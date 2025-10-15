曾涉西藏問題 德樂隊取消上海演出

【on.cc東網專訊】德國知名電子樂隊Kraftwerk原定在上海登台，惟主辦方周一（13日）宣布樂隊因不可抗力因素無法出席，樂隊過去曾聲援西藏獨立。

乾杯音樂節將於周六至下周日（18至19日），在上海市楊浦區復興島舉行。主辦方指，Kraftwerk周六（18日）的演出取消。公告又稱，中國獨立音樂人左小祖咒因個人行程變化，無法參與演出。

北京音樂公司「摩登天空」2013年4月邀請Kraftwerk參加草莓音樂節，但樂隊成員赴華簽證被拒。他們1999年曾參與「Free Tibet」（自由西藏）的演出計劃，雖然演出最終因場地原因取消。至於左小祖咒曾因艾未未事件、強拆等事件多次引發爭議。

