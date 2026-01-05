曾稱美不敢對馬杜羅輕舉妄動 華專家預測頻落空惹議

【on.cc東網專訊】內地軍事評論家、國防大學教授李莉一個月前曾稱，委內瑞拉有俄羅斯的防空導彈，美國不敢輕舉妄動，委國總統馬杜羅「不慌」。惟美國近日空襲委內瑞拉並帶走馬杜羅後，引發網民對李莉分析評論的熱議，調侃「吹誰誰倒楣」。

李莉曾在一檔電視台的軍事節目中，大誇委內瑞拉的軍事實力不弱，當時更有題為《李莉：有S-300的委內瑞拉，美國就不敢輕舉妄動》的報道。另一內地軍事評論員、研究員杜文龍也曾稱，「美國不會派地面部隊推進，害怕陷入委內瑞拉人民戰爭的汪洋大海之中，不能自拔」。復旦大學國際關係與公共事務學院國際政治系教授沈逸亦多次分析稱，「美國不敢對委內瑞拉動武」、特朗普「關閉委領空」是虛張聲勢。

輿論批評這些專家預測再次讓民眾大跌眼鏡，甚至有網民揶揄，「這不是專家，實為文藝工作者」。李莉此前已有不少公開預測落空，如在俄烏戰爭開始時大膽拋出「俄羅斯速勝烏克蘭」論，以及在去年美以轟炸伊朗時預測伊朗半小時滅掉以色列，最終均自我打臉。

