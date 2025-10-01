曾莞婷曾悔婚當感情騙子！自願當後媽有條件

▲女星曾莞婷提及過去曾為了演藝事業悔婚，自爆交往對象若是離過婚的男性，當對方小孩的後媽也是沒關係。（圖／翻攝自IG@vicky_7155）

[NOWnews今日新聞] 43歲女星曾莞婷在《影后》劇中飾演「潘茵茵」一角，入圍金鐘獎女配角獎，她日前接受專訪時透露，自己的人生經歷跟潘茵茵實在太像，其中讓她忘不掉的就是，飾演角色在劇中為了工作不生小孩導致離婚，她透露自己曾為了工作悔婚，沒想到多年過去已經沒有想結婚的念頭了，現在的自己總被朋友虧「適合跟離婚男交往」，對此她也表示不在乎當後媽，但對方的小孩要已經長大，才不用花太多心思照顧。

曾莞婷《影后》演潘茵茵 經歷太相似入戲過度

曾莞婷在《影后》劇中飾演「潘茵茵」，她是一位靠整形追求外型完美，為了演藝事業放棄婚姻，也堅決不當媽的角色，曾莞婷在該劇的上線記者會中曾提到，「看到了潘茵茵的內心世界，我是非常心疼她的，也許是我的感情投射，她為了熱愛的舞台全心付出，為了想要的角色可以拋下一切，最後全世界只剩下了自己。」也因為飾演潘茵茵的時候太過入戲，她在殺青後一度走不出來，曾經想著「這是我獻給演藝圈的最後一場戲。」因為《影后》就像是把曾莞婷的人生重新演過一次一樣。

曾莞婷曾當感情騙子 為了事業悔婚分手

根據《三立新聞網》報導，曾莞婷接受訪問時提到，因為潘茵茵跟自己的經歷近乎雷同，就連感情方面都是，兩人唯一不同的是，自己不會像潘茵茵一樣跟前任藕斷絲連，想著要吃回頭草，現在唯一有聯絡的前男友，是曾經談及婚嫁的對象。

曾莞婷表示自己剛開始拍八點檔時，當時的男友曾經向自己求婚，不過等到男方事業打拚到適合結婚的狀態後，卻換成自己事業開始有起色，為了想專注在工作上，她拒絕了對方的求婚，雙方也因此分手，不過至今兩人還是好友，有時還會被對方虧「感情騙子」。

不在意當後媽 曾莞婷對離婚男有要求

等到曾莞婷事業打拚到一個階段後，對於「想要結婚」的念頭可說是完全消失，也一點都不想要生小孩，因此她常被朋友虧「適合跟離婚、有娃的男性交往」，對於是否在意當後媽，曾莞婷則表示不在乎身分，不過對方的孩子必須要是「可以自理、不用被照顧」的大孩子，這樣才不用費心照顧，也可以專注在認真談感情上。

