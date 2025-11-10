32歲曾比特Mike生日發佈火辣腹肌照！轉投英皇，瘦下來、換新髮型後原來是潛力股？

近年專注在內地發展的Mike曾比特，突然在32歲生日發佈近照，宣布轉投新公司英皇。換了新髮型、瘦了一個圈，咬著背心，露出結實的手臂和腹肌。無論怎樣看，都難以想像這是《造星2》那個看起來很老實的肥仔。當然不能抹煞英皇的造型改造能力，但看來決心健身，真的可以改寫人生。

這個帥哥是誰？任誰看十次，也許都認不出是曾比特。大家都留言說：「健身就是最好的整容方法。」不少人形容是整容級的大改造，也指當初在《造星》時，他長得像四十出頭的大叔，這次是直接減齡十五年！

曾比特在《造星2》後簽約環球唱片，出道歌曲《我不如》非常受歡迎。不久後轉戰內地市場，在《聲生不息》及《披荊斬棘》中以實力派小鮮肉的姿態獲得知名度，一頭爆炸頭繼續成為他的標誌。2023年，他在九個城市開始巡迴演唱會，年末再因為為王家衛首部電視劇《繁花》獻唱插曲，包括翻唱經典的〈一生何求〉和〈再回首〉，人氣又再次升級。

上月底在英皇主席楊受成慶祝和太太結婚40周年的宴會上，曾比特也有份出席。Mani霍汶希指，在為《造星2》擔任決賽評判時已留意到曾比特，只是一直未有合作的機會：「我們看到他的才華，看到他是對音樂有堅持的藝人。」

曾比特由出道至今，也是多以闊版型服裝示人：over sized牛仔褸、墊膊西裝，也許是這樣，才顯得他的爆炸頭不過份誇張。但同時因為服裝關係，甚少看到他的真實身型。但他曾在去年年中就分享自己開始認真健身，在今年五月的草莓音樂節，他穿上白背心示人，手臂線條已非常明顯，顯然在健身房非常努力。

這次的腹肌照，也許是他首次露肉。他分享指要每個星期健身六天、每天操兩小時的成果，非常了不起。剪走了爆炸頭，變成輕盈多了的羊毛捲，這個樣子的曾比特，令人更期待在新公司的動向！

