陸娛樂圈紅毯競爭激烈，有媒體爆料指出，部分藝人宣傳團隊在安排紅毯出場順序時，會特別擬定「避開名單」，其中迪麗熱巴被列為重點對象。據報導，有宣傳人員坦言，如果帶的是女藝人，誰都不想被排在迪麗熱巴前後：「那樣視覺衝擊太大，對比太慘烈了。」消息一出立刻引發熱議。姊妹淘 ・ 1 天前
61歲關詠荷近照曝光！淡出多年「仍美得像40歲」 暖心為粉絲實現20年約定
61歲港星關詠荷信守20年前承諾，8日特地舉辦粉絲見面會，履行當年與粉絲相約「20年後再見」的約定。淡出演藝圈多年的她久違亮相，氣質依舊溫柔迷人，令粉絲紛紛驚呼「完全沒變」。姊妹淘 ・ 11 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
WATERBOMB澳門2025｜泫雅表演期間突然暈倒被緊急抱走 發文道歉報平安：甚麼都記不起來了
韓國女星泫雅以火辣身材見稱，台上表演也十分吸引觀眾。今日（9日）她現身澳門water bomb音樂節表演時，突然暈倒在舞台上，身體狀況引起關注。事發時，泫雅穿著一套牛仔表演服在台上演唱，沒想到下一秒竟從舞台上倒下，身旁的舞蹈員立即到身邊扶起，隨後，泫雅便被現場工作人員緊急抱起到舞台下。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
姚焯菲Chantel邀李克勤兒子Ryan拍片 激罕正面上鏡拖手仔令緋聞再升溫
姚焯菲（Chantel）現正於美國紐約大學（NYU）修讀Music Business課程，《聲夢傳奇》奶爸李克勤嘅大子李立仁（Ryan）亦係校友，修讀電影電視學系，開學僅半個月，二人已成為好友Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前