曾盼最後一次領導孟加拉 吉亞辭世享壽80歲
（法新社達卡30日電） 曾三度擔任孟加拉總理、並希望在明年大選後最後一次領導國家的吉亞（Khaleda Zia）今天辭世，享壽80歲。
數十年來，吉亞一直是這個南亞國家動盪權力鬥爭中的主導人物。在她的宿敵哈希納被大規模群眾運動推翻後，她曾矢言要參加明年的大選。
儘管多年來健康狀況不佳且曾遭到監禁，但吉亞上個月仍承諾將為預計於2026年2月舉行的大選投入競選活動。外界普遍認為，孟加拉民族主義黨在這次大選中極具勝算。
然而，她在11月底被緊急送往醫院，儘管醫護人員竭力救治，她的病情仍因一連串健康問題而惡化。
吉亞於2018年在哈希納（Sheikh Hasina）的專制政府統治下因腐敗罪名入獄，哈希納政府也禁止她出國就醫。在哈希納於2024年8月被推翻後不久，吉亞便獲釋。
數十年來，孟加拉的政治一直被吉亞和哈希納之間的激烈競爭所定義，這場鬥爭被稱為「兩個女人的戰爭」。
兩人的恩怨可追溯至1975年，當時哈希納的父親、獨立領袖拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）及她的大部分家人在一場政變中遇刺。
3個月後，吉亞的丈夫、時任陸軍副參謀長的齊亞爾．拉曼（Ziaur Rahman）實質上掌握了控制權，並於1977年成為總統，但他本人也在1981年遇刺身亡。
當時35歲、已是兩個孩子母親的吉亞，繼承了孟加拉民族主義黨的領導權。
最初被視為政治新手的她，證明了自己是個強大的對手，她團結力量反對軍事獨裁者厄夏德（Hussain Muhammad Ershad），後來更與哈希納聯手於1990年將他推翻。
在接下來的15年裡，這兩位女性輪流執政。她們難解的對立曾引發多次危機，包括2007年1月的僵局，當時的僵局導致軍方介入緊急統治。兩位女性都曾被拘留超過1年。
哈希納隨後拿下主導地位，從2008年執政直到2024年因暴力示威垮台。
吉亞的執政留下了毀譽參半的評價：她的堅毅受到欽佩，也因拒絕妥協而飽受批評，這往往令她在國內外陷入孤立。
不過，吉亞的政績或許將得以延續。她60歲的兒子塔瑞克．拉曼（Tarique Rahman）長期被視為她的政治繼承人，他也已表示將參加選舉。
塔瑞克．拉曼2008年為逃離他所說的政治迫害而流亡，並於今年12月25日從倫敦返回孟加拉。
