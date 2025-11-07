專訪｜方力申分享太太懷孕趣事竟被師奶鬧？
曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口
《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！
對於簽約Mike，英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）表示：「《造星》時間已經有留意佢，不過一直未有機會合作。我哋睇到佢唔只係一個有才華嘅歌手，更係一個對音樂有堅持、肯不斷突破自己嘅藝人，亦都好欣賞佢對音樂嘅熱誠同埋嗰份純真。」後來二人於一個場合認識後成為朋友，「呢個緣分就係咁開始，一直都想同佢合作，終於有機會合作到。相信佢加入公司之後，一定會帶俾大家更多驚喜。」提到加盟新公司契機，Mike指一切都是綠份，「係一個好自然嘅過程，雙方對音樂嘅理念好夾，感覺啱Channel，所以就決定一齊開展音樂新旅程啦！」
加入新公司，歌迷最關心的，當然是幾時有新歌聽，Mike就話：「慢工出細貨！想俾大家見到唔一樣嘅曾比特，所以喺揀歌上面都花咗唔少時間，同A&R都開咗好多會，希望呈現到一個最好嘅效果俾大家。」雖然直言「慢工」，不過他亦很識做，即刻補飛，「不過都會應承大家加快速度！」至於開show，Mike則霸氣回應：「絕對會！」但他亦十分老實，「現階段歌曲嘅數量都比較不足，所以大家俾少少時間我，先用唔同嘅新歌去轟炸大家，等所有嘢準備好就會同大家開一個盛大嘅party。」他笑言已經問定老闆、英皇集團主席楊受成博士，「我已經事先問定老闆，老闆應該叫我去啟德唱，希望唔係啟德地鐵站，哈哈。」
提到公司眾多猛人，最想跟哪一位合作，他竟然將目標指向老闆！「希望可以同老闆合作出一首歌，因為平時都係聽老闆演講，但係甚少聽佢唱歌，所以我希望今次我入到嚟可以令老闆開金口，哈哈。」這願望認真特別！他續說終極期望是跟公每一位都合作一次。出碟則是短期目標，「當然要focus音樂同唱歌，同埋喺香港做返多啲show。」他又強調：「我覺得我係Live型歌手，一直好想透過Live同大家近距離接觸，將我嘅音樂上嘅能量傳遞俾大家。」
其他人也在看
結業潮2025｜深水埗開業18年串燒店「標叔叔小食店」結業 主打港式串燒 招牌巨型燒雞髀
深水埗串燒老店「標叔叔小食店」日前被網民發現已於10月底結業，由網民上傳的圖片中可看到，小店擺放了一塊寫上「最後一晚 光榮結業 再見!!」的膠板，店方早前也在社交媒體預告結業「我哋係專業燒烤員，多謝大家一路以嚟嘅支持」，不少街坊網民都大感可惜。Yahoo Food ・ 4 小時前
結業潮｜古天樂林峯曾光顧 火鍋店「城寨煲皇」明年2月結業
曾招待古天樂、林峯、伍允龍、劉俊謙等《九龍城寨之圍城》演員的尖沙咀火鍋店「城寨煲皇」，周二（4日）公布將在明年2月中結業，稱「市場變得太快，口味都唔同咗」，決定「喺最好嘅狀態劃個句號」。am730 ・ 23 小時前
專訪｜方力申偶像年代要收收埋埋 現大方分享太太懷孕趣事 最後竟被師奶狂鬧？
方力申即將在澳門開騷，原來對上一次搞個人音樂會，已是17年前。他不單預告會跳舞，下年更打算開香港站，重拾歌手身份。講起身份，今年他就多了個「丈夫」與「爸爸」身份Yahoo 娛樂圈 ・ 22 小時前
何超蓮逛街被野生捕獲 網民批新造型：造型像幾十年代以前的
已故賭王何鴻燊三房女兒何超蓮擁有甜美外貌和Fit爆身材，獲封為「最美千金」，不時於社交平台大晒美照，亦係各大時裝品牌寵兒，被唔少網民大讚時尚觸覺超好。不過，有網民近日於上海逛街時野生捕獲何超蓮，意外令何超蓮當日造備受關注。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
陳百祥爆曾志偉入TVB做高層「係想炒咗余詠珊」 力踩電視台冇得做
炎明熹同TVB約滿後自組公司再出發，同TVB關係友好嘅陳百祥早前回應時直指「而家冇人要靠TVB，邊有人仲要靠TVB」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
JPEX案︳《全民造星》酒粒仔趙敬賢被起訴 2年前被捕後繼續操肌練拳
虛擬幣平台JPEX案，警方於2年前拘捕多人後，近日正式向當中16人落案，當中包括網紅林作、陳怡（原名陳穎怡）等，而曾參加頭兩季《全民造星》嘅「酒粒仔」趙敬賢，同樣被起訴。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
謝霆鋒與兒子Lucas行街被野生捕獲 頻頻回頭展現柔情慈父一面
謝霆鋒與張柏芝育有兒子謝振軒（Lucas）與謝振南（Quintus），縱然分開生活，但謝霆鋒與囝囝感情仍深厚，兩名兒子4月時皆有到場力撐謝霆鋒啟德演唱會；Lucas又先後被拍到與爸爸謝霆鋒滑雪及玩賽車度假。有指，Lucas即將到澳洲讀書，於是謝霆鋒藉空閒時間陪兒子到中環添購日用品，有網民野生捕獲二人，並將照片分享到小紅書，留言：「天吶，謝霆鋒居然從我身邊跑了過去」、「周末來香港置地逛街的時候，居然偶遇了謝霆鋒，本來好帥啊。」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
53歲陳慧琳分享「貼地」減肥秘訣！拒食和牛及煎炸食物，食得清淡但不要捱餓：唔好刻薄自己
陳慧琳事情家庭兩得意，現年 53 歲的她除了能輕鬆駕馭一連 10 場演唱會，凍齡美貌及身材依然如少女般緊實年輕。 Kelly 曾公開分享「不愛醫美」怕「面癱」，更崇尚自然保養及減肥方法。一起來看看她的減肥秘訣，養成凍齡美肌及強健體魄！Yahoo Style HK ・ 1 天前
歐聯變英超樂園？ BBC：英格蘭主宰歐洲足球
Opta數據模型預測歐聯晉級機會，6支英超球隊之中，熱刺晉級機率最低，但亦有72%。點解英超咁勁，BBC有分析原因。Yahoo 體育 ・ 23 小時前
美斯反駁C朗：沒有甚麼比捧世盃意義非凡
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度近日聲稱不需要世界盃來證明自己的價值，那邊廂，美斯則在一個論壇上，稱作為一個職業球員，沒有甚麼錦標比世界盃更令人嚮往。最近與皮雅斯摩根的訪談，基斯坦奴朗拿度不同意他需要贏得世界盃，才能與美斯（Lionel Messi）相提並論之說，認為靠一項只有6至7場的比賽，來證明自己有多偉大並不公平，同時也不認同美斯比他更優秀的看法。不過，美斯周三出席在佛羅里達州舉行的美國商業論壇時，就談到2022年捧走世界盃所給予他的喜悅：「很難用言語來表達這個冠軍對我個人、家庭、我的隊友以及整個國家意味著甚麼。整個國家都在慶祝，我們渴望這麼多年後，再次贏得冠軍，對我來說，意義非凡。」這名未決定明夏會否6戰世盃的阿根廷球星續謂：「首先，對於一名球員來說，贏得世界盃是至高無上的成就，就像任何職業人士達到巔峰一樣。世盃之後，就沒有甚麼比這更令人嚮往的了。你不能再奢求更多，而且，在此之前，我已經非常幸運地獲得了所有榮譽。」美斯最後在論壇上帶來這樣的比喻：「當我經歷過2014年在決賽落敗的痛楚，當終於贏得這座獎盃時，就像我說的，我不是在做比較，但總括來說，感受和我孩子出生時一樣。」now.com 體育 ・ 15 小時前
C朗：曼聯不會有奇蹟
【Now Sports】基斯坦奴朗拿度最近接受名嘴皮雅斯摩根的訪問中，除了提及自己可能離退役不遠，也說到了舊東家曼聯。曼聯近績有起色，4場不敗，在聯賽榜重返前10，但曾兩度效力該隊的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）在訪問中似乎唱反調：「他（領隊阿摩廉）已經盡力了，你還要甚麼？奇蹟嗎？奇蹟是不可能的。」C朗不是要批評自己的葡萄牙同胞兼前國家隊隊友，而是認為內部根深蒂固的問題，很難讓紅魔帶來本質的改變：「曼聯依然在我心中，但我們都必須誠實地撫心自問，他們現在走錯了路。他們擁有優秀的球員，但其中一些人，似乎並不真正理解曼聯的意義......你必須依靠有智慧和遠見的人，才能像曼聯多年前那樣，為未來奠定基礎。」「看看堅尼、加利尼維利、碧咸和畢特，他們是如何從年輕球員變成偉大球員的，」他續謂：「但現在的曼聯缺乏一個完整的體系，我希望這種情況在未來能有所改變，因為這間球會本身的潛力是巨大的。」now.com 體育 ・ 1 天前
一年半狂減45kg！日本女諧星靠2個小改變，成功瘦掉「半個自己」網驚：根本重生等級！
說到日本藝人成功瘦身的代表，絕對不能不提到知名諧星 Yuriyan Retriever（吉田有里）！1990年出生、現年35歲的她，以大膽幽默的表演風格與率真的個性爆紅，是日本「棉花糖女孩」的代表人物女人我最大 ・ 20 小時前
林嘉華逼供安德尊成功 大王首度大方認愛宋芝齡？！
TVB午間節目《流行都市》嘅王牌主持安德尊(大王）同宋芝齡，friend到似情侶多過拍檔。前年大王62歲生日正日，《流行都市》全廠搞驚喜為壽星祝壽，但係場面似係大王同宋芝齡嘅放閃儀式一樣，sweet到爆。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
導演、場主、助手、策展人父親被騷擾 紐約「中國獨立電影節」宣佈取消
原定於本周六（8 日）起在紐約舉行的中國獨立電影節，疑受跨境打壓，昨日（5 日）宣佈取消。身在美國的策展人朱日坤在社交平台表示，自上周五(30 日）起陸續收到來自中國的消息；先是其父親上周五凌晨致電給他「問我好不好」，其後再得悉一位協助他處理雜務的女士被帶走警告，本來參與電影節的導演亦逐一透過電郵以各種理由退出，結果八成影片被迫抽起，電影節無法舉辦。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
當面對質朗尼 VDV：你的評論有點過火……
【Now Sports】曼聯名宿朗尼最近與利物浦隊長雲迪克隔空針鋒相對，雙方在周二歐聯賽後當面對質，氣氛有點緊張，但兩人神情尚算輕鬆有笑容。朗尼（Wayne Rooney）早前在節目中批評雲迪克和沙拿上季續約後，今季並未發揮出作為老大哥應有的精神，還稱從他倆的身體語言可略知一二，但VDV作出反擊，雖然先讚揚朗尼是位傳奇，卻認為其言論屬於「懶惰的批評」，將利物浦近期成績欠佳推卸在資歷老的球員身上。兩人在紅軍周二擊敗皇家馬德里賽後相遇，雲迪克受訪時還站在朗尼身邊，談到最近的批評，他回應道：「因為我們是利物浦，如果連續輸掉4、5場比賽，受到批評是應該的，但有時人們的反應過度了，身在大多人可以輕易藉平台發表意見的世界，常被拿來炒作，尤其我認為那些曾踢過最高水平比賽、經歷過高山低谷的前球員，更應該客觀一點看待問題。」VDV這番話明顯說給朗尼聽，後者先是尷尬笑說：「那我不再多說了，我是想刺激他們，讓他們取得一波連勝。」他隨後再解釋：「我覺得我之前說的很中肯，畢竟當你贏得英超後，卻遭遇3到4場連敗，利物浦近幾年很少出現這種情況。雲迪克是隊長，我認為這是他帶領隊友的機會，也是我之前想說的，這種情況在足now.com 體育 ・ 2 天前
金式森林 ｜何廣沛陳浚霆聲線問題獲封「電視城兩大雞仔聲」
一集連爆兩大高潮位，分別是被學勤（陳浚霆飾）及嘉欣（陳星妤飾）偽造錄音誣衊教唆嘉欣自殺的高深（羅子溢飾），以「偽造錄音」以牙還牙；以及林澄（陳曉華飾）剛放監出來的親阿哥林耀（唐嘉麟飾）大鬧法庭鬧…Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前