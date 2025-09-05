六四沙田黑漆噴「6436」 曾建峯認罪
曾被寵物店人士棄垃圾站不似貓形 義工救起大半年後完美重生
【動物專訊】去年12月17日，一隻奄奄一息不似貓形、全身皮膚嚴重發炎感染的貓貓，被人以手推車運到元朗大棠紅棗田村的垃圾站丟掉，幸運地有熱心人士及時發現，並聯絡了毛守救援將貓救起。在該被村民指為寵物店人士的遺棄者眼中，該貓貓只是一個用完即棄，已沒有生存價值的垃圾，但在義工眼中是十分重要的生命，經過獸醫醫治、義工悉心照顧下，她在大半年後已經完全恢復成一隻可愛美麗的貓貓，已改名為「紅棗」及獲得領養，重獲新生。
毛守Kent表示，去年底收到求助，一名男子在眾目睽睽下，以手推車將一個摺籠和一個裝貓的袋子遺棄在紅棗田村的垃圾站。若不是袋子旁有籠，熱心市民都不會上前了解和發現袋中的貓貓。他引述村民指該男子懷疑在旺角開寵物店，其家門外也有很多貓砂袋和貓糧袋，不知養了多少隻貓，有村民亦已報警，但未知最新跟進情況。
當時貓貓奄奄一息，而且全身皮膚感染，Kent形容當時難以辨認她是什麼動物。帶到獸醫診所後，發現貓貓皮膚感染嚴重，胰臟有問題，而且有貧血及營養不良，「她幾乎沒有一個指數是正常，醫生也想過放棄，但住院一個多月後，紅棗慢慢恢復。」
紅棗在義工悉心照顧下，變回一隻正常的貓，她估計只得3歲，十分愛對人撒嬌，也因此成功找到領養，可以重過新生。
沒有動物買賣就沒有傷害，很多貓狗被繁殖者利用作生育機器，受盡痛苦而不為人知，甚至終生不見天日，當生重病或無法生育時便被棄若敝屣，像紅棗能及時獲救及重生，是十分幸運的個別例子。
The post 曾被寵物店人士棄垃圾站不似貓形 義工救起大半年後完美重生 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.
其他人也在看
Tod's鞋限時低至24折！返工豆豆平底鞋減至$1XXX／人氣皮革樂福鞋折後平了$3,538
創立於1940年的意大利品牌Tod's，其家族Diego DellaValle已經有近百年的製鞋歷史。當中最為人熟悉的鞋款，一定是憑戴安娜王妃一穿成名的豆豆鞋 (Gommino)，直至現在都是不少OL的必備返工鞋之一。Tod's鞋堅持所有工序都是百份百Made in Italy，高品質固然價錢都不便宜，一對Tod's豆豆鞋入門款價錢都要四千元起跳，絕對不是可以隨便入手。各位OL有好機會了！Yahoo購物專員發現Mytheresa減價區有不少Tod's鞋特價，還有限時折上折優惠，低至24折入手Tod's平底鞋，人氣返工豆豆鞋、Mary Jane鞋款、樂福鞋都有平，不過不少鞋款碼數開始斷碼，絕對是手快有手慢無的節奏！Yahoo Style HK ・ 1 天前
【屈臣氏】買指定牙膏4枝滿$199 送$295.9禮品（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，買指定舒適達/牙齦適牙膏4枝滿$199獨家送$295.9禮品！同時，精選 Kotex 極緻綿柔系列單件裝買1送1、精選頭髮護理產品第2件半價、CLEAR男士去屑洗髮乳 750克買1送1，雅培保兒加營素3+ 850克只需 1000 易賞錢積分 + $199 換購 (原價 $269)！YAHOO著數 ・ 1 天前
iHerb週年慶限時71折優惠碼！第2個星期週末美容、個人護理產品限時71折 維他命C精華$50起／仲有草本營養、維他命產品輪流減價
iHerb有逾5萬件日常雜貨、保健品、零食、美妝等產品，有不少產品定價比香港市價低，吸引不少人都到iHerb掃貨。如果大家想平價入手supplement，一定要把握今年iHerb 29週年慶優惠，一連幾星期都有不同類別產品限時71折優惠，Yahoo購物專員幫大家整理iHerb周年慶第2個星期的優惠，大家可以將心水產品先放入購物車，到時一有優惠就可以即刻check out，不怕被人搶購一空，iHerb買滿$250即有免運費，大家記得趁優惠低價多買囤貨啦！Yahoo Food ・ 4 小時前
【萬寧】週五購物攻略（只限05/09）
萬寧推出周五購物攻略，個人護理產品買3件滿$99送淘大減鹽蠔油560克；精選沐浴用品、精選護舒寶產品買1送1；Darlie全亮白極緻酵素牙膏120克買4件送Buffalo牛頭牌18cm 316不銹鋼三層雪平鍋連玻璃蓋+ Asahi朝日 Wonda極・黑咖啡400毫升；精選Dove沐浴產品；買多芬／麗仕沐浴產品買滿$69送鈣思寶維他奶麥精豆奶1公升；精選維他命產品買第2件半價、精選萬寧自家品牌保健產品買1送1、買健康產品滿$488送$60萬寧現金優惠券！YAHOO著數 ・ 4 小時前
【Aeon】Living Plaza土瓜灣店 $12產品一律$10（即日起至14/09）
Living Plaza土瓜灣店推出超抵優惠，由即日起至9月14，店內所有$12產品一律$10！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Aeon】Living Plaza、Daiso Japan全店買4送1（即日起至07/09）
Living Plaza & Daiso Japan進行週末優惠，今個週末場內所有貨品買4送1！另外，由即日起至9月14日，土瓜灣店所有$12貨品一律$10！YAHOO著數 ・ 3 小時前
Mytheresa香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年9月折上折低至21折/免費退貨/香港運費攻略！
今次向各位介紹來自德國的大型網購平台Mytheresa，最近Mytheresa有限時優惠，指定減價產品可享最多額外6折優惠，折上折最平低至21折！Yahoo購物專員推介入手Chloé手袋折上折低至56折、JW Anderson恤衫裙折後最平低至21折！即睇以下Mytheresa網購教學，免運費詳情及退貨教學，如果好彩有時會遇到Mytheresa限時免運費free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 1 天前
Amazon優惠｜Samsung 990 Pro SSD 近期好價，HK$2,110 享 4TB 直送到港擴充 PS5 容量必備
打算給 PS5 擴充容量的玩家趕緊看過來，市面上最熱門的主機 SSD 之一 Samsung 990 Pro 目前正在 Amazon 上以好價促銷。Yahoo Tech HK ・ 50 分鐘前
今日優惠｜惠康買子母奶滿$58送總值$43禮品、萬寧精選護舒寶產品買1送1 一文睇清每日最新熱門著數優惠（每日更新）
平時想知道哪間超市、便利店、餐廳飲食、日用品等每日優惠？Yahoo著數專員為大家整合每日必睇著數優惠，一文睇清今日必買大型連鎖超市、便利店、藥妝優惠、日用品，甚至連自助餐等餐飲優惠都可以一次過睇晒，唔想錯過優惠，就記得Bookmark呢篇文章！YAHOO著數 ・ 2 小時前
熱氣球節︳苦主何小姐狂爆金句網民勁like 原來係美食KOL 澄清受訪身旁男士唔係老公
香港首個國際熱氣球節昨（4 日）於中環海濱開鑼，但《Yahoo 新聞》率先發現主辦方未及申請政府的熱氣球載客許可，Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
熱氣球節甩轆變「放風箏」 港人慨嘆花千零蚊飛日本更好
中環熱氣球節甩轆惹眾怒，港人批「高價低質」寧願北上或遊日消費。零售數據雖連升三月，增幅有限，本地經濟長期承受消費外流壓力。Yahoo財經 ・ 6 小時前
Giorgio Armani逝世享壽91歲，意大利傳奇時裝設計大師語錄：真正的優雅不代表引人矚目，而是令人難忘
意大利時尚設計大師Giorgio Armani於2025年9月4日逝世，享壽91歲。他以優雅簡約的風格重新定義了現代時尚，創立了極具影響力的Armani品牌王國。Yahoo Style HK ・ 15 小時前
美國經濟點？十蚊店三分二顧客年薪逾10萬美元！
在美國經濟陰晴不定之際，美版「十蚊店」的生意反映美國人如何應對。Yahoo財經 ・ 30 分鐘前
魑魅魍魎｜中環熱氣球未能升空 政府披露足夠嗎？｜中環十一少
籌辦八年的中環熱氣球未能載人升空，最出位的當然是苦主何小姐，她能夠在完全沒有使用粗口的情況下破口大罵，確係出色，但我認為政府事後交出官方劇本，更值得學習，讓大家了解如何做Bridging，四両撥千斤。BossMind ・ 3 小時前
46歲孔劉驚人逆齡少年近照獲大讚 不似大叔似小鮮肉！4大凍齡習慣比初出道更年輕
在韓國演藝圈說到凍齡代表，孔劉必定榜上有名。即使年過四十，他的外貌依舊如同初出道時般帥氣，甚至更顯年輕！早前，他上載的一組照片再次引發熱議，許多粉絲大讚他怎麼看都不像40多歲的中年男星，反而像剛走出校園的大學生。到底他是如何保持十年如一日的年輕帥氣容貌？以下即揭開他的日常凍齡秘技！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
《愛．回家》Terry激罕晒婚照 甜美嬌妻靚樣曝光
憑《愛．回家之開心速遞》敦厚誠懇形象嘅「Terry」李偉健，人氣高企入晒屋，依家50歲嘅佢就早前被爆早於2018年就同拍拖15年圈外女友Bo結束愛情長跑，舉行婚禮，婚宴更獲《愛．回家》一班演員及TVB藝人好友拉隊到賀，場面既熱鬧又感動。東方日報 OrientalDaily ・ 20 小時前
黃澤鋒女兒小黃妃升呢小學生 校服造型超可愛 網民: 笑起來似足爸爸
58歲黃澤鋒與太太陳麗麗於2010年結婚，2019年以52歲高齡下女兒黃熙恩（小黃妃），今年5月宣布透過人工受孕懷上第二胎，預產期將喺9月。小黃妃除咗升呢做家姐，日前亦已升上小一。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
張柏芝任林家謙演唱會嘉賓曝揀歌原因 自嘲冇才華只有一首歌紅：顏值我還是有的
45歲張柏芝嘅近年轉戰內地發展，久未喺香港露面嘅佢驚喜亮相林家謙紅館演唱會，成為第9場「盲盒」嘉賓。張柏芝穿起薄紗裙裝，以孖辮造型出場，與林家謙合唱代表作《任何天氣》及《留給最愛的說話》，勾起現場觀眾及網民嘅回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
41歲李蘢怡大曬比堅尼泳照 盡騷玲瓏浮凸好身材
現年41歲嘅李蘢怡，2000年以模特兒身份出道，後來轉做歌手，曾與陳文媛（Bobo）合唱地鐵廣告歌《時光中飛舞》，推出過個人專輯《Tiffany Lee E.P.》，憑《夜遊杜拜》爆紅，不過熱潮減退後便無以為繼，轉換跑道擔任演員，出演過《鍾無艷》、《金雞》、《大丈夫》及《雀聖2自摸天后》等電影。可惜，2006年選擇與電影公司解約，李蘢怡曾坦言入行多年欠缺運氣，無可能白等機會來臨，加上經歷太多唔開心事情於是退出娛樂圈。之後佢以本名李宜錚轉職珠寶公司擔任傳銷和公關工作，又前往英國修讀藝術學位課程，最後以英國著名學府皇家藝術學院（Royal College of Art）珠寶設計相關碩士學位畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
鄭志剛6月底辭周企董事 與妻完全卸下周企所有職務
《明報》引述公司註冊處資料顯示，鄭志剛於今年7月1日正式辭任新世界發展(0017.HK)非執行董事及非執行副主席職務，而6月30日亦辭任新世界控股股東周大福企業董事職位，並與太太余雅頴同時辭任周大福教育董事一職，兩夫婦自此完全卸下周企及旗下上市公司所有職務。AASTOCKS ・ 1 天前