曾被寵物店人士棄垃圾站不似貓形 義工救起大半年後完美重生

【動物專訊】去年12月17日，一隻奄奄一息不似貓形、全身皮膚嚴重發炎感染的貓貓，被人以手推車運到元朗大棠紅棗田村的垃圾站丟掉，幸運地有熱心人士及時發現，並聯絡了毛守救援將貓救起。在該被村民指為寵物店人士的遺棄者眼中，該貓貓只是一個用完即棄，已沒有生存價值的垃圾，但在義工眼中是十分重要的生命，經過獸醫醫治、義工悉心照顧下，她在大半年後已經完全恢復成一隻可愛美麗的貓貓，已改名為「紅棗」及獲得領養，重獲新生。

毛守Kent表示，去年底收到求助，一名男子在眾目睽睽下，以手推車將一個摺籠和一個裝貓的袋子遺棄在紅棗田村的垃圾站。若不是袋子旁有籠，熱心市民都不會上前了解和發現袋中的貓貓。他引述村民指該男子懷疑在旺角開寵物店，其家門外也有很多貓砂袋和貓糧袋，不知養了多少隻貓，有村民亦已報警，但未知最新跟進情況。

當時貓貓奄奄一息，而且全身皮膚感染，Kent形容當時難以辨認她是什麼動物。帶到獸醫診所後，發現貓貓皮膚感染嚴重，胰臟有問題，而且有貧血及營養不良，「她幾乎沒有一個指數是正常，醫生也想過放棄，但住院一個多月後，紅棗慢慢恢復。」

紅棗在義工悉心照顧下，變回一隻正常的貓，她估計只得3歲，十分愛對人撒嬌，也因此成功找到領養，可以重過新生。

沒有動物買賣就沒有傷害，很多貓狗被繁殖者利用作生育機器，受盡痛苦而不為人知，甚至終生不見天日，當生重病或無法生育時便被棄若敝屣，像紅棗能及時獲救及重生，是十分幸運的個別例子。

貓貓去年12月被人丟棄在垃圾站。

貓貓被人放在貓袋內，幸獲熱心市民發現。

有人拍攝到懷疑以手推車棄貓男子，並指該男子在旺角經營寵物店。

被遺棄的貓貓奄奄一息，不似貓形。

經過治療及悉心照顧，貓貓健康回復正常，重獲新生。

