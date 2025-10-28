曾遇口臭女演員！柳真對戲狂聞到水溝味

▲柳真（右）近日在與丈夫奇太映的YouTube中，自爆曾遇過口臭女演員，對戲時狂聞到水溝味，讓她崩潰喊：「真的忍不了」。（圖／YouTube@eugene_taeyoung）

[NOWnews今日新聞] 韓國演藝圈夫妻檔S.E.S.成員柳真與丈夫奇太映，近日在夫妻的YouTube頻道邊吃邊玩平衡遊戲，其中一題問到「嘴巴有水溝味的演員vs一直忘記台詞的演員」，沒想到夫妻倆竟都有經驗，曾跟嘴巴有味道的演員對過戲，柳真還爆料對方是女生，直呼「忍不下去」。

在平衡遊戲中，夫妻倆被問到較能接受哪種演員，「嘴巴有水溝味的演員vs一直忘記台詞的演員」，柳真聽到馬上大笑，夫妻倆也火速選忘詞的演員，並透露曾與有口臭的演員對戲，製作組一開始還想說直接忍住拍完就好，沒想到柳真直接開始抱怨，「那怎麼忍？還要對話欸，不呼吸怎麼回話」。

廣告 廣告

▲柳真（右）自爆曾與嘴巴有腐臭味女演員對戲。（圖／YouTube@eugene_taeyoung）

柳真自爆曾遇口臭演員 對方竟然是女生

柳真一連串的回應，也讓製作組只好認錯，「我們以為可以趕快演完就趕快退場」，柳真解釋：「我說台詞的時候，鏡頭也會拍我」，然後透露自己的經驗，對方竟還是女演員，「混合著菸味的腐臭味太嚴重」。奇太映也遇過同樣情況，「但我不會因為這樣不喜歡對方，因為有可能是胃不好才會這樣，但還是很辛苦」，所以夫妻最終還是寧願選擇跟忘詞的演員對戲。

柳真與奇太映因劇相戀 曾一起登上親子綜藝

柳真與奇太映在2009年因合作韓劇《創造情緣》結緣，據悉在該劇殺青後，奇太映主動追求柳真，最終抱得美人歸，把戲中未完成的戀愛故事，到現實中繼續，而在交往約1年半後，兩人於2011年7月修成正果步入禮堂，正式結為夫妻。

婚後4年，夫妻倆於2015年迎來長女露熙，2018年二女兒露琳也誕生，一家四口甜蜜又幸福，奇太映還帶著女兒於2023年一起登上韓國親子綜藝節目《超人回來了》，柳真也時常出鏡，夫妻倆相戀多年依然甜蜜的互動，也讓他們被稱為演藝圈的模範夫妻。

資料來源：柳真vs太映YouTube

更多 NOWnews 今日新聞 報導

男團閃兵連爆！5566王仁甫、孫協志露面說重話 許孟哲當兵險遇鬼

許紹雄最後身影曝！上週才陪女兒拍片 粉絲淚喊：看不出病容

成龍摸容祖兒裸背遭批伸鹹豬手！她時隔1個月親曝真相：沒感覺