曾比特Mike加盟英皇大晒腹肌 預告音樂轟炸歌迷 願望清單首項：要老闆開金口

《全民造星II》出身、以爆炸頭為標誌的實力唱將曾比特（Mike）正式加盟英皇娛樂。今日（7日）是Mike的生日，他特別在社交平台上宣佈這項好消息，並大晒苦練而成的六嚿腹肌相，原來Mike每個星期做足六日Gym，無論當日工作與否，都風雨不改每次做足兩個鐘，展現新開始的決心！

對於簽約Mike，英皇娛樂集團營運總裁霍汶希（Mani）表示：「《造星》時間已經有留意佢，不過一直未有機會合作。我哋睇到佢唔只係一個有才華嘅歌手，更係一個對音樂有堅持、肯不斷突破自己嘅藝人，亦都好欣賞佢對音樂嘅熱誠同埋嗰份純真。」後來二人於一個場合認識後成為朋友，「呢個緣分就係咁開始，一直都想同佢合作，終於有機會合作到。相信佢加入公司之後，一定會帶俾大家更多驚喜。」提到加盟新公司契機，Mike指一切都是綠份，「係一個好自然嘅過程，雙方對音樂嘅理念好夾，感覺啱Channel，所以就決定一齊開展音樂新旅程啦！」

加入新公司，歌迷最關心的，當然是幾時有新歌聽，Mike就話：「慢工出細貨！想俾大家見到唔一樣嘅曾比特，所以喺揀歌上面都花咗唔少時間，同A&R都開咗好多會，希望呈現到一個最好嘅效果俾大家。」雖然直言「慢工」，不過他亦很識做，即刻補飛，「不過都會應承大家加快速度！」至於開show，Mike則霸氣回應：「絕對會！」但他亦十分老實，「現階段歌曲嘅數量都比較不足，所以大家俾少少時間我，先用唔同嘅新歌去轟炸大家，等所有嘢準備好就會同大家開一個盛大嘅party。」他笑言已經問定老闆、英皇集團主席楊受成博士，「我已經事先問定老闆，老闆應該叫我去啟德唱，希望唔係啟德地鐵站，哈哈。」

提到公司眾多猛人，最想跟哪一位合作，他竟然將目標指向老闆！「希望可以同老闆合作出一首歌，因為平時都係聽老闆演講，但係甚少聽佢唱歌，所以我希望今次我入到嚟可以令老闆開金口，哈哈。」這願望認真特別！他續說終極期望是跟公每一位都合作一次。出碟則是短期目標，「當然要focus音樂同唱歌，同埋喺香港做返多啲show。」他又強調：「我覺得我係Live型歌手，一直好想透過Live同大家近距離接觸，將我嘅音樂上嘅能量傳遞俾大家。」

