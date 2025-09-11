曾菀婷帶拜靈驗七仙女廟 大牙不排斥交男友

▲大牙（如圖）今（11）日出席公視台語台《夾縫人生》時，提及最近曾菀婷帶她一起去拜七仙女廟，想求得好姻緣和事業順利，她在現場看到廟方有貼連晨翔照片，才知道去年連晨翔也有去。（圖／記者朱永強攝影）

[NOWnews今日新聞] 藝人大牙（周宜霈）今（11）日出席公視台語台新戲《夾縫人生》記者會時，分享她最近到七仙女廟拜拜求正緣經歷。剛結束一段婚姻的她表示，不排斥有新戀情，希望未來有正緣、好人緣、工作順利，她也加碼爆料，其實七仙女廟是本土劇一姊曾菀婷帶她去拜，到了也發現廟方有貼連晨翔、于美人照片，才知道他們都有去。關於今天LuLu和陳漢典的喜訊，大牙也表示過去錄影都曾遇過他們，很為他們開心。

▲大牙（如圖）今（11）日出席公視台語台《夾縫人生》時，在劇中首度挑戰飾演一名街友。（圖／記者朱永強攝影）

曾菀婷帶路 攜手大牙求姻緣

大牙表示，拜七仙女廟一年僅有一次求緣機會，就是在每年七夕，今年是曾菀婷突然打電話給她，問她有沒有空，加上廟又在她家附近，她馬上出門和曾菀婷會合，在豔陽之下為自己祈福，希望有好姻緣。

這間七仙女廟的求籤方式十分特別，廟方會給信徒一個裝有七個不同顏色的杯，不同顏色代表不同的願望，信徒需將其一次擲出，如果杯正面朝上，就表示願望獲得了神明的應允。

▲公視台語台《夾縫人生》今（11）日舉辦記者會，由金鐘導演王傳宗（左2）執導，挑戰拍攝黑白電視電影作品。（圖／記者朱永強攝影）

七仙女廟靈驗 于美人、連晨翔都去過

大牙表示，7種顏色分別代表感情、健康、事業、金錢等等不同面向，結果，她獲得了5個聖筊，其中包含感情、健康、事業、金錢等，最有趣的是，唯獨沒有擲出小孩相關的聖筊。大牙表示，經廟方人員解釋，才知道沒有求到的項目代表她並不缺乏，大牙也覺得隨緣看待。

談及未來交往對象的條件，大牙表示，對她而言，最重要的是兩人能聊得來，且不一定要有錢，她認為女性應該要有自己的經濟能力，並強調「女人要有錢才有底氣」，也幽默表示，即使另一半沒有錢，「我也不會給他錢」。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。



