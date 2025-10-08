曾玩到該邊拉傷！林予晞金鐘對手點名嚴正嵐

▲林予晞（如圖）今（8）日出席金鐘聯訪，透露入圍金鐘視后的心境，喊話好友嚴正嵐：「至少紅毯要贏」，還自爆曾和好友玩到該邊拉傷。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 40歲女星林予晞今年以《死了一個娛樂女記者之後》，四度闖金鐘，入圍「迷你劇集／電視電影女主角獎」，將與楊小黎、楊麗音、韓寧、嚴正嵐競爭。而今（8）日，林予晞與姚淳耀、范少勳出席金鐘聯訪，透露了得知入圍視后的當下直接落淚，而在被問到競爭對手時，直接霸氣喊紅毯要贏好友嚴正嵐，還自爆曾跟對方玩到拉傷該邊。

林予晞採訪中透露得知入圍視后當下時，正在與姚淳耀拍攝料理實境節目《星廚之戰》，自己躲起來看入圍公布，聽到自己名字被念到的那一刻，當場落下淚水，「我很在意這次的作品」。除此之外，她還是《死了一個娛樂女記者之後》中唯一入圍演員獎的人。

▲林予晞（中）與姚淳耀（左）、范少勳（右）出席金鐘聯訪。（圖／記者嚴俊強攝）

林予晞點名嚴正嵐 放話：至少紅毯要贏

而被問到誰是最強勁對手時，林予晞先點名好友《我的意外室友》的嚴正嵐，說不管誰得獎都會開心，但自信喊話「至少紅毯要贏」，透露對方在節食，自己則在健身。林予晞還提到過去會和陳妤3人一起在家玩，自己還曾因勝負欲太強，比賽劈腿時，直接拉傷該邊，到現在都會隱隱作痛，所以無法做一些瑜珈動作。

而今日參與聯訪的還有以《我的意外室友》入圍「迷你劇集／電視電影男主角獎」的姚淳耀，以及入圍「戲劇節目男主角獎」的《X！又是星期一》的范少勳，兩人也都笑容滿面，藏不住入圍金鐘的好心情。

林予晞演娛樂記者獲好評 劇中親揭業界幕後真相

《死了一個娛樂女記者之後》劇情講述娛樂記者劉知君（林予晞 飾）進入媒體業多年，一直保持「有多少證據寫多少話」信念，在崗位上勤勞努力不懈怠。但是她帶入行的菜鳥記者林姵亭（王渝萱 飾）竟因毒品派對而過世，震驚社會，劉知君決心跟資深攝影狗仔大海（薛仕凌 飾）攜手追查真相，沒想到背後卻如此黑暗，進而牽扯一樁遠比想像更加複雜的醜聞。

